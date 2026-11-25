Ordenador Libertad es la campaña de Libertad Digital, esRadio y ZetaPlus para acercar el Kit Digital a autónomos y pequeñas empresas. En 2025 entregó 3.500 ordenadores con su web profesional. Este año, antes de que exista una nueva convocatoria, ha abierto una preinscripción. Merece la pena explicar con claridad qué es y qué no es.

Qué no es la preinscripción

No es una solicitud de subvención. No se envía a Red.es, no genera ningún expediente público y no da derecho a recibir nada. Si nunca se abre una nueva convocatoria, no habrá ordenador ni web por esta vía.

Tampoco tiene coste ni compromete a pagar nada en el futuro.

Qué sí es

Una forma de adelantar el trabajo para el día en que, si llega, se abra el plazo. El proceso tiene cuatro pasos:

Te apuntas con un formulario breve, sin coste ni compromiso. Comprueban tu situación: el equipo de ZetaPlus revisa si, con las condiciones de la convocatoria anterior, cumplirías los requisitos. Te preparan: recogen contigo la información necesaria para tu web. Si se abre, se mueven: contactan con los preinscritos y gestionan las solicitudes por orden de registro.

Por qué ahora, si no hay fecha

Porque el Kit Digital se concede por orden de llegada hasta agotar el presupuesto. En 2025, según la propia campaña, hubo gente que llegó tarde, y un problema con Hacienda o con la antigüedad del alta descubierto a última hora puede dejar fuera a cualquiera. La preinscripción busca que eso se detecte con tiempo.

Además, el contexto ha cambiado. La Orden TDF/39/2026, publicada en el BOE en enero, mantiene el programa vigente hasta agotar sus fondos, obliga a reinvertir el dinero no gastado y prevé expresamente nuevas convocatorias. Nadie sabe cuándo, pero la base legal está.

Qué datos se piden

Nombre del autónomo o empresa, nombre y apellidos, NIF o CIF, teléfono móvil, correo electrónico, número de empleados, provincia, actividad del negocio y si recibiste antes el Kit Digital. No se piden datos bancarios.

Quién podría beneficiarse

Con la convocatoria anterior como referencia: autónomos con más de seis meses de actividad, sociedades mercantiles con 0, 1 o 2 empleados, negocios con actividad económica y al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. Si se publican nuevas bases, habrá que confirmarlo.

Qué podrías conseguir si se abre

Si la nueva convocatoria tiene condiciones equivalentes a la anterior, Ordenador Libertad volvería a combinar ordenador, web profesional y gestión completa del trámite. También trabaja para incluir equipos Apple, aunque no puede garantizarlo.

Y si no se abre

No pasa nada. La preinscripción es gratuita y no implica ningún compromiso económico. Habrás dedicado dos minutos a rellenar un formulario y, de paso, habrás revisado que tu negocio está al día con Hacienda y la Seguridad Social, que nunca está de más.