Más allá de las relaciones diplomáticas y los acuerdos políticos, España y Marruecos mantienen unos estrechos vínculos económicos que también se manifiestan a través de los flujos de dinero entre ambos países. Uno de los ejemplos más destacados son las remesas que los trabajadores marroquíes residentes en España envían a su país de origen, cuyo volumen ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. De hecho, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, estos envíos se han incrementado un 140%, hasta alcanzar los 1.589 millones de euros en 2025.

Se disparan las remesas con Sánchez

Marruecos se ha consolidado como el segundo principal destino de las remesas enviadas desde España, únicamente por detrás de Colombia. Concretamente, en el año 2025 los envíos al país norteafricano alcanzaron los 1.589 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 13% del total de las remesas procedentes de España. Esta cantidad equivale, además, a más del 1% del PIB marroquí.

En este sentido, cabe destacar que las remesas enviadas desde España a Marruecos han experimentado un fuerte crecimiento desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018. Según los datos del Banco de España, estos envíos de dinero al país norteafricano pasaron de 662 millones de euros en 2018 a 1.589 millones en 2025, lo que supone un incremento del 140% en apenas siete años.

De esta forma, en términos absolutos el dinero enviado a Marruecos aumentó en 927 millones de euros durante este periodo. De este modo, las remesas procedentes de España se han multiplicado por 2,4 desde que Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno.

Elaboración propia con datos del BdE

De este modo, los datos del Banco de España reflejan una tendencia de crecimiento sostenido de las remesas enviadas a Marruecos durante la última década. De hecho, como hemos detallado en Libre Mercado, en el año 2015 estos envíos alcanzaban los 487 millones de euros, por lo que el incremento ha sido del 226% en este período.

Con todo, cabe destacar que los envíos de dinero procedentes del extranjero tienen una importancia considerable para la economía marroquí. En conjunto, las remesas recibidas desde otros países representan en torno al 7% del PIB de Marruecos.

Así las cosas, Francia es el principal país emisor, con cerca del 30% del total. España ocupa la segunda posición, con alrededor del 13%, seguida de Arabia Saudí, con casi un 11%, e Italia, con aproximadamente un 9%. Por tanto, como vemos, España se ha convertido en uno de los principales países de origen de los recursos financieros que llegan a Marruecos a través de los trabajadores emigrados.

Aumenta la población marroquí residente en España

El incremento de las remesas coincide con el crecimiento de la población marroquí residente en España. A finales de 2025, había 968.999 personas con nacionalidad marroquí en nuestro país, frente a las 750.883 registradas en 2015. Además, más de 1,16 millones de personas nacidas en Marruecos viven actualmente en España.

De este modo, los datos reflejan la creciente importancia de los vínculos económicos entre ambos países. Más allá de las relaciones diplomáticas y comerciales, las remesas constituyen un flujo financiero de gran relevancia para Marruecos, que recibe cada año miles de millones de euros procedentes de sus ciudadanos residentes en el extranjero.