El Centro Diego de Covarrubias, presidido por el economista Rubén Manso, colaborador de este medio, publica este miércoles un informe sobre La situación de las familias en España en el que analiza aspectos clave como la salud económica de los hogares o la inseguridad que sufren. Para ello, se sirve de datos oficiales de Eurostat y del INE, y compara la situación de las familias españolas con la del resto de la Unión Europea.

En primer lugar, el informe se centra en la situación económica de las familias y dice lo siguiente:

"El 25,7% de las familias españolas con hijos se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, 4,8 puntos porcentuales (pp.) por encima de la media europea y pese al crecimiento económico. La brecha que se ha mantenido prácticamente sin variaciones desde el 2019. No tener hijos no es garantía de tener una mejor situación económica, pues el 21,5% de estos sufre el mismo riesgo. Por otro lado, en los años siguientes a la pandemia, esta estadística sufrió un importante repunte que alcanzó al 27,8% de los hogares de España en el año 2021. En el conjunto de la Unión Europea también se dio este incremento puntual, pero fue mucho menos pronunciado, algo que revela una peor resiliencia económica en el ámbito nacional".

A continuación, muestran este gráfico:

En él, podemos ver cómo el 25,7% de las familias españolas se encontró en 2025 en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que en la media de la Unión Europea fue del 21,5%.

Desde el Centro Diego de Covarrubias señalan también que "las condiciones económicas desfavorables pueden dificultar los encuentros entre familiares. El 8,9% de los españoles no pueden permitirse reunirse con amigos o parientes para tomar algo o comer al menos una vez al mes, un porcentaje que se ha incrementado en 1,3 pp. desde 2022 y que se aleja del 7,1% de la Unión Europea. De hecho, la brecha con la media comunitaria se ha ido incrementando en los últimos años, alcanzando una diferencia de 1,8 pp".

En lo relativo a la salud económica de las familias españolas, la institución analiza también la capacidad de estas para hacer frente a gastos imprevistos. Así pues, indican que "otra de las brechas que se ha ampliado en los últimos años es la de personas que son incapaces de hacer frente a gastos económicos imprevistos de cierta cuantía con recursos propios, como una reparación importante en la vivienda o sustituir un electrodoméstico averiado. Una circunstancia que afecta de forma especial a las economías familiares. El 36,4% de la población española se encuentra en esta situación, en contraste con el 29,2% de la Unión Europea. En España, este porcentaje ha aumentado 2,5 pp. desde 2019".

Por otro lado, en lo relativo a la seguridad de las familias, el CDC constata un sorpasso de España a la media europea en lo relativo al porcentaje de personas que reportan delitos en su entorno. En concreto, dice el informe, "el 13,6% de los españoles declaran percibir delitos, violencia o vandalismo a su alrededor, un porcentaje que se ha incrementado en casi 5 pp. desde 2017. De hecho, España se situaba por debajo de la media de la Unión Europea en esta variable hasta el año 2018, pero desde entonces se encuentra por encima con una diferencia que se va acrecentando a lo largo de los años. En la actualidad, el diferencial entre España y los Veintisiete es de 3,6 pp".

El documento explica que entre el 2014 y el 2024 en España los robos se han incrementado un 14,3%, hasta superar los 450 casos, mientras que la violencia sexual se ha duplicado, por encima de los 40 casos.

Por último, se muestra una comparativa de la violencia sexual registrada por la Policía por cada 100.000 habitantes en España, Alemania, Italia y Portugal. Según el CDC, "esta estadística muestra delitos registrados a la policía, por lo que también puede reflejar más denuncias y no solo más hechos. Tal y como se observa en el gráfico, el aumento de esta variable se ha dado en varios países europeos. No obstante, hasta 2020, España y Portugal registraban unos datos muy similares. Desde entonces, la brecha con el país vecino se ha ensanchado considerablemente".

Desde el Centro Diego de Covarrubias se concluye señalando que "el crecimiento del Producto Interior Bruto de España no ha servido para solucionar muchos de los problemas de las economías domésticas", al tiempo que "la inseguridad se ha incrementado notablemente en la última década, afectando al bienestar de las familias y a su entorno más cercano".