La factura internacional de los impagos del Gobierno de Pedro Sánchez sigue engordando. El gigante energético alemán E.ON ha acudido a la Justicia estadounidense para exigir el cobro de la indemnización que le reconoció en enero de 2024 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial. La cantidad adeudada, una vez incorporados los intereses de demora, superaría ya los 345 millones de euros, sin que el Ejecutivo español haya desembolsado un solo euro, según denuncia la compañía.

El escrito presentado ante la Corte de Distrito de Columbia por E.ON y dos de sus filiales permite conocer con detalle el alcance del nuevo frente judicial que se le abre al Reino de España. El tribunal de arbitraje internacional fijó en su día una indemnización de 253,8 millones de euros, a los que se sumaron otros 60,7 millones en concepto de intereses devengados hasta la emisión del laudo. Desde entonces, la deuda de 314,4 millones de euros no ha dejado de aumentar.

De hecho, las condiciones de la resolución arbitral resultan especialmente gravosas para las arcas públicas españolas. El interés aplicable a las cantidades pendientes de pago se calcula tomando como referencia el euríbor a doce meses y añadiendo la prima de riesgo país correspondiente a España, con capitalización anual. Se estima que, desde enero de 2024, se habrían acumulado más de 30 millones de euros adicionales por este concepto. Así, la factura final supera en alrededor de un 36% el importe de la indemnización original.

El caso de E.ON tiene especial relevancia por su dimensión económica. Se trata del tercer mayor laudo contrario a España por los recortes retroactivos a las energías renovables, atendiendo al importe de la indemnización principal. Solamente las resoluciones favorables a la estadounidense NextEra (290,6 millones de euros) y al fondo británico Eiser (262 millones) arrojan cifras superiores. Entre los tres expedientes suman más de 806 millones de euros en indemnizaciones, antes de incorporar los correspondientes intereses.

La compañía alemana acometió importantes inversiones en el mercado energético español entre 2007 y 2011, al calor del marco regulatorio que habían aprobado los distintos gobiernos de nuestro país. Sin embargo, el insostenible diseño del sistema de subvenciones impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero, que contribuyó a disparar el déficit de tarifa, desembocó en sucesivos recortes de carácter retroactivo, primero bajo el propio Ejecutivo socialista y después durante el mandato de Mariano Rajoy. E.ON inició su procedimiento arbitral en 2015 y obtuvo en 2022 una resolución favorable en lo relativo al incumplimiento por parte de España de sus obligaciones internacionales, quedando fijada la indemnización definitiva en enero de 2024.

El Gobierno de Sánchez solicitó la anulación del laudo en mayo de aquel mismo año y consiguió inicialmente una suspensión provisional de su ejecución. Sin embargo, el comité encargado de examinar dicha solicitud decidió levantar la suspensión con efectos desde el 25 de noviembre de 2024. Dos años después de aquella decisión, el Ejecutivo sigue sin haber satisfecho cantidad alguna, según consta en la documentación aportada por la compañía alemana ante los tribunales estadounidenses, aunque el procedimiento de anulación continúa abierto.

España, el mayor moroso del mundo

La ofensiva judicial de E.ON se produce en un momento especialmente delicado para los intereses del Reino de España. Según la última edición del Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales Internacionales, elaborado por el International Law Compliance Institute y dirigido por el jurista Nikos Lavranos, nuestro país ocupa el primer puesto del ranking mundial de incumplimiento por número de resoluciones pendientes de pago. Con 25 laudos sin satisfacer, España presenta en este ámbito un historial de incumplimiento superior al de países como Rusia o Venezuela.

La estrategia desplegada durante los últimos años por Pedro Sánchez y su exvicepresidenta Teresa Ribera, consistente en ampararse en la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado para eludir el pago de las indemnizaciones, está encontrando una resistencia cada vez mayor fuera de la Unión Europea. Los acreedores españoles han conseguido importantes victorias judiciales en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Singapur, donde los tribunales han ido desmontando distintos argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado.

Sin ir más lejos, el pasado 19 de octubre, el Tribunal de Apelación de Singapur rechazó el recurso presentado por España contra el registro del laudo favorable a NextEra, cuya indemnización asciende a casi 291 millones de euros, antes de intereses. Asimismo, el pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo británico desestimó los argumentos de inmunidad soberana invocados por España para impedir el reconocimiento de otra de las resoluciones arbitrales contrarias a nuestro país.

Solamente en Estados Unidos, las resoluciones judiciales favorables a los acreedores españoles rozan ya los 1.000 millones de euros. Si prospera la petición presentada por E.ON, dicha cifra experimentará un nuevo y significativo incremento. Además, los procedimientos de reconocimiento judicial están dando paso a actuaciones encaminadas a identificar activos españoles en el extranjero que puedan ser objeto de embargo, dentro de los límites que establece la legislación aplicable en cada jurisdicción.

La factura global de los arbitrajes de las renovables, incluidos los intereses y las costas, se estima ya en más de 2.000 millones de euros. Lejos de contener semejante quebranto para las arcas públicas, la política de impagos del Gobierno de Sánchez está contribuyendo a encarecerlo, toda vez que cada año de demora se traduce en nuevas obligaciones financieras que, llegado el momento, tendrán que afrontar los contribuyentes españoles.

A todo ello hay que añadir el deterioro de la reputación internacional de España como destino de inversión. Difícilmente puede el Gobierno aspirar a captar miles de millones de euros de capital extranjero para financiar su política energética si, al mismo tiempo, convierte a nuestro país en el líder mundial del incumplimiento de las resoluciones arbitrales que protegen a esos mismos inversores. La inseguridad jurídica tiene un precio y, en el caso español, la factura sigue aumentando.