España afronta un déficit de vivienda de aproximadamente 750.000 viviendas, pero la respuesta del aún presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido redoblar el intervencionismo estatal, reforzando los controles de los alquileres, las restricciones a los inversores inmobiliarios, la normativa de los contratos de arrendamiento y las protecciones frente a los desahucios.

El pasado 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso aprobó parte de su paquete de medidas de vivienda, aunque rechazó una propuesta para establecer la renovación automática de los contratos de alquiler. Con este tipo de legislación, Sánchez culpa a la especulación, en lugar de reconocer la escasez de vivienda. Sin embargo, imponer restricciones a los propietarios y a los inversores no permitirá construir los cientos de miles de viviendas adicionales que España necesita desesperadamente. Al contrario, estas medidas corren el riesgo de desincentivar la inversión y reducir la oferta de viviendas en alquiler.

Para comprender adónde pueden conducir estas políticas, merece la pena examinar la experiencia de la Alemania Oriental socialista, donde el Gobierno controlaba los alquileres y había convertido la construcción de viviendas en una responsabilidad fundamentalmente estatal.

¿Cómo era realmente la situación de la vivienda bajo el socialismo realmente existente, más allá de las promesas teóricas? Ningún país socialista concedió tanta importancia a la vivienda como la República Democrática Alemana (RDA), pero un excelente libro de Dennis Bechmann, titulado Die Wohnungsfrage in der DDR (La cuestión de la vivienda en la RDA), demuestra el fiasco de esta política.

Los arriendos en la Alemania socialista eran, de hecho, muy bajos. Se mantuvieron aproximadamente en los niveles de 1936-1937, es decir, en los importes vigentes antes de que Adolf Hitler introdujera los controles de alquileres, que posteriormente se replicaron y mantuvieron en la RDA. Como resultado de ello, un hogar de tres personas solo tenía que destinar el 6 % de sus ingresos netos mensuales al pago del alquiler, algo con lo que los españoles de hoy apenas pueden soñar. Suena bien, ¿no? Sin embargo, mantener esta ficción tuvo un elevadísimo precio.

De entrada, el parque inmobiliario se fue deteriorando progresivamente como consecuencia de la nula rentabilidad ligada a tan bajos alquileres, que esencialmente replicaban el modelo de 'renta antigua' que en su día aprobó España. En 1989, alrededor de 500.000 viviendas estaban sometidas a restricciones de uso debido a su deplorable estado de conservación, mientras que otro 20 % de ellas presentaba un peligro inmediato para la vida de sus ocupantes.

Notablemente, en toda la RDA, alrededor de 5 millones de ciudadanos, que representaban casi un tercio de la población, carecían de retrete o cuarto de baño dentro de su vivienda. "Los desperfectos se agravaban y, con el paso del tiempo, los edificios llegaban a un punto en el que ya no resultaba posible repararlos. Como consecuencia, un número creciente de casas, hileras enteras de viviendas e incluso centros históricos completos fueron demolidos o abandonados deliberadamente hasta quedar en ruinas. (...) A finales de la década de 1980, estaba prevista la demolición de 200 cascos antiguos de gran valor histórico, circunstancia que se evitó con la caída del Muro", explica el libro.

Muchos propietarios intentaban reformar sus viviendas por su cuenta, pero hacerlo resultaba complicado debido a las limitaciones propias de la economía planificada. Los materiales de construcción y las herramientas escaseaban con frecuencia, por lo que había que conseguirlos mediante complejas operaciones de trueque. Un inquilino de un edificio antiguo describe así su experiencia:

"Estaba instalando un baño nuevo y necesitaba azulejos con urgencia. Un compañero me comentó entonces que alguien en Dessau tenía un lote de azulejos de sobra. Esa persona necesitaba piezas de repuesto para un Wartburg [un automóvil]. Así que nos dirigimos a Bernburg con una lavadora en el maletero. Allí había un mecánico dispuesto a intercambiar las piezas concretas que necesitábamos por la lavadora. Una vez cerrado el trato, seguimos nuestro camino hacia Dessau, donde cambiamos las piezas de repuesto por los azulejos. Al final del viaje, tenía mis azulejos y por fin pude terminar el baño".

¿Acaso los dirigentes del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED) no eran conscientes de que los edificios antiguos se estaban desmoronando como consecuencia de los bajos alquileres? Por supuesto que sí, pero consideraban que los conjuntos arquitectónicos de finales del siglo XIX y principios del XX eran vestigios de sistemas sociales fracasados: "los edificios representaban una forma de arquitectura y de entorno residencial capitalista, burguesa y, por tanto, obsoleta. (...) El partido consideraba que solo mediante su sustitución completa podría alcanzar su objetivo declarado de igualar las condiciones de vivienda y de vida de todas las clases y estratos sociales."

Muchos propietarios, incapaces de financiar el mantenimiento de sus inmuebles con los reducidos ingresos procedentes de los alquileres, terminaron resignándose y permitieron que sus propiedades se deteriorasen. La solución fue la cesión 'voluntaria' de los inmuebles residenciales al Estado. Sin embargo, entre el 50 % y el 70 % de las viviendas que pasaron a manos públicas se encontraban en un estado tan lamentable que no quedaba otra alternativa que demolerlas.

Tanto Walter Ulbricht como Erich Honecker declararon prioritaria la construcción de nuevas viviendas y apostaron cada vez más por grandes urbanizaciones de bloques prefabricados. Sin embargo, mientras que durante los primeros diez años de existencia de Alemania Oriental se construyeron 370.000 viviendas nuevas, en Alemania Occidental se levantaron 3,5 millones de unidades. Los objetivos de Ulbricht estaban muy por debajo de las necesidades reales y, pese a ello, las cifras de desempeño eran inferiores a las metas marcadas año tras año. El único factor que contribuyó a aliviar parcialmente la situación fue que cada vez más personas huían de Alemania Oriental hacia Occidente…

A medida que la situación se volvía cada vez más crítica, Honecker, sucesor de Ulbricht, anunció en 1973 un gigantesco programa de construcción de viviendas cuyo propósito era "resolver la cuestión de la vivienda como problema social antes de 1990". Sin embargo, los ambiciosos objetivos de planificación se incumplieron por un amplio margen, a pesar de que se construyeron numerosos edificios nuevos de viviendas prefabricadas. Cuando el SED comprendió que no estaba alcanzando las metas previstas, comenzó a manipular las estadísticas de construcción. Sencillamente, adelantó de forma retrospectiva la fecha de inicio del gran programa de construcción de viviendas, trasladándola de 1976 a 1971, lo que permitió incorporar a las cifras oficiales las 398.000 viviendas que ya se habían construido entre 1971 y 1975.

Pero la apuesta prioritaria por los nuevos bloques de viviendas prefabricadas tuvo un coste muy elevado. Aproximadamente la mitad de todas las viviendas de nueva construcción apenas servía para compensar la continua desaparición del parque residencial más antiguo. Cada año se perdían 54.000 viviendas como consecuencia de las demoliciones o de las órdenes oficiales de clausura, uno de los efectos de los controles de alquileres.

Durante la década de 1980, el tiempo medio de espera para acceder a una vivienda nueva era de entre cinco y seis años, aunque en ocasiones podía alcanzar los diez. Al menos, estos plazos seguían siendo inferiores a los necesarios para conseguir un automóvil Trabant, cuya lista de espera oscilaba entre los 12,5 y los 17 años. Por supuesto, tener buenos contactos entre los funcionarios del SED podía acortar la espera, puesto que la corrupción estaba a la orden del día: "también resultaba ventajoso contar con una evaluación favorable. La implicación social en un sindicato o en otras organizaciones de masas, así como la acreditación de una elevada disposición al trabajo dentro del colectivo, respaldada por referencias a condecoraciones como la 'Bandera del Trabajo' o el reconocimiento como 'Activista', tenían un peso considerable…".

Algunos amenazaban con abandonar el partido si no recibían pronto una vivienda, mientras que otros se afiliaban al SED con la esperanza de reducir los tiempos de espera. De hecho, determinadas ventajas, como una mejor distribución interior del apartamento, las vistas a zonas verdes o una menor distancia hasta la estación del ferrocarril de cercanías, solían reservarse a los miembros del SED. El balance de la política socialista de vivienda en 1989 era concluyente: "cientos de miles de personas en busca de vivienda y el evidente deterioro del parque inmobiliario daban testimonio del fracaso de la política de vivienda".

Tras la reunificación alemana, se introdujeron generosos programas de incentivos fiscales, dotados con miles de millones, para rehabilitar los edificios residenciales que habían quedado deteriorados bajo el socialismo y construir nuevas viviendas. El mercado fue la solución al desastre provocado por el comunismo. Ignorando estas lecciones de la historia, Sánchez replica las peores políticas de vivienda posibles.