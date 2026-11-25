El decreto Maricarmen vuelve a situar en el punto de mira la suspensión de los desahucios por vulnerabilidad. En Zaragoza, el Ayuntamiento intenta ahora que la Justicia permita desalojar a una familia que continúa okupando una vivienda en el barrio de Parque Goya pese a que el inmueble quedó inhabitable tras un incendio y presenta deficiencias que, según los técnicos municipales, entrañan un grave peligro.

La juez paralizó el lanzamiento el pasado 13 de noviembre al apreciar que la okupa se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica. La resolución obligaba además a la Administración a ofrecer una alternativa habitacional en un plazo de dos meses o, en caso contrario, hacerse cargo de las deudas pendientes. Sin embargo, Zaragoza Vivienda considera que mantener a la familia en ese piso no es una opción por las condiciones en las que se encuentra.

Según ha publicado El Español de Aragón, la sociedad municipal ha presentado un recurso de reposición contra la decisión judicial. En él sostiene que el inmueble no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad y que su estado supone una amenaza tanto para quienes viven en él como para el resto de la comunidad.

El historial de la vivienda incluye un incendio que se extendió a otros pisos y a las zonas comunes del edificio. Dos personas tuvieron que ser atendidas en el hospital por inhalación de humo. Tras el suceso, la Policía Local permitió que los vecinos regresaran a sus casas, pero excluyó de esa autorización a los okupas del piso donde se había originado el fuego.

Problemas de ruido y basura

Los informes policiales del 22 de febrero, incorporados al recurso, describían una vivienda en la que la cocina había quedado completamente calcinada, había humo en todas las habitaciones y no existía suministro eléctrico. Los agentes permitieron a sus habitantes recoger sus pertenencias básicas y, una vez asegurado un recurso habitacional para ellos, procedieron a precintar el inmueble.

Según recoge el informe policial, la okupa regresó meses después, rompió el precinto y volvió a utilizar la vivienda, pese a que había sido desalojada por no reunir las condiciones necesarias para vivir en ella.

A estos hechos se suman las quejas de los vecinos, que habían denunciado problemas de ruido, basura y desperfectos en las zonas comunes. El Ayuntamiento también señala que los Servicios Sociales Municipales conocen la situación del inmueble y atienden a los cuatro menores que residen en él.

Enchufes defectuosos, una bañera oxidada y el váter roto

La documentación técnica aportada por Zaragoza Vivienda detalla numerosos desperfectos que van más allá de los daños provocados por el fuego. Los técnicos detectaron modificaciones en la instalación eléctrica realizadas después del incendio sin que se haya podido acreditar que las ejecutara personal cualificado. También encontraron enchufes de la cocina que no funcionaban correctamente y un uso inadecuado de la placa eléctrica para cocinar.

El baño presentaba igualmente unas condiciones deficientes: el depósito del váter estaba roto y sin mecanismo de descarga, mientras que la bañera presentaba un avanzado estado de oxidación y elementos cortantes. A ello se añadía un enchufe junto al lavabo sin la protección adecuada para esa ubicación.

Zaragoza Vivienda advierte de que la vivienda representa "un riesgo muy elevado para los okupas y vecinos". La sociedad municipal considera necesario mantenerla vacía para acometer las reparaciones y evitar que se produzcan nuevos incidentes peligrosos. Los trabajos podrían prolongarse durante unos cuatro meses.

Otra vivienda social

El Ayuntamiento también pone en cuestión que tenga que proporcionar una nueva vivienda a la familia, como exige la resolución judicial. Para ello, recuerda que el Gobierno de Aragón ya rechazó su solicitud de acceso al programa de alquiler social urgente.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) denegó el acceso a este recurso mediante una resolución del 26 de febrero. El motivo fue que la okupa ya había sido beneficiaria anteriormente de una vivienda de alquiler social de gestión pública, por lo que no podía volver a acceder a una adjudicación de este tipo. La decisión se produjo pocos días después de que la Dirección Provincial del IASS reconociera formalmente la situación de vulnerabilidad económica y social de la familia.