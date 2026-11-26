Era un secreto a voces. El pasado 17 de noviembre trascendió que Berlín había decidido postular al economista Markus Brunnermeier como próximo economista jefe del BCE renunciando a pelear así por la presidencia y allanando el camino a Pablo Hernández de Cos, que va a convertirse en el primer español en presidir el Banco Central Europeo.

Todo sucede después de que Cristine Lagarde anunciara que dejaría de forma prematura la institución, que preside desde 2019, y cuyo mandato no ha estado exento de polémica, sobre todo, con el periodo inflacionario que estamos viviendo en Europa y el empeño en implementar el euro digital.

En la carrera por suceder a Lagarde, que anunció su intención de dejar la institución el pasado 29 de octubre —y que se hará efectivo el 7 de febrero—, De Cos partió con ventaja casi desde el principio, siendo sus principales escollos, Alemania y después el neerlandés Klaas Knot, exgobernador del Banco Central de los Países Bajos (DNB), entre los años 2011 y 2025.

Finalmente, el reparto va a quedar de la siguiente manera: Pablo Hernández de Cos, presidente. Tomará posesión el próximo 7 de febrero de 2027. Markus Brunnermeier será el economista jefe, en sustitución de Philip Lane, a partir de este verano, y operador de mercado, que estará ocupado por la execonomista jefe de la OCDE la francesa Laurence Boone, que tomará posesión a partir del próximo mes de enero.

La resolución oficial de este reparto estaba prevista precisamente para la reunión del Consejo Europeo de estos días 26 y 27 de noviembre. Y finalmente la votación ha otorgado la confianza al español Hernández de Cos. Entre los retos que va a tener el exgobernador del Banco de España, destaca de nuevo el proceso inflacionario que vivimos y el proyecto del euro digital. Aunque no se le encasilla en el papel de halcón más que de paloma, De Cos tiene cartel de técnico pragmático con un gran prestigio internacional. Los analistas valoran su capacidad técnica y su talante dialogante.

Países Bajos respalda el consenso para las nominaciones

Países Bajos apoyará la candidatura de consenso de Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo (BCE), lo que facilita el camino al economista español para asumir el liderazgo de la autoridad monetaria de la eurozona a partir de febrero. El respaldo neerlandés llega después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea debatieran este jueves el relevo en la cúpula del organismo.

Así lo ha confirmado un diplomático de la Unión Europea, que ha asegurado que el Gobierno neerlandés apoyará el acuerdo sobre los tres nombramientos previstos para el comité del Banco Central Europeo. "Basándonos en la conversación de hoy, Países Bajos apoyará el consenso para las tres nominaciones al comité del BCE", ha explicado tras las conversaciones mantenidas por los líderes comunitarios.

El respaldo de Países Bajos supone un paso en el proceso de renovación de los puestos de responsabilidad del organismo encargado de la política monetaria de la eurozona. La decisión se enmarca en las negociaciones entre los Estados miembros para alcanzar un acuerdo sobre los candidatos que ocuparán los cargos vacantes.

Relevo en la cúpula del BCE

Lo cierto es que este jueves los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han debatido por la mañana el proceso de renovación de la dirección del emisor europeo. En este sentido, según ha trascendido, las conversaciones se centraron en las nominaciones para los tres puestos del comité del BCE, dentro de las negociaciones para cerrar una composición consensuada de la cúpula.

De este modo, el respaldo anunciado por Países Bajos se refiere al consenso sobre las tres nominaciones, y no únicamente a la candidatura de Hernández de Cos. En cualquier caso, la posición neerlandesa contribuye así a facilitar un acuerdo más amplio entre los gobiernos europeos.