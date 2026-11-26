Concurrir por primera vez a unas elecciones generales como las del próximo 29-N supone un desafío financiero y obliga a los partidos sin representación y a las agrupaciones de electores a costear toda su campaña sin ayudas públicas previas. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) solo concede adelantos económicos a las formaciones que ya obtuvieron subvenciones en los anteriores comicios y condiciona cualquier reembolso posterior a conseguir al menos un escaño, lo que fuerza a las candidaturas debutantes a financiarse íntegramente con recursos propios durante toda la carrera electoral.

Exclusión del anticipo del 30 % y el muro del primer escaño

La normativa establece dos barreras económicas determinantes para quienes se estrenan en una convocatoria electoral.

Se reserva el anticipo previo del 30 % exclusivamente a los partidos, federaciones y coaliciones que ya hubieran percibido subvenciones electorales en las anteriores elecciones generales del 23 de julio de 2023, según el artículo 127 bis de la LOREG. Además, la ley excluye expresamente a las agrupaciones de electores de cualquier tipo de anticipo previo.

Para desbloquear el reembolso de 0,81 euros por cada voto obtenido al Congreso, la candidatura debe conseguir al menos un diputado electo. Si un partido nuevo suma decenas de miles de votos en toda España pero no alcanza el acta en ninguna circunscripción, el Estado le abonará cero euros y la formación deberá asumir íntegramente el coste de su campaña.

Las tres vías legales para financiar una campaña desde cero

Al carecer de adelantos institucionales, las candidaturas nuevas recurren a mecanismos privados sometidos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, cuya Instrucción para los comicios del 29-N se publicó en el BOE del 5 de noviembre de 2026, y a la apertura obligatoria de una cuenta bancaria electoral específica comunicada a la Junta Electoral en un plazo de 24 horas.

La fórmula más utilizada por las formaciones emergentes son los microcréditos ciudadanos al amparo de la Ley Orgánica 8/2007 sobre Financiación de los Partidos Políticos. Consisten en préstamos de pequeña cuantía realizados por simpatizantes a través de plataformas digitales. Si el partido logra representación el 29-N y cobra la subvención estatal correspondiente, devuelve el dinero a los prestamistas; si no obtiene escaños, el reembolso depende de la solvencia ordinaria del partido.

Los partidos también pueden recibir donaciones de personas físicas con un límite máximo legal de 50.000 euros anuales por donante, quedando prohibidas las donaciones de empresas o personas jurídicas —en campañas electorales, para evitar el tráfico de influencias y la compra de favores políticos—, así como las aportaciones anónimas —con la finalidad de garantizar la trazabilidad y transparencia total—. Es decir, la ley —artículo 129 de la LOREG— obliga a que el dinero privado que entra en un partido venga siempre de ciudadanos concretos con nombre y apellidos, en cantidades limitadas y sin intereses empresariales detrás.

Además, las candidaturas también pueden negociar pólizas de crédito con entidades financieras —aunque los bancos suelen exigir avales personales o patrimoniales ante el riesgo de no obtener escaños— o nutrir la cuenta electoral con cuotas extraordinarias de sus propios afiliados y candidatos.