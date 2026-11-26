El miedo a perder dinero, la euforia cuando suben los mercados o la tendencia a aferrarse a una inversión que acumula pérdidas pueden influir en las decisiones financieras hasta el punto de llevar a los inversores a actuar contra sus propios intereses. Estas reacciones, muchas veces inconscientes, han centrado la intervención de Julián Rincón, especialista en Behavioral Economics de BBVA, durante el encuentro "Decisiones que crean valor: invertir entendiendo tus emociones", celebrado este martes en Madrid.

En su exposición, Rincón ha explicado cómo funciona el cerebro cuando tomamos decisiones y por qué la racionalidad humana tiene límites. Para ello, ha recurrido a diferentes investigaciones y teorías de la economía conductual, con las que ha analizado seis variables que pueden condicionar el comportamiento de los inversores. Además, ha convertido la presentación en una sesión participativa, planteando distintas preguntas al público para que reflexionara sobre sus propias decisiones financieras.

La racionalidad limitada y los atajos mentales

Rincón ha comenzado explicando que las personas no siempre toman decisiones de manera completamente racional. Frente a la visión de la economía clásica, que considera que los individuos buscan maximizar sus beneficios y su utilidad, el economista Herbert Simon introdujo el concepto de racionalidad limitada.

Según esta teoría, las personas no pueden analizar toda la información disponible ni calcular todas las alternativas posibles, debido a sus limitaciones de tiempo, conocimientos y capacidad mental. Por eso, en lugar de encontrar necesariamente la mejor opción, suelen conformarse con una alternativa que consideran suficientemente buena.

El especialista también ha repasado las aportaciones del premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, que desarrolló el modelo de los dos sistemas de pensamiento. El primero, conocido como Sistema 1, funciona de manera rápida e intuitiva, mientras que el segundo, el Sistema 2, es más lento y analítico. Buena parte de las decisiones cotidianas se toman mediante el primero, que recurre a atajos mentales o heurísticas que pueden dar lugar a sesgos.

No obstante, Rincón también ha introducido una perspectiva diferente a través del trabajo de Gerd Gigerenzer, que defiende que estos atajos no tienen por qué ser necesariamente errores, sino que pueden resultar eficaces cuando se adaptan al entorno en el que se toman las decisiones.

Los seis sesgos que pueden condicionar las inversiones

Una de las partes centrales de la intervención ha sido el análisis de seis variables que pueden influir en la forma en la que los inversores interpretan el mercado y gestionan su patrimonio.

La primera es el efecto generacional o efecto de cohorte. Este fenómeno apunta a que las experiencias económicas vividas durante los años de formación, especialmente entre los 18 y los 25 años, pueden dejar una huella duradera en la tolerancia al riesgo y en las decisiones financieras de una persona. Así, quienes experimentaron malos rendimientos bursátiles durante su juventud tienden a participar menos en bolsa y a destinar una menor proporción de su patrimonio a las acciones. Se trata de un efecto que, según la investigación recogida en la presentación, puede mantenerse a lo largo del tiempo y también influir en las expectativas sobre los rendimientos futuros.

El segundo es el efecto disposición, que consiste en vender demasiado pronto los activos que acumulan ganancias y mantener durante demasiado tiempo aquellos que han perdido valor. Rincón ha explicado que este comportamiento está relacionado con la aversión a las pérdidas, la contabilidad mental y la búsqueda del orgullo frente al temor a sentir vergüenza por una decisión equivocada.

Para identificar este sesgo, ha planteado una pregunta especialmente sencilla: si el inversor no tuviera actualmente ese activo, ¿lo compraría al precio al que cotiza? Si la respuesta es negativa, mantenerlo podría responder más a una reacción emocional que a una decisión racional.

La tercera variable es el precompromiso, una herramienta que permite anticiparse a las propias reacciones y establecer reglas para evitar decisiones impulsivas. Rincón ha recurrido al episodio de Ulises y las sirenas, recogido en la Odisea, para ilustrar este mecanismo: consciente de que podría sucumbir a su canto, el héroe ordena que lo aten al mástil y que no lo liberen aunque lo pida.

En el ámbito de la inversión, este principio consiste en establecer de antemano mecanismos que impidan actuar precipitadamente cuando el mercado genera euforia o miedo. De esta forma, el inversor se protege frente a las decisiones que podría tomar bajo la influencia de sus emociones.

Otra de las variables abordadas ha sido el denominado sunshine effect o efecto del sol. La presentación ha recogido investigaciones que relacionan las condiciones meteorológicas con el comportamiento de los mercados financieros. Un estudio de Saunders de 1993 encontró una correlación entre la cobertura de nubes en Nueva York y los rendimientos diarios del Dow Jones. Posteriormente, Hirshleifer y Shumway ampliaron esta investigación en 2003 a 26 mercados bursátiles internacionales y encontraron una relación positiva entre los días soleados y los rendimientos diarios de las acciones.

La quinta variable es el exceso de actividad, relacionado con la frecuencia con la que los inversores consultan y operan con sus carteras. Rincón ha abordado cómo una mayor actividad puede favorecer decisiones precipitadas y ha vinculado este fenómeno con la gestión pasiva mediante fondos indexados y con la gamificación de las aplicaciones de trading, que incentivan la actividad constante.

Por último, ha explicado la aversión a las pérdidas miopes, que aparece cuando un inversor consulta su cartera con demasiada frecuencia. Cuanto más revisa sus inversiones, más posibilidades tiene de observar pérdidas provocadas por las fluctuaciones a corto plazo. Si tiene aversión a perder dinero, cada caída puede generar un malestar psicológico que le lleve a exigir una rentabilidad mayor para continuar invirtiendo en activos volátiles, como las acciones.

Seis preguntas para reflexionar antes de invertir

Durante la presentación, Rincón ha ido trasladando estas cuestiones al público mediante preguntas dirigidas a los asistentes, con el objetivo de que identificaran cómo pueden influir sus propias emociones y experiencias en las decisiones financieras.

Entre ellas, ha planteado si la experiencia personal está condicionando la visión que cada uno tiene del mercado, si compraría de nuevo una inversión al precio actual o si está siguiendo realmente su plan financiero o simplemente reaccionando ante los movimientos bursátiles.

También ha invitado a reflexionar sobre si una decisión podría tomarse al día siguiente, si se está operando por impulso o si se están consultando las inversiones con demasiada frecuencia.

Con este recorrido, el especialista ha puesto el foco en la importancia de reconocer los mecanismos psicológicos que intervienen en las decisiones económicas. Una cuestión que va más allá de conocer los mercados o analizar los activos, ya que también implica comprender cómo el miedo, la euforia y los propios sesgos pueden influir en el comportamiento de quienes invierten. Por ello, ha resaltado la importancia de contar con un acompañamiento experto como el de los banqueros de BBVA.