Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, fechada el pasado 15 de octubre, ha sacado a la luz un caso poco común: dos mujeres que, tras haberse casado en distintos momentos de su vida con el mismo hombre, compartieron durante un tiempo su pensión de viudedad. Tras el fallecimiento de este, la Seguridad Social repartió la pensión entre ambas en proporción al tiempo que cada una había convivido con él. La sentencia puede leerse aquí.

Tal y como se explica en la sentencia, el 13 de febrero de 1971 Román se casó con Fidela (ambos nombres son ficticios). El vínculo legal duró 30 años, hasta el divorcio de 2001, pero la convivencia había terminado antes, con la separación de 1996. En total, fueron unos 25 años de vida en común.

La pensión compensatoria es clave

El divorcio llegó el 20 de julio de 2001, y la sentencia reconoció a Fidela una pensión compensatoria. Ese reconocimiento fue clave años después, porque, como regla general, la ley sólo concede la pensión de viudedad al excónyuge divorciado que cobraba una pensión compensatoria que se extingue con la muerte del causante.

El 9 de mayo de 2011, Román se casó con Covadonga. Ese matrimonio duró hasta la muerte de él, el 26 de enero de 2023: casi doce años. Cuando Román falleció, ya cobraba la pensión de jubilación del Régimen General, con una base reguladora de 1.943,23 euros mensuales. A partir de ese momento, dos mujeres tenían derecho a la pensión de viudedad.

Dos mujeres, una misma pensión

El 21 de febrero de 2023, Covadonga solicitó la pensión de viudedad. Nueve días después, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se la reconoció, con efectos desde el 1 de febrero, pero sólo en parte: un 69,69% del 60% de la base reguladora. Así, de una pensión completa de unos 1.166 euros al mes, Covadonga percibía unos 813 euros. Los 353 restantes correspondían a Fidela, la exmujer de Román.

La ley establece cómo repartir la pensión cuando, tras un divorcio, hay varias beneficiarias: se reconoce "en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante", y se garantiza en todo caso el 40% al cónyuge superviviente. La sentencia, sin embargo, no explica cómo se calculó el reparto en este caso, y tampoco consta que ninguna de las dos mujeres lo impugnara. El 1 de septiembre de 2023, sólo siete meses y seis días después que Román, murió Fidela, y su parte de la pensión de viudedad se extinguió con ella.

Aunque Covadonga era ya la única beneficiaria y le correspondía la pensión entera, siguió cobrando lo mismo que al principio. La sentencia no menciona que el INSS ampliara la pensión por su cuenta ni que avisara a la viuda. Al extinguirse la parte de Fidela, durante esos meses la Seguridad Social pagó sólo una de las dos partes de la pensión.

La Justicia obliga a pagar desde la muerte de la exmujer

Covadonga no solicitó cobrar el 100% hasta el 26 de junio de 2024, casi diez meses después de la muerte de Fidela. El INSS se lo concedió dos meses más tarde, el 26 de agosto, pero no con efectos desde la muerte de Fidela, sino sólo desde el 26 de marzo de 2024, tres meses antes de la solicitud. Para ello se apoyó en el artículo 53.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que, cuando se revisa una prestación ya reconocida, "los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud".

Covadonga presentó una reclamación previa ante el INSS, que la rechazó el 8 de octubre de 2024, y acudió entonces a los tribunales. El 13 de noviembre de 2025, el Juzgado de lo Social n.º 5 de Vigo le dio la razón. El INSS recurrió, y el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El 15 de octubre de 2026, el alto tribunal gallego desestimó el recurso y confirmó que la Seguridad Social debe pagar a la viuda la pensión íntegra desde el 1 de septiembre de 2023, fecha de la muerte de Fidela. Según el tribunal, no se trata de una revisión de la pensión: al morir la primera esposa, simplemente deja de aplicarse el reparto, así que el límite de tres meses no rige.