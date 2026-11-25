La creciente desprotección de la propiedad privada en España tiene un coste económico cada vez más elevado. Un nuevo informe del Instituto Juan de Mariana, titulado La factura de la okupación en España y firmado por quien suscribe estas líneas, cifra en 1.212 millones de euros anuales el impacto económico de este fenómeno sobre los propietarios y las Administraciones públicas. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, en junio de 2018, y hasta septiembre de 2026, la factura soportada por las familias y empresas que han sufrido esta lacra asciende a 8.620 millones de euros. En términos anuales, el coste de las usurpaciones de inmuebles ha pasado de 899 a 1.212 millones, lo que supone un incremento del 35% bajo mandato del político socialista.

El trabajo desmonta la tesis de quienes sostienen que la okupación es un problema residual en nuestro país. Los propios datos del Ministerio del Interior muestran que en 2025 se registraron 14.875 delitos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles, frente a los 12.214 de 2018. Hablamos, por tanto, de un aumento del 22% desde la llegada del PSOE al poder y de una media de más de 40 episodios diarios.

La distribución territorial del fenómeno resulta especialmente reveladora. Cataluña, que alberga aproximadamente una sexta parte de la población española y ha sido el polo de mayor influencia de los movimientos radicales que promueven la okupación, concentra el 39,7% del total de denuncias registradas en todo el país. En 2025 se contabilizaron 5.913 casos en dicha comunidad autónoma, frente a los 1.909 de Andalucía, los 1.805 de la Comunidad Valenciana o los 1.269 de Madrid. Así, Cataluña registra casi cinco veces más episodios de okupación que la región madrileña, pese a que la diferencia poblacional entre ambos territorios es relativamente reducida.

Casi 100.000 viviendas okupadas

Pero las estadísticas de denuncias policiales solamente reflejan una parte del problema. Por un lado, los expedientes conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante un ejercicio en concreto no tienen en cuenta los episodios de años anteriores que todavía no se han resuelto. Por otro lado, muchos propietarios renuncian a emprender acciones judiciales, ante la perspectiva de verse inmersos en procedimientos que pueden prolongarse durante años. Además, hay quienes optan por pagar directamente a los okupas para que abandonen el inmueble o contratan servicios de empresas especializadas en desalojos. Tampoco faltan quienes terminan vendiendo sus propiedades a precios muy inferiores a los de mercado, como podemos ver peinando cualquier portal de venta de inmuebles en línea. El documento del Instituto Juan de Mariana estima que, tomando en cuenta todo este tipo de supuestos, España tendría unas 95.500 viviendas afectadas por la okupación.

Recuperar una vivienda cuesta cuatro veces más tiempo que en 2018

Uno de los aspectos más preocupantes que documenta el informe es el deterioro del funcionamiento de la Justicia a la hora de proteger a los legítimos propietarios de las viviendas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2018 un procedimiento civil de recuperación posesoria por okupación ilegal tardaba en resolverse una media de 3,8 meses en primera instancia. En 2025, dicho plazo se había disparado hasta los 14,4 meses, de modo que el tiempo de espera se ha incrementado un 279%.

Si la sentencia es recurrida ante una Audiencia Provincial, los plazos estimados resultan todavía más desalentadores. En 2018, la suma de los tiempos medios de primera instancia y apelación ascendía a 10,6 meses, mientras que en 2025 dicho indicador alcanzó los 27,4 meses. De este modo, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, el tiempo que puede llegar a necesitar un propietario para recuperar judicialmente su vivienda se ha multiplicado por 2,6. La estimación incorpora los plazos generales de apelación de los juicios verbales, ante la ausencia de estadísticas específicas para los casos de okupación.

Hay comunidades autónomas donde la situación es aún más alarmante. En Castilla-La Mancha, los procedimientos que llegan a segunda instancia arrojan un plazo estimado de 42 meses, es decir, tres años y medio. En Murcia, la espera alcanza los 37,4 meses, mientras que en Cataluña se sitúa en 29,1 meses y en Madrid llega a los 25,8 meses. En el extremo opuesto encontramos a La Rioja (12,2 meses) y Aragón (14,4 meses). Entre 2023 y 2025, los plazos judiciales empeoraron en 14 de las 17 comunidades autónomas.

La política legislativa desplegada por el Gobierno de Sánchez ha agravado esta problemática. La Ley de Vivienda de 2023 introdujo nuevas exigencias procesales para determinados propietarios, mientras que las sucesivas moratorias de los desahucios han trasladado a particulares una responsabilidad asistencial que corresponde a los poderes públicos. A esto se suma que la reforma judicial de 2025 sigue teniendo un alcance limitado en la práctica. En paralelo, la exigencia de negociación previa en los desahucios por impago introduce nuevas dificultades para combatir la inquiokupación. Y, no lo olvidemos, las leyes que han propuesto el PP y Junts para acabar con esta lacra han sido bloqueadas por la Mesa del Congreso que controla el PSOE en casi 140 ocasiones, evitando su debate en Cortes desde hace más de dos años a través de distintas prórrogas y otras argucias.

Una factura de 12.700 euros por vivienda okupada

¿Cómo se explica que el coste económico de la okupación supere ya los 1.200 millones de euros anuales? La partida más importante corresponde a los ingresos que dejan de percibir los propietarios de los inmuebles afectados. El Instituto Juan de Mariana cifra estas pérdidas en 741 millones de euros al año, equivalentes al 61% de la factura total. A ello hay que añadir otros 57 millones de euros por los gastos adicionales que soportan los afectados, fundamentalmente en concepto de suministros.

Los desembolsos asociados a la recuperación de los inmuebles ascienden a otros 189 millones de euros, una cantidad similar a la que deben asumir los propietarios para reparar los daños y desperfectos ocasionados en sus viviendas. Por último, el estudio identifica al menos 37 millones de euros anuales en gastos de las Administraciones públicas destinados a proteger y recuperar sus propios inmuebles. En conjunto, el coste medio que arroja el escenario central del informe equivale a unos 12.700 euros anuales por vivienda okupada.

Incluso si se circunscribe el análisis a los episodios que afloran en las estadísticas policiales, el coste estimado de la okupación asciende a 274 millones de euros anuales. Al incorporar la infradenuncia, el escenario más conservador del estudio arroja una factura de 342 millones, mientras que el escenario central eleva dicha cantidad a 1.212 millones y el supuesto más desfavorable sitúa el impacto económico de la okupación en 2.470 millones de euros anuales.

A estas cifras habría que añadir el deterioro patrimonial que sufren quienes se ven abocados a vender sus inmuebles okupados. A finales de 2025, el portal inmobiliario Idealista contabilizaba más de 24.000 viviendas a la venta en tales circunstancias. Tomando como referencia los descuentos de entre el 65% y el 70% sobre el valor de mercado que implican determinadas valoraciones de la propia sociedad estatal Sareb, el informe estima que la pérdida patrimonial asociada a ese conjunto de viviendas ronda los 1.787 millones de euros. Esta cifra se calcula por separado de los costes anuales, puesto que refleja la depreciación de los activos y no un gasto recurrente.

La okupación también encarece el alquiler

El problema trasciende, en cualquier caso, a los propietarios directamente afectados por este tipo de delitos. La creciente inseguridad jurídica genera incentivos para que miles de familias opten por no poner sus viviendas en alquiler. ¿Qué sentido tiene arrendar una propiedad si, ante un eventual impago o una okupación, el legítimo dueño puede verse obligado a esperar años para recuperarla, mientras sigue haciendo frente al pago de impuestos, gastos de comunidad o cuotas hipotecarias? Las estimaciones sectoriales de las que se hace eco el IJM apuntan a que alrededor del 20% del parque potencial de vivienda en alquiler no sale al mercado por el miedo a sufrir impagos.

Los datos del portal idealista ilustran la magnitud del deterioro que ha experimentado el mercado del alquiler bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. En 2018, el portal inmobiliario llegó a anunciar 902.664 viviendas en alquiler de larga duración. En 2025, dicha cifra había caído hasta los 510.091 inmuebles. Hablamos de una reducción del 44%, equivalente a casi 393.000 viviendas anunciadas menos. En Barcelona, donde se han ensayado algunas de las políticas inmobiliarias más intervencionistas de nuestro país, el descenso alcanza el 83%.

El balance de los tres primeros años de aplicación de la Ley de Vivienda tampoco invita al optimismo. Según el mismo portal inmobiliario, durante dicho periodo el precio de los alquileres se ha encarecido un 30,7%, mientras que el número de interesados por cada anuncio ha aumentado un 119%. La creciente desprotección de los propietarios, unida a los controles de precios y a las dificultades para desarrollar nueva oferta residencial, contribuye así a agravar el problema de acceso a la vivienda que el Ejecutivo dice querer resolver.

Diez reformas para acabar con la okupación

Frente a esta situación, el Instituto Juan de Mariana plantea diez reformas destinadas a reforzar la protección de la propiedad privada. La principal consiste en habilitar un procedimiento de desalojo exprés en virtud del cual, una vez acreditada documentalmente la titularidad del inmueble, sus ocupantes dispongan de un máximo de 24 horas para demostrar que cuentan con un título legítimo o abandonar la vivienda. En caso contrario, se procedería a ordenar su desalojo inmediato, con las correspondientes garantías judiciales.

El informe también plantea endurecer las penas asociadas al delito de usurpación sin violencia, pasando de las actuales multas a penas de prisión de entre seis y dieciocho meses, con agravantes cuando la okupación se prolongue durante más de quince días o intervengan organizaciones criminales. Asimismo, propone generalizar el desalojo cautelar de los inmuebles, de modo que sus propietarios no tengan que esperar a que exista una sentencia firme para recuperar la posesión de sus viviendas.

En el ámbito tributario, el Instituto Juan de Mariana considera inaceptable que los afectados por la okupación deban seguir pagando impuestos por unos inmuebles de los que han sido ilegalmente privados. De ahí que proponga suspender la carga efectiva del IBI y del Impuesto sobre el Patrimonio durante todo el periodo de okupación, así como introducir deducciones en el IRPF por los gastos de mantenimiento y reparación ocasionados por los okupas. También se plantea que las Administraciones compensen íntegramente y desde el primer día a aquellos propietarios que sufran la suspensión de un desalojo por motivos de vulnerabilidad social.

El decálogo de reformas se completa con la creación de un registro estadístico unificado, el refuerzo de las facultades legales de las comunidades de propietarios, la eliminación de las trabas que dificultan la recuperación de inmuebles sin título legítimo, la atención de los casos de vulnerabilidad a cargo de los servicios sociales, la recuperación de las viviendas públicas okupadas y una persecución penal más contundente de las mafias que organizan y facilitan este tipo de delitos.

En definitiva, la factura de más de 8.600 millones de euros que acumula la okupación desde la llegada de Pedro Sánchez al poder pone de manifiesto que la desprotección de la propiedad privada no sale gratis. Pagan los propietarios que ven cómo se les arrebatan sus viviendas, pagan los contribuyentes que deben financiar los gastos que acarrea este fenómeno y pagan también los jóvenes y las familias que buscan un piso en alquiler y se encuentran con una oferta cada vez más reducida y unos precios cada vez más elevados.

Defender la propiedad privada no solamente es una exigencia elemental de cualquier Estado de derecho, sino también una condición necesaria para que España vuelva a tener un mercado de la vivienda dinámico y accesible.