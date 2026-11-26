Rentas sin actualizar, cobros pendientes de conciliar, gastos sin registrar o contratos próximos a vencer son algunos de los errores que pueden afectar a la rentabilidad de las carteras inmobiliarias si no se revisan antes de finalizar el ejercicio. Ante la proximidad de 2027, la plataforma de gestión del alquiler homming identifica cinco aspectos clave que los gestores deberían comprobar para evitar pérdidas económicas y comenzar el nuevo año con las cuentas organizadas.

La compañía, especializada en property management y que gestiona casi 100.000 unidades de alquiler en España, advierte de que la acumulación de tareas administrativas y financieras pendientes puede provocar descuadres contables, incidencias con propietarios e inquilinos y una pérdida de eficiencia en la gestión.

"El cierre del año es uno de los momentos en los que los gestores pueden detenerse a revisar su operativa. Y lo que encuentran no siempre es cómodo: contratos que vencen en el primer trimestre, rentas pendientes de actualizar, cobros sin conciliar desde hace semanas o documentación repartida entre correos electrónicos, WhatsApp y carpetas", explicó Jorge Montero, CEO y cofundador de homming.

Cinco aspectos a revisar

Entre las principales recomendaciones de homming figura comprobar la conciliación bancaria para asegurarse de que todos los cobros y pagos están correctamente registrados y coinciden con los movimientos de las cuentas. También aconseja revisar los vencimientos de los contratos y las fechas de actualización de las rentas, con el objetivo de evitar incidencias derivadas de revisiones fuera de plazo o de la aplicación de criterios incorrectos.

La organización documental constituye otra de las prioridades. Mantener centralizados y actualizados los contratos, las facturas y las comunicaciones de cada inmueble facilita el seguimiento de las operaciones y reduce los errores administrativos. A ello se suma la necesidad de registrar todos los gastos asociados a los inmuebles y revisar la facturación antes de cerrar el ejercicio, para evitar descuadres y comenzar 2027 con la contabilidad al día. "Un gestor que entra en enero con la operativa ordenada trabaja el resto del año con margen. El que no, pasa el primer trimestre apagando fuegos", señaló Montero.

En materia de facturación, la compañía recomienda seguir de cerca los cambios en el calendario de VeriFactu, comprobar con los proveedores de software que sus soluciones están adaptadas y realizar pruebas de emisión de facturas, además de reforzar la formación de los equipos.

Digitalización

Desde homming destacan que la automatización de tareas puede ayudar a evitar estos problemas, especialmente en un contexto de márgenes operativos ajustados y carteras inmobiliarias cada vez más amplias. La plataforma dispone de herramientas de conciliación bancaria automática, actualización de rentas, avisos de vencimientos contractuales y centralización documental.

Además, incorpora soluciones de inteligencia artificial para consultar información de las carteras, generar informes y procesar facturas, con capacidad para detectar duplicados. "Todo esto no sustituye al gestor: le quita las tareas repetitivas para que dedique su tiempo a lo que sí requiere criterio", concluyó Montero.