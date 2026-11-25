Naturgy inicia una nueva etapa corporativa con un propósito renovado: "Facilitar tu relación con la energía cada día". La compañía energética busca reforzar su vínculo con los consumidores mediante una comunicación más cercana y sencilla, con el objetivo de explicar mejor el papel de la energía en la vida cotidiana y ofrecer soluciones vinculadas a la seguridad del suministro, la eficiencia y la sostenibilidad.

La nueva estrategia se resume en el lema "Cada día. Everyday", que pretende transmitir la presencia constante de la energía en los hogares, las empresas y las actividades cotidianas. La iniciativa se apoya en tres valores corporativos con los que la compañía quiere reforzar su orientación hacia las personas, la mejora continua y su aspiración de convertirse en la opción preferida de todos los públicos con los que se relaciona.

Los tres valores del nuevo propósito corporativo

Naturgy articula su nuevo posicionamiento en torno a tres principios que definen cómo quiere relacionarse con sus distintos públicos. "Un equipo" representa la voluntad de trabajar por y para las personas con responsabilidad y valentía; "Evolución continua" alude a la capacidad de aprender, mejorar y anticiparse a los desafíos; y "Ser tu elección" expresa la aspiración de convertirse en la mejor opción para clientes, empresas, administraciones y el resto de los colectivos con los que se relaciona.

La compañía presenta este cambio como una evolución de su manera de comunicar y relacionarse con la sociedad, en un momento en el que la energía ocupa un lugar central en la agenda pública. El objetivo es combinar su experiencia en el sector con un lenguaje más claro y accesible, sin perder de vista tres cuestiones fundamentales: garantizar una energía segura, mantener su competitividad y avanzar hacia un modelo más sostenible.

Esta evolución se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de Naturgy, que contempla el crecimiento en generación renovable, el impulso de los gases renovables- especialmente el biometano-, el refuerzo de las redes de distribución, la digitalización y la simplificación de la relación con los clientes, así como la mejora de las operaciones industriales.

Jordi Garcia Tabernero, director general de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Naturgy, afirma que "el propósito es la columna vertebral de la cultura de Naturgy: de nuestro modelo de liderazgo, de nuestras competencias y de nuestros comportamientos. Nos permite diferenciarnos y ganar legitimidad, porque pone a las personas en el centro y nos sitúa en el equilibrio entre una energía asequible, sostenible y segura".

Un nuevo concepto creativo

El nuevo propósito se traduce en un territorio creativo en el que la compañía acerca el nuevo posicionamiento de la compañía a la sociedad mediante historias y situaciones cotidianas que muestran cómo la energía acompaña a las personas en distintos momentos de sus vidas.

La campaña conecta los más de 180 años de trayectoria de la empresa, cuya historia se remonta a 1843, con los retos actuales y futuros del sector. El relato creativo parte de esa evolución histórica, desde el alumbrado de gas en las calles hasta las infraestructuras energéticas actuales, y traslada una idea central: aunque las tecnologías y las formas de producir y consumir energía cambian, esta continúa siendo esencial para los hogares, las empresas y los servicios.

Entre las iniciativas previstas figura el patrocinio publicitario de la información meteorológica, un espacio que Naturgy considera especialmente vinculado a su objetivo de mantener una relación cotidiana con los consumidores. La previsión del tiempo permite conectar la marca con una información de utilidad diaria y con la planificación de las actividades habituales.

La estrategia busca ocupar un territorio de comunicación diferencial, con una vinculación natural con la energía y una alta relevancia en la vida cotidiana, reforzando la conexión con las audiencias a través de contenidos pedagógicos y útiles.

La compañía también desarrolla contenidos en redes sociales con consejos prácticos de eficiencia energética y situaciones que conectan distintas generaciones para explicar cómo han cambiado las necesidades energéticas y las soluciones disponibles. Entre los temas que se abordan figuran el aislamiento de las viviendas, los hábitos de consumo, la climatización y el biometano.

Una evolución coherente con su historia

El nuevo posicionamiento también incorpora una evolución de la identidad visual de Naturgy. La compañía mantendrá elementos reconocibles de su imagen, pero apostará por ilustraciones más realistas, escenas cotidianas y recursos visuales que permitan explicar conceptos complejos de una forma más comprensible, sin perder la cercanía que busca transmitir la marca.

"Para Naturgy, la energía no es solo un servicio. Es un compromiso con la sociedad, con las empresas y, sobre todo, con las personas, con las que queremos estar más cerca que nunca", señala Adenai Pérez, directora de Marca y Marketing Corporativo de la compañía.

Naturgy está presente en más de 20 países y suministra gas y electricidad a más de 16 millones de clientes y opera tanto en los mercados regulados como en los liberalizados de gas y electricidad. Como recoge el manifiesto de la nueva marca, "la energía cambia y se transforma, pero no se agota". Desde esa convicción, la compañía busca trasladar esa trayectoria a una relación más próxima con los consumidores y reforzar su posicionamiento en un sector marcado por la transformación energética.