La campaña electoral llega a su recta final y, ante el previsible descalabro que sufrirá la izquierda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido hacer un nuevo anuncio en materia económica que, no obstante, esconde la falta de escrúpulos del líder socialista. Con un mercado de la vivienda destrozado y los precios disparados, tras ocho años en los que la situación no ha dejado de empeorar, Sánchez ha asegurado en una entrevista concedida al diario 20 Minutos que "la vivienda será nuestra gran prioridad".

Así lo ha compartido el propio líder socialista en redes sociales, donde ha insistido en la idea de que "la vivienda va a ser nuestra gran prioridad la próxima legislatura". En este sentido, Sánchez ha asegurado que "tenemos que construir más vivienda, sobre todo protegida, y regular", añadiendo además que "para ello necesitamos una mayoría progresista en el Parlamento". Ahora bien, no podemos olvidar que este mismo compromiso es el que ya anunció en el año 2023, cuando comenzó la actual legislatura.

La misma promesa de 2023

Este anuncio por parte del presidente del Gobierno llega después de ocho años en los que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema para los españoles. De hecho, este anuncio no supone una novedad en su discurso sobre vivienda, puesto que al comienzo de la legislatura Sánchez ya presentó esta materia como la gran prioridad de su Gobierno.

Ahora, con las nuevas elecciones en el horizonte, el jefe del Ejecutivo vuelve a recurrir a ese compromiso. "La vivienda va a ser nuestra gran prioridad la próxima legislatura", ha anunciado —otra vez— en sus redes sociales, donde ha compartido una entrevista concedida al diario 20 Minutos en la que ha expresado este supuesto compromiso con los ciudadanos.

La vivienda va a ser nuestra gran prioridad la próxima legislatura. Tenemos que construir más vivienda, sobre todo protegida, y regular. Y para ello necesitamos una mayoría progresista en el Parlamento. Os dejo mi entrevista hoy en @20m 👇https://t.co/2fviC3e9KR — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 25, 2026

Precisamente, preguntado sobre "cuál es ese problema que ha quedado pendiente y debería afrontar desde el primer Consejo de Ministros" en caso de seguir gobernando tras las elecciones de este domingo, Sánchez ha asegurado que "la vivienda debe ser nuestro objetivo, va a ser nuestra gran prioridad la próxima legislatura, con una inversión del 1% del PIB".

De esta forma, el presidente del Gobierno también ha defendido que "necesitamos una mayoría progresista en el Parlamento que esté a favor de la regulación", añadiendo además que la solución pasaría por aumentar el ritmo de construcción y "regulando para combatir contra los que especulan".

Así, como vemos, centra su supuesto compromiso en dos líneas de actuación. Por un lado, la construcción de viviendas —"sobre todo protegida", asevera—; por otro, regular el mercado, una fórmula que el Gobierno ha defendido en distintas iniciativas relacionadas con el acceso a la vivienda y que, en última instancia, tal y como demuestran casos como los de Barcelona, no ha hecho nada más que agravar el problema.

Ciertamente, el presidente del Gobierno no detalla en el tuit cuántas viviendas pretende construir durante la próxima legislatura, en qué plazos se desarrollarían los proyectos ni qué medidas concretas contempla para regular el mercado. Tampoco especifica qué instrumentos utilizaría para aumentar la oferta de vivienda protegida o cómo se garantizaría que las nuevas promociones llegasen a quienes tienen más dificultades para acceder a una casa.

En cualquier caso, lo que resulta más sangrante es que el presidente del Gobierno trate de convencer a la ciudadanía de la necesidad de votar a la izquierda rescatando promesas que ya realizó hace tres años y que no han preocupado al Ejecutivo durante la última legislatura. Y es que en el año 2023 el líder socialista ya bautizó a la actual legislatura como la "legislatura de la vivienda", aunque esto no se haya plasmado en otra cosa que precios más elevados y más dificultades para acceder a un inmueble.

Reacción en redes sociales

Sánchez vuelve así a recurrir a una promesa que ya hizo al comienzo de la legislatura y que, tres años después, sigue sin resolver el problema de la vivienda. Tras ocho años de deterioro del mercado y con el acceso a un piso convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, el presidente del Gobierno anuncia de nuevo que la vivienda será su prioridad.

Lo mismo que prometió en 2023. Y no hizo nada. Lo mismo. Se ríe de nosotros y le votan. pic.twitter.com/4WhDW28ZkS — Daniel Lacalle (@dlacalle) November 25, 2026

Naturalmente, este anuncio de Sánchez ha provocado críticas en redes sociales, donde los usuarios han recordado que el presidente ya situó la vivienda entre sus prioridades al comienzo de la legislatura. En este sentido, el economista Daniel Lacalle ha señalado la coincidencia entre ambos mensajes y ha reprochado al jefe del Ejecutivo que repita la promesa sin haberla cumplido. "Lo mismo que prometió en 2023. Y no hizo nada", ha denunciado.

Han pasado 3 años, 4 meses, 7 días y 2 minutos. La vivienda es más inaccesible que nunca. Su prioridad ha sido tapar sus casos de corrupción y obstruir a la justicia. pic.twitter.com/OfuGk9Jqk1 — Un Democristiano Español 🇪🇺 (@DemocristianoEs) November 25, 2026

Del mismo modo, otros usuarios recuerdan al presidente del Gobierno el tiempo transcurrido entre ambos anuncios e incluyen pantallazos de dos entrevistas distintas —la de hoy y la del año 2023— para mostrar la desfachatez del líder socialista.