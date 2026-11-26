La deuda per capita se ha disparado en nada menos que 10.000 euros. Y, para colmo, hemos perdido el ritmo de riqueza de la UE y estamos más lejos de nuestros vecinos de lo que estábamos en 2017. Todo un éxito de la era Sánchez.

Los datos figuran en un informe de la consultora Freemarket. Datos que demuestran que el paso de Sánchez ha sido un desastre económico, en contra de las afirmaciones del PSOE y del Gobierno que aseguran que vivimos en un "cohete económico".

"El PIB total crece por encima de la media europea, pero lo hace sobre todo porque crece la población impulsada por los flujos migratorios, no porque cada español sea más rico", señala el estudio. Veamos los datos: "PIB per capita en paridad de poder adquisitivo. Según Eurostat, España se situó en el 91,6 por 100 de la media de la UE en 2025, prácticamente el mismo nivel que en 2018 y por debajo del 93 por 100 de 2017". Y Sánchez llegó al poder a mitad de 2018, por lo que los resultados de ese año ya están condicionados por él.

España "ocupa el puesto 15 de 27 pese a ser la cuarta economía de la Unión. Países que estaban por debajo de España la han superado como son: Malta, Chequia, Eslovenia o Chipre", añade el informe. "Crecimiento extensivo. La población pasó de unos 46,7 millones en 2018 a 49,8 millones en julio de 2026, y más del 20 por 100 de los residentes ha nacido ya en el extranjero. Un modelo de empleo de baja productividad eleva el PIB agregado sin mejorar el bienestar medio", explica el informe.

Vamos con la deuda: "La deuda pública creció en 77.651 millones solo en 2025, el octavo mayor aumento anual de la serie, y marcó un récord absoluto de 1,763 billones de euros en junio de 2026 (101,4 por 100 del PIB), en plena fase expansiva". "Por habitante, la deuda ha pasado de unos 25.100 € en 2018 a unos 35.300 €: más de 10.000 € por persona, una carga fiscal diferida que pagará la misma clase media que hoy soporta más impuestos", añade el estudio de Freemarket.

"Intereses récord. El gasto en intereses superó por primera vez los 40.000 millones en 2025 (40.314 millones, frente a 38.793 en 2024). El Gobierno prevé más de 42.000 millones en 2026, y Funcas estima que llegará a 60.600 millones en 2030, casi un 50 por 100 más, por la subida de tipos y la refinanciación de deuda emitida a tipos muy bajos. La AIReF proyecta que hacia 2041 el país gastará más en intereses que en educación", detalla el informe.

"Responsabilidad del Gobierno. Plena. Endeudarse durante una recaudación récord y un crecimiento nominal de casi el 40 por 100 no responde a ninguna emergencia: es una decisión de política fiscal cuya factura pagará, con impuestos futuros, la misma clase media que hoy soporta la cuña fiscal más alta en 25 años", concluye el estudio.

Todo ello tras unas subidas globales de impuestos más cotizaciones sociales que se disparan por encima de los 213.000 millones de euros tras 141 decisiones de subida de impuestos y costes sociales.