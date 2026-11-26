¿Puede una oficina bancaria convertirse también en un lugar para trabajar, tomar un café, reunirse o conectar con otras personas? Hace diez años, Santander Chile decidió explorar esa posibilidad con una propuesta innovadora que buscaba dar respuesta a una transformación profunda: cómo debía ser una sucursal bancaria en un mundo cada vez más digital, en el que las operaciones cotidianas podían realizarse desde el móvil, pero en el que las personas seguían valorando el contacto humano, la confianza y el asesoramiento experto.

Así nació WorkCafé, un modelo absolutamente pionero que rompía con el concepto tradicional de oficina bancaria para ofrecer una experiencia diferente. La propuesta integraba en un mismo espacio servicios financieros y asesoramiento personalizado, cafetería de especialidad, zonas de coworking, salas de reuniones, wifi gratuito y actividades abiertas a la comunidad. Todo ello con una característica especialmente diferencial: sus instalaciones estaban disponibles tanto para clientes de Banco Santander como para personas que todavía no tenían relación con la entidad.

El revolucionario concepto se presentó oficialmente en Chile el 6 de octubre de 2016, con la apertura de dos primeros espacios: uno en el barrio El Golf y otro en el centro de la capital, Santiago. Ambas oficinas incorporaban desde el principio los elementos esenciales de un modelo que aspiraba a ir mucho más allá de una renovación estética de las sucursales.

En aquel lanzamiento, Matías Sánchez, entonces responsable de Banca Comercial de Santander Chile, explicó que el objetivo era crear una nueva relación con los equipos, los clientes y la sociedad, en línea con el propósito del banco de contribuir al progreso de las personas y las empresas. La iniciativa, señaló, buscaba ofrecer una experiencia completamente distinta a la tradicional y anticipaba una posible tendencia de transformación para toda la industria bancaria.

Diez años después, aquella innovación local se ha convertido en una de las señas de identidad más reconocibles de Banco Santander en todo el mundo. El modelo está presente en ocho mercados —Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Portugal, Reino Unido y España, donde este año se inauguró el WorkCafé número 100— y cuenta con una red global de 262 espacios.

Ha pasado una década y los resultados avalan esta decisión estratégica de Banco Santander. Los WorkCafé reciben cuatro veces más visitas que las oficinas tradicionales, reflejo del interés que despierta este modelo. Su propuesta, que combina servicios financieros, espacios de trabajo y lugares de encuentro, contribuye a reforzar la relación con los clientes y a ofrecerles una experiencia adaptada a sus necesidades.

Los WorkCafé reciben cuatro veces más visitas que las oficinas tradicionales

Ejemplo paradigmático de lo que es One Santander

Además, el hecho de que una iniciativa nacida en Chile se extienda con éxito por otros países es un ejemplo perfecto de cómo funciona la entidad española como grupo global; una expresión muy tangible de lo que pretende One Santander: aprovechar la escala global sin perder la cercanía y la relevancia local.

El esquema, tan complicado de ejecutar en ocasiones, aquí ha tenido una demostración perfecta de éxito: un mercado identifica una necesidad, Chile en este caso; posteriormente, desarrolla una solución diferencial cuyo valor se comprueba localmente; más tarde llega la sistematización por parte del Grupo, que lo escala a nivel global, y todo concluye con la adaptación del modelo en cada uno de los países sin perder sus elementos esenciales.

Una oficina a la que se quiere ir

Desde su inauguración, el propósito de WorkCafé no fue atraer a las personas a una oficina para realizar las mismas operaciones que podían resolver desde el móvil, sino ofrecerles motivos diferentes para acercarse. La combinación de servicios financieros, cafetería y coworking reduce las barreras asociadas tradicionalmente a una sucursal. Una persona puede entrar para tomar un café, trabajar durante unas horas, organizar una reunión o participar en un evento sin que su visita tenga que comenzar necesariamente con una operación bancaria.

Este planteamiento cambia el significado original de la oficina: deja de ser únicamente un lugar al que acudir cuando existe una necesidad financiera y se convierte en un espacio útil en la vida cotidiana de las personas. En definitiva, permite pasar de tener que ir al banco a querer ir.

Un espacio abierto que genera nuevas relaciones

Uno de los elementos más diferenciales de WorkCafé es su carácter abierto. Sus instalaciones no están reservadas exclusivamente a los clientes de Banco Santander, sino que cualquier persona puede acceder a ellas y disfrutar de sus servicios y espacios de trabajo.

Esta filosofía posee también una dimensión estratégica de primer nivel. Al permitir que las personas conozcan la marca y experimenten directamente sus servicios antes de iniciar una relación bancaria, WorkCafé se convierte en una puerta de entrada para nuevos clientes. La experiencia precede a la contratación y ofrece una forma diferente de construir confianza y generar oportunidades comerciales.

Además, los espacios funcionan como puntos de encuentro para las comunidades en las que están presentes. Los eventos, las actividades formativas y las posibilidades de colaboración contribuyen a crear conexiones entre personas, profesionales y empresas, reforzando el papel del banco como agente activo en su entorno.

En un sector en el que muchas entidades compiten por ofrecer las mejores capacidades digitales, Banco Santander cuenta, desde hace ya diez años, con una propuesta profundamente disruptiva en su momento, que combina tecnología, asesoramiento especializado, presencia física, comunidad e identidad propia. Una combinación difícil de replicar y que permite transformar la red de oficinas en una ventaja competitiva, en lugar de considerarla únicamente una infraestructura heredada de la banca tradicional.

Una década después de su nacimiento, WorkCafé demuestra que la transformación digital y la cercanía no son conceptos opuestos. Al contrario, pueden reforzarse mutuamente.