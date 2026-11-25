Invertir con cabeza no consiste en adivinar qué hará la Bolsa mañana, sino en aprender a tomar decisiones financieras con criterio, conocimiento y una perspectiva de largo plazo. Con esa filosofía, el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, junto a la comunidad de Locos de Wall Street, estrena la novena edición de su curso de inversión, que llega con una importante novedad: cuatro nuevos módulos que permiten dar un salto desde los conocimientos financieros básicos hasta el análisis de empresas cotizadas.

El objetivo es ambicioso. Si las anteriores ediciones permitían al alumno recorrer buena parte del camino desde el desconocimiento financiero hasta un nivel avanzado, la nueva propuesta pretende llevarlo prácticamente hasta el final. En una escala del cero al diez, el curso ya no se conforma con situar al estudiante en un siete o un ocho, más que suficiente para batir al mercado a largo plazo. Ahora aspira a acercarlo al diez, incorporando herramientas que hasta el momento quedaban fuera del programa.

La novedad resulta especialmente relevante para quienes quieren dejar de depender exclusivamente de las recomendaciones de terceros y aprender a valorar por sí mismos las compañías en las que invierten. Los cuatro nuevos módulos profundizan en los secretos del análisis empresarial y ofrecen conocimientos para estudiar acciones con una metodología cercana a la que emplean los profesionales de la inversión.

No se trata de prometer rentabilidades extraordinarias ni de convertir a cualquiera en un gestor de fondos de la noche a la mañana. Se trata de proporcionar al alumno las herramientas necesarias para entender qué compra cuando adquiere una acción, qué debe mirar en una empresa y cómo puede tomar decisiones de inversión más fundamentadas.

Finanzas personales

La novena edición mantiene la esencia que ha convertido a Invertir con Cabeza y Ganar dinero a Largo plazo en una referencia para miles de personas interesadas en mejorar su formación financiera.

Cerca de 3.000 alumnos han pasado ya por sus distintas ediciones, con una conclusión mayoritaria: "Me ha cambiado la vida". El curso nació con una idea sencilla: ayudar a cualquier persona, independientemente de su formación previa, a ordenar sus finanzas, comprender los mercados y construir un patrimonio con una estrategia sensata.

El programa conserva ese recorrido, pero amplía sus posibilidades. El alumno puede aprender desde los conceptos esenciales de ahorro, inversión y gestión del riesgo hasta cuestiones más avanzadas relacionadas con la renta variable, la selección de activos y la construcción de una cartera.

Los nuevos contenidos de análisis de empresas completan ese itinerario. El estudiante que hasta ahora podía adquirir una sólida cultura financiera y comprender los fundamentos de la inversión a largo plazo dispone ahora de una formación más profunda para enfrentarse al mercado de acciones.

En un entorno en el que abundan las recomendaciones rápidas, las promesas de enriquecimiento inmediato y los mensajes que presentan la Bolsa como una especie de casino, disponer de conocimientos para analizar una compañía constituye una ventaja decisiva. La inversión exige paciencia, disciplina y, sobre todo, entender los riesgos que se asumen.

Aprender con 15 o 20 minutos al día

Otra de las señas de identidad del curso es su metodología. El programa es 100% online y está diseñado para que el alumno pueda seguirlo sin necesidad de reorganizar por completo su jornada laboral o familiar.

Basta con dedicarle entre 15 y 20 minutos al día para avanzar de forma cómoda. Las clases se presentan en vídeos cortos, organizados por conceptos, de manera que cada estudiante pueda aprender a su ritmo y volver sobre aquellas cuestiones que necesite repasar.

El sistema evita convertir la formación financiera en una sucesión interminable de lecciones difíciles de asimilar. Cada contenido está pensado para que el alumno pueda avanzar paso a paso, consolidar los conocimientos y recuperar con facilidad las explicaciones cuando surjan dudas.

El curso incluye también clases en directo para resolver preguntas y profundizar en los aspectos que más interesen a los estudiantes. De este modo, la formación online combina la flexibilidad del aprendizaje autónomo con la posibilidad de interactuar con los profesores y obtener respuestas.

Un claustro de primer nivel

La nueva edición mantiene las clases magistrales de algunos de los profesionales y divulgadores más reconocidos del ámbito económico y financiero.

Entre los nombres que forman parte del programa figuran Emérito Quintana, Javier Milei, Daniel Lacalle y Juan Huerta de Soto. También participan Juan Ramón Rallo y Miguel Anxo Bastos, cuyas aportaciones permiten al alumno acercarse a distintas perspectivas sobre economía, inversión y mercados.

La presencia de estos profesionales refuerza una de las principales características del curso: ofrecer una formación amplia, que no se limita a explicar cómo funcionan los productos financieros, sino que ayuda a comprender el contexto económico en el que se toman las decisiones de inversión.

Black Friday: una oportunidad por menos de 500 euros

El precio es otro de los elementos que distingue al programa. Los cursos de inversión que se comercializan en el mercado suelen situarse en el entorno de los 1.500 o 2.000 euros. Invertir con Cabeza y Ganar dinero a Largo plazo mantiene, en cambio, una vocación de llegar cada vez a más personas.

El precio habitual del curso es inferior a los 1.000 euros, pero la llegada del Black Friday permite acceder a condiciones especiales.

Los lectores de Libertad Digital y los oyentes de esRadio pueden conseguirlo por 529 euros. Para los socios del Club de Libertad Digital, el precio es todavía más reducido y queda por debajo de los 500 euros.

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La novena edición llega así con una propuesta que combina una formación más completa, una metodología flexible y un precio especialmente competitivo. Una oportunidad para quienes quieren dejar de improvisar con sus ahorros y empezar a construir su futuro financiero con conocimiento, prudencia y visión de largo plazo.