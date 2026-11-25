Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier Milei ha impulsado un profundo cambio en la política económica argentina que ha pasado, fundamentalmente, por estabilizar las cuentas públicas, contener la inflación y sentar las bases de una recuperación sostenida. De hecho, este ajuste fiscal y las reformas promovidas por su Gobierno han marcado un punto de inflexión en la economía del país.

Sin embargo, la situación de la economía argentina sigue siendo delicada y, de hecho, en su proceso de recuperación sigue encontrado serias dificultades. En este sentido, uno de los obstáculos más importantes con los que se ha encontrado desde que Milei llegara al poder reside en la contracción de la actividad registrada este año.

¿Argentina entra en recesión?

La economía argentina atraviesa una etapa de ajuste marcada por la caída de la actividad y unas previsiones de crecimiento que se han moderado a lo largo del año. Así, tal y como confirma Bloomberg, los datos publicados por el Indec sobre la actividad económica del país muestran cómo en los últimos trimestres ha sufrido una notable desaceleración.

Concretamente, según publica el Indec, "en septiembre de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 1,2% en la comparación interanual y un incremento de 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada". En este sentido, el organismo también informa de que, en este período, "diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-48,6% i.a.)".

De hecho, el organismo estadístico asegura que este sector, junto con el de la intermediación financiera y la industria manufacturera, "tuvieron las mayores incidencias negativas y le restaron 1,1 p.p. a la variación interanual del EMAE". En consecuencia, este repunte de la actividad no ha evitado que el país encadene dos trimestres consecutivos de contracción, una situación que sitúa a la economía en recesión técnica, lo que refleja las dificultades de la economía argentina para recuperar el ritmo de crecimiento previsto.

#DatoINDEC

La actividad económica cayó 1,2% interanual en septiembre de 2026 y subió 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada https://t.co/G2GfQEIalq pic.twitter.com/YNKlnSRjZ2 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 24, 2026

Lo cierto es que la revisión de los datos correspondientes a junio, julio y agosto ha modificado el diagnóstico sobre la evolución de la actividad durante el segundo trimestre. En este sentido, de acuerdo con los analistas de Bloomberg, destacan que la contracción entre abril y junio alcanzó el 1%, frente al 0,6% estimado anteriormente y prevén una caída del 1,8% para el tercer trimestre.

En cualquier caso, también cabe destacar que, pese a la contracción registrada en los últimos trimestres por la economía argentina, los analistas también anticipan una recuperación de la actividad durante el último trimestre del año. Así, estiman que la recuperación de septiembre podría ser una señal que anticiparía este repunte de la actividad y, al mismo tiempo, cifran en el entorno del 2% el crecimiento económico para el año 2027.

El dato llega en un momento clave para el Gobierno de Javier Milei, que busca consolidar la recuperación económica tras las medidas de ajuste aplicadas desde su llegada al poder. Es más: el propio dirigente argentino ha anunciado que el próximo año buscará la reelección en los comicios y prometió "seguir bajando impuestos".