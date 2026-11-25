La industria española del automóvil afronta una etapa de transformación marcada por la electrificación, la digitalización y la creciente competencia internacional, en un momento en el que el superávit comercial de vehículos ha descendido hasta los 10.190 millones de euros en 2025, su nivel más bajo desde 2009.

Así se explica en la segunda edición del informe sectorial sobre la automoción en España, elaborado por la Comisión de Industria del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), en colaboración con Repsol, que analiza los principales desafíos de un sector en el que España ocupa la segunda posición europea y la novena mundial en producción de vehículos.

El estudio pone de manifiesto el retroceso del saldo comercial positivo de vehículos, que ha pasado de 18.843 millones de euros en 2023 a 15.991 millones en 2024 y 10.190 millones en 2025. Esta evolución coincide con una reducción de las exportaciones hacia Europa y un incremento de las importaciones, así como con una caída del 4,3% en la fabricación nacional, que se situó en 2,27 millones de vehículos el pasado año.

De esta producción, cerca de 1,95 millones de unidades, el 85,8% del total, se destinaron a los mercados exteriores, lo que refleja la importancia de la actividad exportadora para la automoción española. Al mismo tiempo, las matriculaciones de turismos en el mercado nacional crecieron un 12,9%.

El avance de la electrificación

En paralelo, el sector avanza en su proceso de electrificación. Según los datos de Anfac recogidos en el informe, la cuota de turismos eléctricos de batería e híbridos enchufables pasó del 11,4% en 2024 al 19,6% en 2025 y alcanzó el 22,6% acumulado hasta agosto de 2026.

Sin embargo, también señala que la consolidación de estas tecnologías dependerá de factores como el precio de los vehículos, la disponibilidad de modelos competitivos y el desarrollo de una red de recarga suficiente y fiable.

Tecnología propia

Más allá de la electrificación, los ingenieros industriales advierten de que la transformación del automóvil está dando un protagonismo creciente al software, la electrónica, la inteligencia artificial, la conectividad, la ciberseguridad y las tecnologías de baterías. Por ello, consideran fundamental que España refuerce sus capacidades en estos ámbitos para mantener su competitividad y conservar actividades de ingeniería, investigación y desarrollo de alto valor añadido.

"España no puede conformarse con fabricar vehículos. Tenemos que conseguir que una parte cada vez mayor de la ingeniería, la tecnología y el valor añadido de la nueva automoción se desarrolle aquí", señaló Manuel Soriano Baeza, presidente de la Comisión de Industria del COIIM.

El documento también plantea la necesidad de abordar una transición multitecnológica, en la que los combustibles renovables puedan desempeñar un papel complementario a la electrificación, especialmente en el parque automovilístico existente y en aquellos usos donde la sustitución por tecnologías eléctricas resulte más compleja.