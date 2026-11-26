El Gobierno ha anunciado la convocatoria de 14.373 plazas para la Administración General del Estado a solo tres días de las elecciones, en una oferta que incluye puestos de ingreso libre y promoción interna para distintos cuerpos de funcionarios. La publicación en el BOE llega en plena recta final de la campaña electoral, con miles de aspirantes pendientes de los nuevos procesos selectivos.

Nuevo anuncio electoralista

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves una nueva convocatoria de empleo público con 14.373 plazas para la Administración General del Estado (AGE). Concretamente, la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública contempla puestos de los subgrupos A2, C1 y C2, tanto para quienes quieran acceder desde fuera de la Administración como para los empleados públicos que busquen promocionar.

De este modo, la convocatoria recoge diez procesos selectivos, con 6.508 plazas de turno libre y 7.865 de promoción interna. Del total, 12.694 corresponden al sistema general y 1.679 están reservadas para personas con discapacidad.

Ministerio para la Función Pública

En cualquier caso, el grueso de las plazas se concentra en el subgrupo C1. Para el Cuerpo General Administrativo se convocan 2.300 puestos de ingreso libre y 4.490 de promoción interna. También dentro de este subgrupo, el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática contará con 1.103 plazas de acceso libre y otras 310 para promoción interna.

En el subgrupo A2, el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado ofrece 1.255 plazas de ingreso libre y 2.200 de promoción interna. Por su parte, el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática dispone de 400 puestos de acceso libre y 390 de promoción interna. La convocatoria incluye además 1.450 plazas de turno libre y 475 de promoción interna para el Cuerpo General Auxiliar, correspondiente al subgrupo C2.

Así, los aspirantes que concurran por el sistema de ingreso libre deberán superar un proceso selectivo mediante oposición. En el caso de la promoción interna, las pruebas se desarrollarán mediante el sistema de concurso-oposición, que combina la fase de examen con la valoración de los méritos de los candidatos.

Otros anuncios de campaña

Cabe destacar que este anuncio se produce después de otros avances realizados por el Gobierno de España desde la convocatoria de elecciones generales. En este sentido, debemos recordar cómo el Ejecutivo aprovechó el último Consejo de Ministros para ampliar el permiso laboral de defunción, después de haber aprobado una semana antes un nuevo incremento del SMI hasta los 1.286 euros mensuales en catorce pagas, la subida del 4,5% del sueldo de los funcionarios y la revalorización de las pensiones para el año 2027.