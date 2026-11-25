Entró a patadas en una vivienda vacía y, cuando llegó la Policía, ni siquiera estaba dentro. Un joven de 19 años reventó la puerta de una casa deshabitada de la calle Caamaño, en el barrio vallisoletano de Delicias, con la intención de instalarse en ella. El fuerte estruendo alertó a los vecinos, que avisaron a la Policía Municipal.

La intervención fue rápida y cuando los agentes llegaron al inmueble, alrededor de las nueve de la mañana, comprobaron que la puerta de acceso había sido forzada, pero no encontraron a nadie dentro de la vivienda. En el rellano del portal, sin embargo, localizaron al joven que presuntamente acababa de entrar por la fuerza.

Según explica el medio El Norte de Castilla, se encontraba fumándose un cigarrillo mientras esperaba en el portal. Ante las preguntas de los agentes, reconoció que había sido él quien había accedido a la vivienda y explicó que sabía que estaba deshabitada. También aseguró que no tenía una vivienda habitual.

Los agentes comprobaron además que el joven estaba indocumentado y únicamente pudo facilitarles su nombre. Por este motivo fue trasladado hasta las dependencias de la Policía Nacional de la calle Gerona para verificar su identidad.

Una vez identificado, los agentes comprobaron que figuraba un domicilio familiar a escasos metros de la vivienda que acababa de intentar okupar. Finalmente, el joven no llegó a quedarse en el inmueble y los policías procedieron a precintar el acceso. Ningún responsable de la vivienda se personó en la calle Caamaño durante la intervención policial.

Una calle marcada por las okupaciones

La calle Caamaño, en el barrio de Delicias, es una de las zonas de Valladolid donde se han sucedido distintos episodios relacionados con la okupación.

El pasado mes de junio, los vecinos y la Policía evitaron que otro piso de la misma calle, perteneciente a la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA), acabara okupado. En esa ocasión, los okupas habrían aprovechado que unos fontaneros estaban realizando trabajos en el inmueble y, cuando abandonaron la vivienda, los okupas habrían accedido y se habrían instalado en ella.

En octubre de 2024, otro propietario recuperó su vivienda después de haber estado okupada y se encontró con una situación surrealista: el mismo día en que volvía a disponer de las llaves, otra familia intentó entrar en el inmueble.

El propietario comenzó a recibir llamadas durante la noche al percatarse del movimiento que había en su vivienda y avisó a la Policía. Los agentes comprobaron que los okupas llevaban poco tiempo en el inmueble y evitaron que aquella nueva okupación se consolidara.

La familia terminó desplazándose hasta la vivienda de una hija que residía en el mismo edificio. Allí, ante los agentes, la mujer reconoció que también se encontraba en situación irregular en ese inmueble.