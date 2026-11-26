La incertidumbre geopolítica, la inflación y los conflictos internacionales siguen condicionando las perspectivas económicas y el comportamiento de los mercados. Sin embargo, los expertos de BBVA y Schroders mantienen una visión positiva sobre las oportunidades de inversión y descartan que el actual escenario vaya a desembocar necesariamente en una recesión. Así lo han defendido Álvaro Manteca, responsable de Análisis y Estrategia de Global Wealth de BBVA en España, y Leonardo Fernández, director general de Schroders Iberia, durante la mesa redonda "Contexto económico y geopolítico. Mercados, riesgos y oportunidades", celebrada este martes en Madrid en el encuentro organizado por BBVA.

El debate, moderado por el periodista de Libertad Digital Luis Fernando Quintero, ha abordado las perspectivas económicas, la evolución de los mercados financieros y las alternativas de inversión en un contexto marcado por las tensiones internacionales. La sesión ha tenido además un carácter dinámico, con la participación directa de los asistentes, que han podido trasladar sus dudas y plantear preguntas a los ponentes sobre cuestiones concretas como la inversión en energía, los mercados emergentes o los activos alternativos.

La guerra de Irán y la inflación

Manteca ha comenzado repasando la situación geopolítica de los últimos años, marcada por el choque arancelario y, más recientemente, por la guerra de Irán. El responsable de BBVA ha advertido de que el conflicto todavía no parece próximo a resolverse y ha señalado las consecuencias que está teniendo sobre los precios de la energía y el crecimiento económico. En concreto, ha explicado que el encarecimiento del diésel y del gas natural está provocando una menor actividad económica y más inflación.

"Conocemos la situación geopolítica incierta, no solo este año, sino también el año pasado, con el choque arancelario. Este año ha sido la guerra de Irán y no parece que esté a la vuelta de la esquina su resolución", ha señalado.

Por su parte, Leonardo Fernández ha explicado que el principal efecto del riesgo geopolítico sobre la economía se produce a través del encarecimiento del petróleo, que reduce la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y podría llegar a provocar una recesión si se prolongase en el tiempo. No obstante, el director general de Schroders Iberia ha restado importancia a ese escenario al considerar que el impacto del conflicto será limitado y que previsiblemente durará poco.

"El riesgo geopolítico lo que hace es que suba el precio del petróleo y esto hace que en los bolsillos de todos los ciudadanos tengamos menos dinero. Y que, llegando al extremo, pudiera generar esa recesión. Pero, yo no creo que pueda llegar ni que vaya a tener tanto efecto. Creemos que va a durar poco", ha afirmado.

Manteca ha coincidido en señalar la inflación como uno de los principales riesgos que deben vigilar los inversores y ha resumido la preocupación que genera su evolución con una expresión: "La palabra que no queremos escuchar es la estanflación".

Una visión positiva de las bolsas

Pese a la incertidumbre, Fernández ha defendido que las perspectivas de las bolsas siguen siendo favorables a largo plazo. El director general de Schroders Iberia ha destacado la volatilidad registrada en los mercados durante las últimas semanas, aunque ha contrapuesto este comportamiento a los buenos resultados empresariales. "En mi casa seguimos positivos con el comportamiento de las bolsas. A largo plazo estamos viendo mucha volatilidad, aunque el resultado de las empresas está siendo extraordinario", ha explicado.

Manteca, por su parte, ha señalado que el sentimiento hacia la renta fija ha sido negativo durante este año por el repunte de la inflación, en una situación que ha comparado con lo ocurrido en 2022. No obstante, ha apuntado que los niveles actuales de rentabilidad permiten afrontar el escenario con mayor tranquilidad.

El responsable de BBVA también ha puesto el foco en la importancia de mantener una cartera diversificada y evitar concentrar las inversiones en unos pocos sectores. Como ejemplo, ha recordado los cambios que se han producido durante el año en el comportamiento de los mercados, con periodos en los que las subidas se concentraron en las grandes tecnológicas y otros en los que el protagonismo pasó a compañías de distintos sectores.

"La enseñanza que hemos tenido este año es que quienes han apostado mucho por determinados sectores han tenido disgustos. A principios de año vimos un mercado más amplio, hasta que llegó la guerra y los inversores cambiaron sus preferencias, ha explicado Manteca.

A principios de año era todo lo que eran las grandes tecnológicas, hasta la guerra, cuando el mercado empezó a ser más amplio", ha explicado Manteca.

El responsable de BBVA ha añadido que, tras el inicio de la guerra, las subidas volvieron a concentrarse en los semiconductores, antes de producirse un nuevo cambio de tendencia al final del verano. Ante esta evolución, ha defendido que la diversificación es una de las principales enseñanzas que deben extraer los inversores.

Lo que más ha destacado es "tener una diversificación completa. Nosotros, teniendo en cuenta ese superciclo inversor, los sectores que más nos gustan son los industriales, el tecnológico, aunque ahora esté en el ojo del huracán, los sectores cíclicos que acompañan a la economía y los bancos también. Evitaríamos sectores tradicionales, de consumo. Insisto en que el mensaje de la diversificación es con el que nos tenemos que quedar", ha subrayado.

Los mercados privados y las inversiones alternativas

Otro de los asuntos abordados durante la mesa ha sido el papel de las inversiones alternativas y los mercados privados dentro de las carteras. Fernández ha querido desmontar la idea de que este tipo de activos deben entenderse como una inversión equivalente a las carteras tradicionales y ha destacado tres motivos para incorporarlos: el acceso a nuevas temáticas, la posibilidad de proteger al inversor de sus propias reacciones emocionales y la rentabilidad.

En primer lugar, ha explicado que los mercados privados permiten acceder a empresas y sectores que todavía no están disponibles en los mercados cotizados. Como ejemplo, ha mencionado las oportunidades vinculadas al hidrógeno y a compañías que hasta hace poco solo permitían invertir a través de mercados privados.

En segundo lugar, el director general de Schroders Iberia ha destacado que este tipo de inversiones pueden ayudar a evitar decisiones precipitadas cuando los mercados atraviesan momentos complicados. Según ha explicado, cuando llegan las caídas, el cerebro tiende a empujar al inversor a vender, aunque esa reacción no suele ser la mejor decisión.

"La segunda temática es protegernos de nosotros mismos. Cuando vienen los malos tiempos, tu cerebro te dice: 'Vende', pero eso, en general, es la peor decisión que podemos tomar. Al ser activos que no se pueden tocar, nos protegemos de darle a ese botón de venta", ha señalado.

Por último, Fernández ha situado la rentabilidad como el tercer elemento que debe tenerse en cuenta al valorar estas alternativas. No obstante, también ha advertido de la complejidad de este mercado y de la importancia de contar con asesoramiento antes de invertir. Preguntado por qué recomendaría a alguien interesado en entrar en los mercados privados, ha respondido que "es un mercado amplio y complicado, así que lo mejor es que se dejen asesorar".

Para ilustrar sus dimensiones, ha comparado las más de 50.000 empresas cotizadas que existen en el mundo con las más de 300 millones que forman parte del mercado privado. Esta amplitud, ha explicado, obliga a recopilar una gran cantidad de información y a determinar qué tipo de activo se adapta a las necesidades de cada inversor.

La energía y los mercados emergentes, entre las oportunidades

La participación de los asistentes ha permitido profundizar en algunas de las cuestiones planteadas durante el debate. Entre ellas, los expertos han respondido a preguntas directas sobre si merece la pena invertir en energía y sobre las posibilidades que ofrecen los mercados emergentes.

Ante la cuestión sobre la inversión energética, Manteca ha defendido que el sector cuenta con buenas perspectivas debido a las necesidades de generación y transporte de energía y a la modernización de las redes. "Tenemos que generar más energía, no solo generarla, sino transportarla, modernizar las redes. Vamos a tener que utilizar mucha energía. Es muy buen momento ahora mismo", ha afirmado.

El responsable de BBVA también ha señalado la capacidad de adaptación de los mercados ante los conflictos internacionales y ha puesto como ejemplo la recuperación de los flujos de crudo a través del estrecho de Ormuz. Según ha explicado, el tránsito de barriles ya se ha recuperado hasta situarse prácticamente en los niveles anteriores al conflicto, lo que demuestra la rapidez con la que los mercados pueden adaptarse a situaciones adversas.

Otra de las preguntas del público ha girado en torno a la conveniencia de invertir en renta variable emergente, renta fija emergente o ambas. Manteca ha defendido la presencia de los dos tipos de activos en las carteras y ha destacado las perspectivas de crecimiento de estas economías. En concreto, ha señalado que el crecimiento de los países emergentes será el doble que el de los desarrollados y ha considerado que ambos mercados serán importantes en los próximos años.

Fernández ha coincidido en destacar el potencial de estas economías y ha defendido que su situación actual es diferente a la de etapas anteriores. El director general de Schroders Iberia ha recordado que los mercados emergentes representan más del 50% del PIB global y cuentan con una población joven y formada, costes laborales más bajos y materias primas. También ha destacado que estos países han mejorado sus fundamentos económicos y sus niveles de deuda respecto a etapas anteriores.

BBVA y Schroders descartan una contracción económica

En el tramo final del debate, los ponentes han abordado las perspectivas económicas para los próximos meses y la evolución de Europa y Estados Unidos. Manteca ha asegurado que no esperan una recesión, aunque ha reconocido que el crecimiento podría moderarse.

"Nosotros no esperamos una recesión económica, quizás menos crecimiento que en 2026, pero no creemos que vayamos a una contracción económica. Nosotros pensamos que el año que viene se nos está pintando un escenario más atractivo que el que pensábamos hace unos meses", ha afirmado.

Fernández, por su parte, ha situado en la tecnología y en la inversión en inteligencia artificial una de las principales diferencias entre Europa y Estados Unidos, al considerar que se trata de una apuesta de largo y medio plazo.

La mesa ha terminado con una nueva participación del público, al que se ha preguntado por sus perspectivas económicas y de mercado para lo que resta de 2026. Entre las respuestas han aparecido opiniones sobre la incertidumbre, la inflación, una posible subida de los intereses, las dudas sobre la bolsa estadounidense y el temor al comienzo de una recesión.