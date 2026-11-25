A ocho días de las elecciones generales del 29-N, el control sobre el origen del dinero privado de las formaciones políticas vuelve al centro del debate público tras el cruce entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez durante su debate cara a cara a cuenta de la publicación de los donantes. La legislación española establece límites cuantitativos estrictos y prohibiciones expresas tanto para la actividad ordinaria de los partidos como para sus campañas electorales.

El asunto llega por la conversación entre los líderes de partidos en un turno de palabra. El líder del PP le preguntó al presidente del Gobierno: "¿Prometió hacer públicos los donantes de su partido y por qué no lo hace?". Sánchez contestó: "Está en manos de la justicia, señor Feijóo".

Los dos topes legales

La normativa distingue dos escenarios económicos según el destino de la aportación ciudadana. Por un lado, establece que ninguna persona física puede donar más de 50.000 euros al año a una misma formación política para su actividad ordinaria, exceptuando únicamente las donaciones de bienes inmuebles, sometidas a requisitos específicos de tasación y publicidad.

Por otro lado, para los comicios convocados, se rebaja ese techo y se prohíbe que ninguna persona física aporte más de 10.000 euros a las cuentas bancarias electorales abiertas por un partido, federación, coalición o agrupación de electores.

Junto a estos límites máximos, ambos textos legales prohíben de forma absoluta las donaciones anónimas, de forma que todo ingreso debe estar asociado a un titular identificado con nombre, apellidos y DNI, las aportaciones finalistas o revocables y las donaciones procedentes de empresas o personas jurídicas. Además, toda donación superior a 25.000 euros debe notificarse de manera individualizada al Tribunal de Cuentas en un plazo de tres meses desde su aceptación.

Qué es el "pitufeo" y cómo se eluden los topes sobre el papel

El fraccionamiento de aportaciones, conocido en el ámbito judicial y policial como "pitufeo", fue analizado en la tertulia La Trinchera de Llamas.

La mecánica consiste en dividir una suma elevada que no puede entrar legalmente en las cuentas de un partido, por ejemplo, una partida de 100.000 euros de origen ilícito o que supera los límites permitidos por la ley, en decenas de ingresos de pequeña cuantía atribuidos a distintos particulares por debajo del umbral legal. Sobre el papel, la contabilidad presenta una lista de microaportaciones aparentemente regulares y dentro de los márgenes de la Ley Orgánica 8/2007 y la LOREG.

Dónde termina el filtro del Tribunal de Cuentas y empieza la investigación policial

El sistema español separa la fiscalización contable ordinaria de la investigación penal cuando existen indicios de fraude.

El órgano fiscalizador verifica la trazabilidad formal de los ingresos comunicados por el partido, comprueba que cada aportación declarada en la cuenta ordinaria o electoral esté vinculada a un nombre, apellidos y DNI reales y que ninguna supere individualmente los topes de 10.000 o 50.000 euros.

Cuando se abre una causa judicial y la policía judicial —como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil— requiere al Tribunal de Cuentas el listado completo de aportantes, el examen pasa del papel a la verificación material. Los investigadores cruzan la identidad y fecha de cada ingreso para comprobar si el titular existía o estaba vivo en la fecha del pago, si disponía de capacidad económica o movimientos bancarios coherentes con esa entrega y, en última instancia, toman declaración a los supuestos donantes para confirmar si autorizaron realmente el ingreso o si sus datos procedentes de censos de militantes o simpatizantes fueron utilizados sin su conocimiento.

Jamardo enumeró en La Trinchera de Llamas las preguntas que se harían los investigadores ante cada nombre, empezando por cuánto se dio y qué día. Después vendrían otras: "¿Corresponde el DNI con el señor?", "¿Es una persona que está viva?" y "¿Podría entonces haber donado?". Si todo encaja, el último paso es contactar con esa persona: "Le voy a preguntar si donó".

Gente que no sabía que donaba

Jamardo explicó también que los investigadores han recogido documentación en el propio organismo fiscalizador. Lo que buscan, según dijo, son "esos pitufos", es decir, las aportaciones pequeñas que podrían esconder una cantidad mayor. La causa sigue en instrucción y la tertuliana planteó la cuestión como una pregunta todavía abierta.

Sobre el origen de los nombres que podrían figurar en esas listas, mencionó que "tienen un censo de simpatizantes y militantes". Y explicó por qué los investigadores llaman a cada donante: "Porque a lo mejor nos encontramos con que hay gente que no sabía que estaba donando".