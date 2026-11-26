El sistema interno de Adif no recoge a fecha de 26 de noviembre el primer parte de incidencia del accidente de Urda, según trasladan fuentes de la compañía a Libertad Digital. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, y cuyo contenido publicaron algunos medios en los días posteriores al siniestro, recogía hasta cuatro fallos en el sistema de seguridad.

Ahora lo maneja un reducido grupo de empleados, lo que hace saltar las sospechas sobre cuál es la colaboración real de la compañía en la investigación. No es la primera vez que contratos o informes relacionados con Adamuz o Urda desaparecen del sistema de la empresa. De hecho, la juez del accidente de Toledo dio orden de blindar la investigación para evitar posibles injerencias de Transportes, como las que se produjeron en Adamuz.

Se desconoce si el documento obra en poder de la magistrada. El parte recogía que el primer fallo de seguridad fue la caída del sistema LZB, el más grave de todos; pero hubo también problemas en las comunicaciones GSMR, pérdida de "información intermitente momentánea en los circuitos de vía" y "pérdida de tensión a la salida de la estación de Urda".

Parte inicial de incidencia por el accidente de Urda.

Un colapso de toda la seguridad, tal y como avanzó este periódico el mismo día del accidente, después de hablar con técnicos de Adif que apuntaban a que un choque de trenes sólo puede producirse si se registran varios errores en todas las capas de seguridad, como fue el caso.

Las señales ignoradas

Libertad Digital ha accedido también a los documentos que recogen que el sistema LZB dio fallos ya antes de que se produjera el accidente. Se cayó el pasado mes de marzo, en julio y en el mes de septiembre, poco antes de que se produjera el choque de trenes. Era un error, por tanto, recurrente, a pesar de lo cual no se tomaron medidas de refuerzo.

Informe de incidencia por la caída del LZB del mes de julio

A la caída de este sistema, que debió haberse sustituido por uno más moderno, el ERTMS, el pasado mes de enero, se suman hasta 71 incidencias registradas justo en Urda durante 2026. Desde averías en la vía, a incendios en la infraestructura, de los aparatos de alarma o de los circuitos de vía, que también fallaron durante el accidente de Urda, según se desprende del primer parte de incidencia.

El documento estuvo en manos del ministerio de Transportes desde el primer momento, de ahí que el exministro Óscar Puente hablara de la caída del sistema LZB. A pesar de manejar esta información, que ya apuntaba a un fallo integral de la seguridad, el ministerio apuntó siempre al controlador de trenes que dio la orden de reanudar la marcha al AVE siniestrado a velocidad normal, en lugar de a la vista para ir a un máximo de 40 kilómetros por hora. El choque se produjo a unos 160 kilómetros por hora.

Incluso se filtraron las conversaciones entre el Centro de Control de Atocha y el maquinista fallecido, la misma noche del siniestro, sin que su familia conociera todavía oficialmente qué había ocurrido. Después, se intentó especular con que las órdenes dadas por el operario fueron rechazadas por otros maquinistas, sembrando también dudas sobre el conductor, víctima del accidente.

Lo ocurrido derivó en la dimisión de Puente, pero la salida del presidente de Adif entonces, Luis Pedro Marco de la Peña, no se produjo hasta varios días después, a pesar de que ya había vivido también el accidente de Adamuz, por el que no dimitió nadie. El actual ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, nombró a alguien de su confianza para el puesto, Joaquin Hortalà i Vallvé, casado con la número dos del ministro.