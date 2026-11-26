Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, es una sociedad mercantil estatal tutelada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha gastado 91.085,86 euros en desplazamientos internacionales vinculados al desmantelamiento nuclear entre 2024 y 2026. La cifra excluye dos viajes realizados cuyo cierre económico seguía pendiente. La empresa pública estima que desmontar Almaraz costará entre 960 y 980 millones, sin cuantificar cada partida.

Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva a varias resoluciones obtenidas mediante solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia. La respuesta de octubre está firmada por Olga Belén García García, presidenta de Enresa desde el 19 de diciembre de 2024 y consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura entre 2019 y 2023. Los documentos también detallan gastos preparatorios de Almaraz y costes del reprocesamiento de combustible gastado en Francia.

Viajes internacionales por más de 91.000 euros

El anexo identifica trece desplazamientos relacionados con actividades de desmantelamiento nuclear: siete en 2024, tres en 2025 y tres en 2026. Los costes liquidados suman 91.085,86 euros: 40.179,10 euros en 2024, 44.616,91 en 2025 y 6.289,85 en 2026. Esta última cantidad corresponde a una reunión con Électricité de France (EDF) y una visita técnica a Fessenheim, en Francia.

La salida más cara fue una visita a centrales de agua en ebullición (BWR) gestionadas por HOLTEC en Estados Unidos, entre el 6 y el 11 de abril de 2025. Participaron cuatro personas y costó 40.742,90 euros, casi el 45% del total. Los otros dos viajes de ese año fueron reuniones del grupo TAG de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE en Aviñón, Francia, por 2.202,87 euros, y Caserta, Italia, por 1.671,14.

En 2024 hubo un seminario en Londres, reuniones en Berna (Suiza) y Colonia (Alemania), un congreso en Aviñón, un taller en Orange/Chusclan, Francia, y visitas a las centrales de Oskarshamn, en Suecia, donde viajaron seis personas, y Tihange, en Bélgica. Los importes oscilaron entre 1.402,18 y 11.952,99 euros.

El anexo incluye otros dos desplazamientos de 2026 excluidos del total. Una reunión de EPRI en Baden, Suiza, se celebró del 29 de septiembre al 1 de octubre con dos asistentes. Otra reunión con SOGIN, la empresa pública italiana encargada del desmantelamiento de las antiguas instalaciones nucleares del país y de la gestión de los residuos radiactivos, tuvo lugar en Roma del 13 al 16 de octubre, con una persona. Ambos viajes estaban pendientes de cierre económico, por lo que sus importes no figuran entre los 91.085,86 euros.

Enresa justifica estas actividades por el intercambio de experiencias y el aprendizaje de técnicas para desmontar grandes componentes, gestionar residuos y reducir plazos y costes. Sostiene que algunas instalaciones y equipos requieren visitas presenciales. Sin embargo, no desglosa vuelos, alojamiento, manutención o traslados locales, ni identifica a los empleados participantes.

Almaraz: hasta 980 millones sin desglose

La estimación para desmantelar los dos reactores de Almaraz se sitúa entre 960 y 980 millones de euros. Enresa prevé una única fase: un 34% para las obras, un 7% para preparar el emplazamiento y el 59% restante para apoyo, supervisión, protección radiológica, seguridad, mantenimiento, estudios e ingeniería. No facilita el importe en euros de cada concepto ni la metodología económica detallada.

Como referencia, la compañía utiliza la experiencia de José Cabrera, en Guadalajara, primera central nuclear que funcionó en España. Comenzó a operar en 1968, cerró en abril de 2006 y Enresa asumió su desmantelamiento en febrero de 2010. La resolución no explica qué ajustes aplica para trasladar esa experiencia a una instalación con dos reactores y una potencia muy superior.

La empresa reconoce cinco millones de euros en actividades preparatorias: dos millones en 2024, uno en 2025 y otros dos en 2026. Los agrupa como «actividades previas», sin desglosar cada estudio, contrato, caracterización o trabajo. El séptimo Plan General de Residuos Radiactivos recoge estimaciones de combustible gastado y residuos de alta actividad para ambas unidades, pero no sustituye al inventario físico y radiológico específico solicitado.

La ingeniería se adjudicó a la UTE Ingeniería Desmantelamiento C.N. Almaraz, formada por Empresarios Agrupados Internacional y Westinghouse Electric Spain mediante el expediente CO-TA-24-021. El presupuesto base era de 23.693.264,42 euros sin impuestos y el valor estimado, de 23.773.067,30 euros. El importe adjudicado ascendió a 22.730.960,16 euros. El anuncio se publicó el 3 de marzo de 2026. El contrato comprende estudios, diseño, proyectos de obra y documentación para solicitar la autorización de desmantelamiento.

Los pliegos dividen los trabajos en cuatro paquetes y prevén para 2029 una anualidad de 4.963.039,48 euros, prácticamente cinco millones. Es una previsión contractual, no un pago acreditado. Enresa no indica cuánto se había ejecutado o abonado ni qué entregables estaban terminados. Tampoco cuantifica el coste de adaptar la planificación a la prórroga de explotación de ambas unidades hasta el 8 de junio de 2030.

El reprocesamiento de Vandellós I en Francia

Enresa reconoce que los costes de reprocesamiento del combustible gastado de Vandellós I, la central nuclear situada en Tarragona, trasladado a Francia ascendían a 809 millones de euros al cierre de 2024. Los residuos que deben regresar a España permanecen en La Hague, complejo operado por Orano. La resolución no desglosa cuánto corresponde al reprocesamiento y cuánto a custodia, almacenamiento u otros servicios.

Las cuentas anuales de 2024 detallan que la compañía había desembolsado 219,2 millones de euros en garantías desde julio de 2017. No son una multa definitivamente perdida: el acuerdo prevé reembolsar esas cantidades cuando se produzca el último retorno, descontando el almacenamiento soportado en Francia. Desde diciembre de 2024, el importe diario de la garantía era de 85.195 euros.

A cierre de 2024, el almacenamiento acumulado desde octubre de 2015 ascendía a 13,092 millones de euros y estaba pendiente de facturación hasta el retorno. Las cuentas situaban la previsión de regreso en 2028. Además, el BOE autorizó en junio de 2026 la ejecución y montaje de un almacén temporal en Vandellós I para recibir los residuos. La resolución de abril no incorpora el coste de esa infraestructura.

La presidenta: una investigación judicial anulada y hasta 200.127 euros anuales

Olga Belén García García, presidenta de Enresa, fue citada en julio de 2026 como investigada por un presunto delito de prevaricación relacionado con la tramitación de la planta fotovoltaica FV Tagus, promovida por una filial de Iberdrola en Alcántara (Cáceres). La causa examinaba informes y autorizaciones ambientales para un proyecto en un espacio protegido. El 16 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid dejó sin efecto la citación y las actuaciones posteriores porque la instrucción se había prorrogado fuera de plazo. El tribunal no resolvió el fondo de las acusaciones.

El documento retributivo de Enresa para 2026 fija 100.063,71 euros de retribución básica, 40.025,55 euros de complemento de puesto y hasta 60.038,25 euros de variable. La suma alcanza un máximo de 200.127,51 euros brutos anuales. El complemento variable es un tope y no confirma que se cobre íntegramente. El desglose figura en el documento oficial de retribuciones brutas del máximo responsable publicado por la empresa.