Estados Unidos planea imponer una nueva batería de aranceles a catorce economías mundiales al considerar que sus políticas industriales perjudican a la industria manufacturera norteamericana. Washington atribuye a las ayudas públicas y a otras prácticas comerciales de estas economías una sobrecapacidad industrial que perjudica a los productores estadounidenses. El anuncio ha provocado la reacción de Bruselas, que rechaza que los Veintisiete sean una fuente de exceso de capacidad industrial.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha situado en el punto de mira a China, la Unión Europea, Japón, India, Suiza, Singapur, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán y Bangladesh.

La Administración estadounidense pretende ampararse en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para establecer estos nuevos gravámenes, al considerar que las prácticas y la sobrecapacidad industrial de las economías señaladas son "irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense".

La propuesta contempla aranceles adicionales de hasta el 20 % sobre determinadas importaciones chinas, cuyos gravámenes podrían elevarse hasta el 40 %.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha denunciado que las políticas adoptadas por muchos de sus socios comerciales durante las últimas décadas han contribuido al deterioro del tejido industrial norteamericano.

"Durante décadas, muchos de nuestros socios comerciales han adoptado estrategias industriales basadas en atacar la manufactura, la supresión de salarios y mano de obra, el apoyo financiero y de otro tipo, los insumos de la economía no de mercado y otras prácticas distorsionadoras del mercado que inclinan la balanza comercial a su favor, a la vez que erosionan la base manufacturera de Estados Unidos", ha sostenido Greer.

Según Washington, los subsidios y otras formas de apoyo gubernamental han propiciado que estas economías desarrollen una capacidad industrial excesiva. Una circunstancia que, a juicio de la Administración estadounidense, permite a sus empresas inundar los mercados internacionales con productos a precios más bajos, en detrimento de los fabricantes norteamericanos.

Bruselas rechaza las acusaciones

El portavoz comunitario de Comercio y Seguridad Económica, Olof Gill, ha asegurado este miércoles que Bruselas "toma nota" de las conclusiones preliminares de la investigación estadounidense, si bien ha cuestionado los argumentos esgrimidos por Washington para incluir al bloque comunitario entre las economías afectadas.

Gill ha asegurado que desde Bruselas "rechazamos enérgicamente la premisa de que Europa sea una fuente de exceso de capacidad estructural". De hecho, el portavoz ha defendido que la Unión Europea "se encuentra entre las regiones más expuestas al exceso de capacidad".

Asimismo, ha recordado que Washington y Bruselas "comparten una preocupación real" por un fenómeno que, según ha explicado, está "en gran parte impulsado por los Estados y concentrado en terceros países".

"Lamentamos la falta de acción conjunta", ha añadido Gill, que ha asegurado que Bruselas seguirá "colaborando con la Administración de EE.UU. en la aplicación de la Declaración Conjunta UE-EE.UU." y, en particular, "explorando nuevos productos para exenciones o reducciones arancelarias y otras posibles áreas de cooperación reforzada".

El acuerdo arancelario con EEUU

La declaración conjunta de agosto de 2025, fruto del acuerdo alcanzado entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Turnberry (Escocia), estableció un límite máximo del 15 % a los aranceles sobre los productos europeos.

"Esperamos que cualquier medida derivada de esta investigación lo respete plenamente, incluso cuando se combine con los derechos de aduana existentes", ha manifestado Gill.