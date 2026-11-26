BBVA ha celebrado este martes en Madrid el encuentro "Decisiones que crean valor: invertir entendiendo tus emociones", una jornada en la que expertos del sector financiero han analizado las perspectivas económicas, los riesgos geopolíticos y las oportunidades de inversión en un contexto marcado por la incertidumbre. Durante la primera intervención, Fernando Ruiz, director de Global Wealth de BBVA en España, y Javier Gómez, director de Private Banking y UHN Patrimonios de la Dirección Territorial Centro de BBVA, han abordado los retos de la banca privada y la evolución de las necesidades de sus clientes, con especial atención al cambio de identidad de Global Wealth y al crecimiento de este negocio.

El encuentro, celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), ha comenzado con la bienvenida del periodista de Libertad Digital Luis Fernando Quintero, que ha agradecido la asistencia de los participantes y la colaboración del colegio para acoger el evento.

Una gestión global del patrimonio

Fernando Ruiz ha comenzado su intervención poniendo el foco en el actual escenario de incertidumbre económica y geopolítica. El director de Global Wealth de BBVA en España ha destacado las perspectivas de crecimiento de la economía española, aunque ha advertido de los riesgos que todavía condicionan los mercados.

"Estamos en un momento con mucha incertidumbre. Vemos una evolución positiva en los mercados financieros. Las perspectivas son buenas: un 2,6 % para cerrar la economía española y prevén un 2,1 % para el año que viene, en relación con Europa. Pero hay incertidumbres en el plano geopolítico, estamos en un periodo inflacionista. Para combatir la incertidumbre, lo mejor es tener información".

En este contexto, Ruiz ha explicado cómo ha evolucionado el modelo de asesoramiento de la entidad, que ha pasado de centrarse exclusivamente en las inversiones financieras a ofrecer una visión más amplia del patrimonio de sus clientes, incluyendo aspectos fiscales y patrimoniales.

"En los últimos años hemos pasado de hacer un asesoramiento financiero a hacer un acompañamiento integral, a hablar de temas patrimoniales, fiscales, de inversiones inmobiliarias y de inversiones ilíquidas. El cliente lo que espera es que le demos muchas más alternativas de inversión. Además, para facilitar el seguimiento de su patrimonio, los clientes, desde nuestra app, pueden seguir todo su patrimonio, incluso el depositado en otras entidades financieras", ha señalado Ruiz.

El responsable de Global Wealth también ha destacado la satisfacción de los clientes con la evolución de sus carteras y el crecimiento del negocio de banca privada. En este sentido, ha señalado que la entidad ha superado los 200.000 clientes en banca privada y las 150.000 carteras, dos objetivos relevantes que se han alcanzado antes de lo previsto.

"Los clientes están satisfechos porque sus carteras han tenido un buen año. Llevamos cuatro años muy positivos y es una satisfacción para todos. A nivel interno hemos crecido en banqueros y, cada vez, más clientes confían en nosotros", ha explicado Ruiz.

Uno de los anuncios más destacados de su intervención ha sido el cambio en la identidad del segmento, un paso con el que BBVA pretende avanzar hacia una visión global de la gestión patrimonial. Ruiz ha explicado que esta transformación responde a la voluntad de dar un nuevo impulso al negocio y reforzar su relación con los clientes.

"También hemos hecho un cambio relevante en nuestra carta de presentación a los clientes al englobar los segmentos de más altos patrimonios dentro de Global Wealth. Los renombramos Premium, Private Banking y UHN Patrimonios. Un cambio de identidad a nivel global, que va más allá. Porque queremos dar un paso y combinar la cercanía de nuestros banqueros en cada geografía con un servicio cada vez más global", ha señalado Fernando Ruiz.

El nuevo enfoque de Global Wealth parte de entender el patrimonio de manera conjunta, atendiendo no solo a las inversiones, sino también a quién es cada cliente y qué objetivos quiere alcanzar. La gestión patrimonial busca así ofrecer una visión más completa de sus necesidades y de las decisiones que debe afrontar.

Los retos de la banca privada

Ruiz también ha repasado los principales desafíos a los que se enfrenta la banca privada, entre ellos la integración de la tecnología y la inteligencia artificial en el asesoramiento personal, los cambios regulatorios europeos y el relevo generacional del patrimonio: "Tenemos distintos retos en banca privada. Uno de los primeros es cómo combinar esa parte personal del banquero con la tecnología, con la IA. Y tenemos retos regulatorios de la UE que nos harán cambiar ciertas maneras de trabajar".

El responsable de Global Wealth ha puesto además el foco en el traspaso de patrimonio entre generaciones, un proceso que considera especialmente relevante para el sector durante los próximos años. En este sentido, ha defendido la educación financiera como una de las principales herramientas para preparar a los futuros inversores y acompañar a las familias empresarias.

"En los próximos años debería cambiar cuatro billones de euros del patrimonio de una generación a otra. Hay que trabajar en ese relevo generacional. Desde BBVA, pensamos que lo principal es la educación financiera. Cada vez notamos que los clientes tienen mucho más conocimiento y las próximas generaciones tendrán mucho más", ha asegurado Ruiz.

El banco está trabajando en este ámbito mediante iniciativas de formación dirigidas a familias empresarias y futuros inversores. "Estamos trabajando en ese tránsito haciendo formación en familias empresarias. Cursos con futuros inversores. Eso es lo que pretendemos hoy, con este evento darles información para que todos ustedes puedan tomar las mejores decisiones", ha señalado Ruiz.

Madrid mantiene su dinamismo

Por su parte, Javier Gómez, director de Private Banking de la Dirección Territorial Centro de BBVA, ha centrado su intervención en las perspectivas económicas de la Comunidad de Madrid y en la transformación de las necesidades de los clientes de banca privada.

Gómez ha destacado la fortaleza de la economía madrileña y ha apuntado al empleo y al consumo como dos de los principales motores de su evolución, aunque ha advertido de los riesgos derivados de la situación nacional.

"Las expectativas de Madrid estiman que vamos a acabar 2026 por encima de la línea de España. Vemos mucha fortaleza y dinamismo en la Comunidad de Madrid. Vemos que hay dos vectores que van a ayudar mucho: el dinamismo del empleo y un consumo muy fuerte. Estas expectativas no están exentas de riesgo, que va a estar muy focalizado en lo que pueda pasar a nivel nacional", ha explicado Gómez.

El director de Private Banking y UHN Patrimonios de la Territorial Centro también ha explicado que los clientes demandan cada vez un asesoramiento más amplio, que no se limite a recomendar productos o indicar dónde invertir, sino que contemple las decisiones familiares y empresariales que afectan a su patrimonio.

En este sentido, Javier Gómez ha señalado que sus clientes "son grupos familiares, particulares y empresarios, que están todo el día tomando decisiones desde muchos puntos de vista". Por ello, cabe destacar la planificación y "la sucesión del patrimonio, tanto a nivel familiar como empresarial". "Los clientes ya no solo quieren que les digamos dónde invertir, sino que les orientemos en todas las decisiones, tanto desde el punto de vista familiar como empresarial", ha asegurado.

Esta evolución obliga a la banca privada a adaptar sus servicios para responder a unas necesidades cada vez más complejas. "Esto implica que los banqueros y la banca privada podamos ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades que los clientes nos están trasladando", ha explicado.

En cuanto al crecimiento del segmento en la Dirección Territorial Centro, Gómez ha destacado que actualmente cuentan con la confianza de cerca de 47.400 clientes, a cierre del primer semestre y con cerca de 35.400 millones de euros activos bajo gestión.

Además, ha apuntado que: "Ya somos 194 banqueros en el equipo y queremos llegar a 207 en el año 2027. Es un año más que destacable".

El responsable de BBVA ha incidido además en que las decisiones patrimoniales tienen cada vez un alcance mayor, especialmente en el ámbito empresarial, ya que afectan no solo a quien las toma, sino también a otras personas y generaciones de una misma familia.

El impacto de las emociones en las decisiones de inversión

La jornada ha continuado con la mesa redonda "Contexto económico y geopolítico. Mercados, riesgos y oportunidades", en la que han participado Álvaro Manteca, responsable de Análisis y Estrategia de Global Wealth de BBVA en España, y Leonardo Fernández, director general de Schroders Iberia. El debate ha estado moderado por Luis Fernando Quintero.

Posteriormente, Julián Rincón, especialista en Behavioral Economics de BBVA en España, ha abordado cómo los sesgos inconscientes y las emociones condicionan las decisiones de inversión.