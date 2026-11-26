Cuando se habla del "ordenador del Kit Digital", mucha gente imagina un portátil básico de supermercado. El catálogo de la campaña Ordenador Libertad en 2025, con 28 equipos, iba bastante más allá: modelos de gama profesional, pensados para trabajar a diario durante años.

Conviene repasarlo por dos razones: da una idea del nivel que se puede esperar y ayuda a pensar qué tipo de equipo necesitas. Eso sí, los modelos y precios pertenecen a la edición anterior. Una nueva convocatoria podría traer equipos, importes y condiciones distintos.

Cinco equipos del catálogo de 2025

Equipo Tipo Procesador Pantalla HP EliteBook 865 G11 Portátil AMD Ryzen 5 8540U 16" 1920×1200 Asus ExpertBook B34 Portátil Intel Core i5-120U 14" 1920×1200 Dell Latitude 3550 Portátil Intel Core Ultra 5 125U 15,6" Full HD Samsung Galaxy Book4 Portátil Intel Core 5 120U 15,6" Full HD Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 + monitor Sobremesa AMD Ryzen 5 PRO 8500GE 24" Full HD

La mayoría partía de 16 GB de memoria y 512 GB de disco sólido, con wifi de última generación, puertos USB-C y funciones de seguridad propias de entornos de empresa.

Qué aporta cada uno

HP EliteBook 865 G11: pantalla grande y altavoces pensados para videollamadas, con chasis resistente. Para quien pasa muchas horas delante del ordenador y hace reuniones en línea.

Asus ExpertBook B34: ligero y compacto, con buena autonomía. Para quien trabaja en movimiento.

Dell Latitude 3550: procesador con unidad de inteligencia artificial para tareas como transcripción o desenfoque de fondo, y cámara con reconocimiento facial.

Samsung Galaxy Book4: equilibrio entre pantalla de 15,6 pulgadas y poco peso, con lector de huellas.

Lenovo ThinkCentre M75q + monitor: un mini PC que se integra detrás de una pantalla de 24 pulgadas con cámara y altavoces. Para mostradores, recepciones y despachos.

Los requisitos que debe cumplir cualquier equipo

Para entrar en la categoría de puesto de trabajo seguro, el ordenador tiene que ser nuevo, cumplir unos requisitos mínimos de procesador y rendimiento, que las bases actualizaron en 2025, e incluir licencia de ciberseguridad y cifrado de datos. El tope subvencionable fue de 1.000 euros.

Las condiciones que conviene recordar

El ordenador va siempre unido a otra solución del catálogo, normalmente una web. Se presta durante doce meses y, al terminar, si quieres quedártelo, pagas un valor residual que Red.es limita al 15% del acuerdo. El IVA no lo cubre la ayuda.

¿Y en una nueva convocatoria?

No hay ninguna abierta para autónomos. La Orden TDF/39/2026 mantiene el programa y prevé nuevas convocatorias, sin fecha. Si llega, el catálogo se actualizará. La preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita, sin compromiso y no garantiza la ayuda, pero te permite estar entre los primeros en conocer los nuevos modelos.

Consulta el catálogo de la edición anterior en ordenadorlibertad.es.