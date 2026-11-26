Una familia ecuatoriana lleva meses soportando la presencia de una inquiokupa en su propia vivienda. La mujer, que alquilaba una habitación en el piso de la madre de Nikole, dejó de pagar en abril y se niega a marcharse pese a que la convivencia se ha vuelto insostenible. A los impagos se suman insultos, amenazas y varias denuncias contra sus miembros y abogados.

Desde Libertad Digital hemos podido entrevistar a Nikole, que ha contado cómo comenzó el conflicto y el desgaste económico y personal que está suponiendo para todos. La joven llegó a España junto a sus hermanos en abril de 2026. Su madre llevaba aproximadamente un año alquilando dos habitaciones de la vivienda, pero había advertido a los inquilinos de que el acuerdo era temporal, ya que sus hijos terminarían trasladándose al país y necesitarían ese espacio.

Una de las inquilinas se marchó, pero la otra pidió más tiempo. La familia accedió y llegó incluso a acomodar tres camas en una misma habitación para darle margen para encontrar otro alojamiento. Sin embargo, la situación terminó torciéndose.

"Ratas ecuatorianas"

El conflicto se agravó después de que la inquiokupa recriminase a las hermanas que hicieran ruido al abrir y cerrar las puertas durante la noche para ir al baño. Nikole explica que su hermana, que sufre ansiedad, llegó a quedarse sin ir al baño por miedo a encontrársela o escuchar sus gritos.

Al día siguiente, la inquiokupa escribió a la madre de Nikole y le envió una serie de mensajes que la joven califica de insultantes y discriminatorios. "Nos dijo que nosotros somos el tercer mundo", pero que, al estar en España, "teníamos que adaptarnos", relata a Libertad Digital. También asegura que llegó a amenazarlos diciéndoles que el consulado de su país los tenía vigilados. Nikole no ha querido revelar la nacionalidad de la inquiokupa por motivos de seguridad.

Los comentarios despectivos no habrían terminado ahí. Nikole recuerda que, cuando la inquilina acudía a la cocina, los llamaba "miserables" y se refería a ellos como "ratas ecuatorianas". La joven asegura que la mujer llegó a hacer esos comentarios mientras utilizaba los utensilios de cocina de la familia, que hasta entonces le habían prestado. La madre decidió dejar de facilitarle sus ollas y otros enseres cuando dejó de pagar la habitación. La convivencia, según cuenta Nikole, se había vuelto insostenible.

Meses de deudas

La habitación cuesta unos 300 euros al mes. La inquiokupa dejó de abonar el alquiler en abril y, desde entonces, acumula una deuda de 2.400 euros. La familia sigue haciéndose cargo de los gastos de la vivienda, incluidos el agua y la electricidad, además de afrontar los costes del procedimiento judicial.

"Nos partimos nosotros la espalda trabajando para pagar el agua, luz, el piso, cosas básicas. Además de pagar al abogado", explica Nicole. Su madre trabaja durante todo el día y la pareja de esta llega a encadenar jornadas de entre 12 y 15 horas para poder hacer frente a los gastos.

La joven asegura que la mujer no trabaja y que vive de ayudas sociales. También relata que, cuando la familia le pidió que abandonara la habitación, la inquilina alegó que era vulnerable y que no podían echarla.

El conflicto ha terminado también en los tribunales. Según Nikole, la mujer ha presentado tres denuncias contra miembros de la familia y otra contra el abogado que los representa. Entre ellas, una por supuestas coacciones, al considerar que no le permitían utilizar espacios comunes de la vivienda. "No hay pruebas y ganamos ese caso", afirma.

Nikole dio a conocer la situación a través de un vídeo publicado en TikTok de casi siete minutos, en el que explicaba el conflicto y mostraba parte de los mensajes que había recibido de la inquiokupa. La publicación provocó que numerosas personas se pusieran en contacto con ella para contarle experiencias similares y pedirle información sobre el abogado que lleva su caso.