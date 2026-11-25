Entre el aluvión de medidas del Gobierno aprobadas este martes a sólo cinco días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre estuvo un real decreto que impone, entre otras cosas, una drástica bajada de ratios en las escuelas infantiles y en otras etapas de la educación obligatoria, así como medidas de otro tipo para garantizar la "calidad" de la enseñanza.

En el caso de las escuelas infantiles, topa por ley un máximo de 4 bebés por educadora en las aulas de menos de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las de dos a tres años cuando hasta ahora era de hasta ocho, 14 y 20 niños, respectivamente y con leves variaciones en función de la comunidad autónoma. La bajada de ratios en el primer curso de infantil entrará en vigor para el curso 2027-2028 y de forma progresiva para los siguientes cursos, con el fin de que en 2029-2030 esté plenamente implantado.

La medida, que llega tras una movilización este año de las profesoras de Educación Infantil pidiendo una subida de sueldos, fue justificada por el Gobierno por la necesidad de "una educación más personalizada, inclusiva y de mayor calidad, con mejores condiciones para el profesorado". También regula las características mínimas en cuanto a superficies de las aulas, de las zonas de descanso o de comedor e higiene que deben tener los centros de infantil.

Nada más aprobarse el decreto, las organizaciones empresariales más representativas de la enseñanza privada y concertada (Escuelas Católicas, Acade y CECE), con el apoyo de CEOE y Cepyme, manifestaron su "profunda indignación y rechazo" por esta y otras medidas que afectan a los centros de enseñanza. Según advierten, "ponen en serio riesgo la continuidad de cientos de escuelas infantiles de 0 a 3 años" y "centros privados de FP en toda España", para los que también hay nuevos requisitos.

Las organizaciones consideran "especialmente grave" que el Gobierno haya culminado esta aprobación en el Consejo de Ministros "a tan solo cinco días de las elecciones generales y sin haber mantenido un proceso de diálogo efectivo con los sectores afectados".

Miles de cierres

En una nota explicaron que tras la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral, el proyecto de ley conocido como Ley de ratios quedó paralizado. "Sin embargo, el Ejecutivo ha impulsado por vía urgente los dos reales decretos que desarrollan buena parte de sus medidas, en una tramitación extraordinariamente acelerada y sin atender las numerosas alegaciones y propuestas presentadas por las organizaciones del sector", protestaron las entidades educativas y empresariales.

En su opinión, "uno de los aspectos más preocupantes" es la reducción de las ratios en el primer ciclo de Educación Infantil. Las organizaciones advirtieron de que "esta reducción, sin una financiación que permita asumir el incremento de los costes de personal y la reducción de ingresos derivada de la pérdida de alumnado, puede hacer inviable la actividad de miles de escuelas infantiles privadas".

Requisitos inviables para la Formación Profesional

En cuanto a la Formación Profesional, el real decreto introduce nuevas exigencias de instalaciones y equipamientos, así como también una bajada de ratios. "La bajada de ratios no es algo novedoso, pues hasta la fecha ya se vienen aplicando reducciones en numerosas comunidades autónomas, pero con efectos limitados a centros públicos y sostenidos con fondos públicos", expusieron las empresas.

Además, el decreto establece requisitos para los centros de FP que, a juicio de las organizaciones, "numerosos centros privados difícilmente podrán cumplir". Entre ellos figuran la obligación de ofertar un número mínimo de ciclos o niveles formativos, disponer de determinados espacios y equipamientos tecnológicos y acreditar compromisos previos con empresas.

Las organizaciones consideraron "especialmente discriminatorio" que, "si la norma pretende mejorar la calidad educativa, la mayoría de estas exigencias no se apliquen en los mismos términos, a todos los centros del sistema educativo de FP". Entienden que "esta diferencia de trato compromete la igualdad de condiciones entre los distintos modelos de enseñanza y supone una amenaza para la libertad de creación de centros, la libertad de enseñanza y la libertad de empresa, derechos reconocidos en la Constitución".

Lo llevarán al Supremo

Además, las organizaciones denunciaron "la forma en que se han aprobado". Consideran que una reforma de este alcance, con consecuencias directas sobre miles de profesionales, centros educativos, alumnos y familias, "no puede tramitarse de manera precipitada ni al margen de las entidades que conocen de primera mano la realidad de estos centros".

Ante esta situación, anunciaron que pondrán en marcha una campaña informativa dirigida a trabajadores, alumnos y familias para dar a conocer el alcance y las consecuencias de los nuevos requisitos. Asimismo, estudiarán "la impugnación de ambos reales decretos ante el Tribunal Supremo, tanto por el procedimiento seguido para su aprobación como por su contenido".