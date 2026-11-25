La Comisión Europea tendrá que volver a poner fecha a su promesa de acabar con las jaulas en las granjas. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dictado este miércoles una sentencia que obliga a Bruselas a cumplir su viejo compromiso animalista a pesar de que, en plena crisis ganadera, ya no parece tan buena idea.

En el año 2018, el lobby animalista se propuso acabar con las jaulas en las granjas europeas, aunque los huevos y el pollo suban de precio y se complique el control sanitario. Más de 170 organizaciones se unieron en la campaña 'End the Cage Age' y consiguieron reunir 1,4 millones de firmas para presentar una iniciativa ciudadana a Bruselas.

Allí se encontraron con la Comisión de Ursula von der Leyen en plena fiebre del Pacto Verde que acogió la propuesta con entusiasmo y anunció que antes de que acabase 2023 presentaría una propuesta de ley para prohibir las jaulas en todas las granjas. Y pasó el tiempo. Coronavirus, guerra de Ucrania, crisis, aranceles, Mercosur, tractoradas, cierre de Ormuz… el calendario se ha complicado, pero los animalistas no han olvidado el compromiso de Von der Leyen y, cansados de esperar, han denunciado al Ejecutivo comunitario ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

Este miércoles, el TGUE les ha dado ahora la razón. En su sentencia, sostiene que la normativa sobre las iniciativas ciudadanas europeas obliga a la Comisión a presentar un calendario de las medidas que pretende adoptar y que esta obligación no desaparece mientras mantenga su intención de actuar.

Es decir, la Comisión no puede mantener su promesa eternamente en un cajón y está obligada a actualizar el calendario de las medidas que pretende adoptar. Ojo, que el tribunal no ha prohibido las jaulas ni ha ordenado que desaparezcan mañana. Lo que le dice a Bruselas es que, si mantiene su compromiso, tiene que explicar cuándo piensa cumplirlo.

Nuevo golpe a la ganadería

Lo que está claro es que el compromiso de Bruselas se anunció en un contexto muy distinto al actual. La eliminación de las jaulas obligaría a realizar inversiones millonarias en las explotaciones, modificar instalaciones y asumir cambios en la gestión diaria de los animales.

En septiembre de 2024, Libre Mercado ya recogió las críticas de productores españoles que alertaban del coste de la adaptación. La Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo) estimó que el cambio de sistema para los productores de huevos españoles podría exigir inversiones superiores a los 2.300 millones de euros.

Uno de los ganaderos entrevistados, Vicente Betrán, propietario de una explotación avícola en Jaca, calculaba que adaptar su granja le costaría alrededor de medio millón de euros. El productor cuestionaba que se obligara a realizar una nueva inversión de esa magnitud después de haber tenido que renovar sus instalaciones años antes para cumplir con la normativa europea.

El sector también ha advertido de que los sistemas sin jaulas pueden implicar más mano de obra, mayores costes de producción y dificultades sanitarias.

A todo ello se suma el posible impacto en el consumidor. Los ganaderos llevan años avisando de que producir huevos y carne en sistemas alternativos puede encarecer los alimentos, especialmente si las nuevas exigencias obligan a realizar inversiones que muchas explotaciones no podrán amortizar.

Los animalistas celebran una "victoria histórica"

La coalición End the Cage Age ha celebrado la sentencia como una "victoria histórica" para los animales y la democracia europea. Las organizaciones sostienen que unos 300 millones de animales de granja siguen viviendo en jaulas en la Unión Europea y reclaman que Bruselas acelere la prohibición.

Los promotores también han pedido que la transición hacia sistemas sin jaulas cuente con ayudas económicas para los ganaderos. Además, exigen que la Comisión establezca fechas para todas las especies incluidas en la iniciativa, y no únicamente para las aves de corral y los cerdos.

La Comisión ha anunciado que prevé presentar las primeras propuestas legislativas para las aves de corral antes de que termine este año y para los cerdos en 2027. Sin embargo, todavía quedan por concretar los plazos para otras especies, como conejos, terneros, patos, gansos y codornices.