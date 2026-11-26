Si hace unos días contábamos en este medio cómo Adif y Renfe han licitado contratos por un valor conjunto de más de 360.000 euros para vigilar lo que dicen de ellas medios de comunicación como esRadio o Libertad Digital, hoy ahondamos en este tipo de contratos tras conocer que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado un contrato para "la adquisición y suministro de prensa diaria en formato papel, digital y digital premium" por un importe de 101.553,92 euros.

Esto podemos comprobarlo si acudimos a la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se puede ver cómo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó este contrato a dos empresas distintas, que se repartieron los tres lotes que lo conformaban. La empresa Kioskoymas se llevó dos lotes (por 11.211,76 y 16.461,24 euros) y Dirpubli, el tercero (por 62.148,74 euros). En total, el Ministerio pagará 89.821,74 euros por estos servicios, que tienen una duración de 24 meses.

En el pliego de condiciones, que se puede consultar aquí, se indica que "el contrato tiene por objeto la adquisición y suministro de prensa diaria en formato papel, digital y digital Premium (Lote 1, Lote 2 y Lote 3) con destino al Gabinete de Prensa y los Altos Cargos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a solicitud de los mismos".

Un coste de 89.821,74 euros por dos años

Los distintos lotes recogen la siguiente información:

Lote 1: Adquisición y suministro de prensa en papel. Tiene la consideración de prensa en papel, la que se suministra en su edición impresa.

Lote 2: Adquisición y suministro de prensa digital. Tiene la consideración de prensa digital, la que permite la descarga directa del periódico en formato digital con 3 accesos simultáneos para consultar el contenido en varios dispositivos.

Lote 3: Adquisición y suministro de prensa digital premium. Tiene la consideración de prensa digital premium, la que permite acceso ilimitado a todo el contenido web con las actualizaciones a lo largo del día, 3 accesos simultáneos para consultar el contenido en varios dispositivos y acceso a la edición impresa en versión digital, en su caso.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible justifica este gasto en que "las distintas unidades del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en especial, el Gabinete de Prensa y los Altos Cargos de este Departamento, trabajan diariamente con diferentes periódicos y publicaciones con la edición en papel, y de tirada nacional e internacional para poder llevar a cabo la labor que tienen encomendada".

Así justifican este gasto

"También necesitan acceder a contenidos digitales de los periódicos y diarios, de forma inmediata a su publicación en las webs, para poder dar una respuesta rápida sobre materias relativas a competencias del Departamento. Debido a lo anterior, es necesario el suministro y distribución de prensa en la sede central del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para las distintas unidades del Departamento en las que así se requiera, previa petición de las mismas", se explica en el pliego.

Así pues, el Ministerio de Transportes, cuyas competencias asume de forma temporal Carlos Cuerpo tras la dimisión por sorpresa de Óscar Puente, dedica una cantidad considerable de dinero público a seguir la actividad de los medios de comunicación.