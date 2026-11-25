Pedro Sánchez ha comenzado a preocuparse por los autónomos a cinco días de las elecciones generales. El Gobierno aprobó ayer martes varias medidas de alivio en materia fiscal para los trabajadores por cuenta propia y hoy ha publicado en el BOE la normativa. Sin embargo, en los planes del Ejecutivo para este colectivo, no es oro todo lo que reluce.

La medida más polémica es la modificación del sistema de liquidación del IVA para los negocios que facturen menos de 85.000 euros anuales. El Gobierno presentó su aprobación como un gran alivio para los autónomos, aunque la realidad tiene poco que ver con lo que llevan años reclamando: que se les exima completamente del IVA en las facturas.

Porque no, los autónomos no van a quedar exentos de pagar el IVA con la medida de Sánchez. Tampoco dejarán de repercutirlo a sus clientes ni de soportarlo en sus compras. Lo que cambia es que podrán sustituir las cuatro declaraciones trimestrales por una liquidación anual, lo que supone un ahorro de trámites burocráticos. Eso sí, Hacienda no piensa renunciar a cobrar por el camino.

Servirá para financiar a Hacienda

Y es que la letra pequeña de la norma obliga a los autónomos que se acojan al nuevo sistema a realizar tres pagos al fisco "en los meses de abril, julio y octubre, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente", reza el texto del BOE. ¿Y quién calculará cuánto tienen que adelantar? La Agencia Tributaria, que tomará como referencia la cuota del ejercicio anterior y la dividirá entre cuatro.

"El importe de cada uno de los pagos a cuenta se determinará tomando como referencia la cuota resultante de la autoliquidación anual correspondiente al año natural inmediato anterior, de acuerdo con los importes declarados antes de la finalización del primer trimestre natural del año natural correspondiente, y será el resultado de dividir dicho importe entre cuatro", contempla el texto del Gobierno.

Eso implicaría que un autónomo cuyo negocio haya perdido clientes, reducido su facturación o atravesado un ejercicio mucho peor que el anterior podría encontrarse adelantando dinero al Estado en función de lo que facturaba cuando las cosas le iban mejor. Si al terminar el año ha pagado más de lo que realmente le correspondía, tendrá que esperar a la regularización para recuperar la diferencia.

"Los pagos a cuenta se cargan automáticamente en la cuenta bancaria del contribuyente, sin necesidad de presentar una autoliquidación trimestral. Esto puede simplificar la obligación de tener que presentar una autoliquidación trimestral, pero al calcularse los pagos a cuenta en función de los resultados del ejercicio anterior, se desvincula el ingreso del impuesto de la realidad económica del contribuyente, que podría verse obligado a anticipar cantidades superiores a las que le corresponderían en caso de disminución de su actividad, con el agravante de que dichos pagos no podrán ser objeto de aplazamiento ni fraccionamiento", explican en el REAF a Libre Mercado.

Es decir, Hacienda no solo mantiene el impuesto, sino que también organiza los anticipos. El pequeño empresario tendrá que financiar al fisco mientras espera a que se ajusten las cuentas. Todo ello bajo la etiqueta de simplificación administrativa.

Por otra parte, "la medida parece entrar en cierta contradicción con el proceso de digitalización de las obligaciones tributarias impulsado por la propia Administración. En un contexto en el que se avanza hacia la obtención de información cada vez más actualizada sobre las operaciones económicas, mediante la implantación de la factura electrónica y los nuevos requisitos de los sistemas informáticos de facturación. Esto choca", añaden en el REAF.

El IVA franquiciado tendrá que esperar

Otro detalle a tener en cuenta es que la medida tampoco responde a la reivindicación histórica de buena parte del colectivo. Se trata del IVA franquiciado, que Europa exige a España y que permitiría a los pequeños negocios que cumplan los requisitos de facturación quedar exentos de repercutir el impuesto y de presentar las correspondientes liquidaciones. A cambio, no podrían deducirse el IVA soportado.

Eso sí supondría un cambio de calado para miles de profesionales que tienen que dedicar tiempo y recursos a gestionar un impuesto que añade burocracia a sus pequeños negocios. Pero el Gobierno ha optado por otra fórmula: que sigan con el IVA de siempre, aunque presenten menos declaraciones.

"Hay que aclarar que la modificación que han introducido no es el famoso régimen de franquicia, es otra cosa, aunque afecta a empresarios con volumen de operaciones hasta 85.000 euros, que se supone que iban a ser los empresarios que se beneficiasen del régimen de franquicia", apunta el presidente del REAF, Agustín Fernández, a este periódico. Por tanto, "no han introducido el cambio al que nos obliga Europa, que es ofrecer el régimen de franquicia a otros empresarios de la UE que tienen franquicia en sus países, aunque nosotros no queramos implantarlo para nuestros empresarios, eso es potestativo", añade.

En este intento de congraciarse con los autónomos, el Gobierno ha presentado una rebaja fiscal que contempla elevar del 5% al 10% la deducción por gastos de difícil justificación en el IRPF o que los autónomos en estimación directa no tengan que presentar pagos fraccionados cuando su nivel de facturación sea inferior a 85.000 euros y la cuota diferencial del último período declarado sea negativa o superior a los pagos fraccionados realizados. En este punto, aunque el Gobierno presume de que "las rebajas fiscales aprobadas supondrán un ahorro de 465 millones para los autónomos y las simplificaciones administrativas y las reducciones en los pagos fraccionados permitirán diferir hasta 1.800 millones de euros, lo que generará un ahorro en caja y mejorará la tesorería y liquidez del colectivo", en el REAF también han hecho una consideración.

"Nos venden una simplificación que no es tal. Creemos que las medidas incorporan una dificultad en la gestión, también lo relativo a los pagos fraccionados del IRPF", señalan. "Los asesores fiscales tendrán que analizar individualmente la situación de cada contribuyente, atendiendo a los datos de la declaración del IRPF de 2025 para determinar si está exonerado de efectuar pagos fraccionados, si debe aplicar el porcentaje del 19 o del 20% o si puede acogerse al sistema alternativo de cálculo", apuntan. En este último caso, además, "habrá que valorar qué sistema resulta más conveniente en función de la evolución prevista de la actividad económica y gestionar las correspondientes opciones censales. En definitiva, una medida que pretende simplificar las obligaciones tributarias de los autónomos puede terminar incrementando la carga de trabajo de los asesores fiscales", concluyen.