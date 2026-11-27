Santiago Abascal ha aprovechado el único debate a cuatro de la campaña electoral, celebrado este jueves y organizado por la Academia de Televisión, para retar al resto de candidatos a reducir a la mitad las subvenciones públicas a los partidos políticos, las patronales, los sindicatos y las ONG ideológicas. El líder de Vox ha recordado que su propuesta es suprimir el 100% de estas ayudas, pero ha planteado un recorte del 50% como punto de partida para tratar de lograr un acuerdo.

"Ya saben que nosotros queremos eliminar el 100% de las subvenciones a los partidos políticos, a las patronales, a los sindicatos y a las ONG ideológicas, para que esté en manos de los españoles", ha defendido durante el debate.

Abascal ha lanzado entonces una pregunta directa a sus rivales: "Comprométanse, vamos a dejarlo en un 50%. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quiere ninguno de ustedes?". Para el líder de Vox, los demás partidos se niegan porque "no quieren eliminar ningún tipo de gasto que representa un Estado de bienestar para la casta política, para los sindicatos, patronales y ONG a las que ustedes les dan órdenes, pero que no representan a los españoles".

El presidente de Vox ha denunciado que el Gobierno destine dinero a "la imposición de agendas fanáticas" y a la acción exterior mientras los españoles atraviesan dificultades económicas. También ha asegurado que los gobiernos autonómicos en los que participa Vox han aumentado el gasto social y bajado los impuestos. "Yo no voy a participar en ningún gobierno que no haga eso", ha advertido.

Sánchez acusa a Vox de querer recortar el gasto social

Pedro Sánchez ha respondido acusando a Abascal de querer recortar las prestaciones y ha vinculado su propuesta con un supuesto plan de ajuste de 115.000 millones de euros. "Lo único que ha aportado la ultraderecha a este país ha sido insultos, mentiras, bulos y recortes masivos al gasto social", ha afirmado.

Abascal ha rechazado que pretenda suprimir el ingreso mínimo vital y ha acusado al presidente de mentir. "Yo lo que digo es que el ingreso mínimo vital, señor Sánchez, debe ser solo para los españoles", ha replicado.

Colau le acusa de hipocresía

Ada Colau también ha cargado contra Abascal y ha sacado a relucir las ayudas a las familias numerosas. La candidata le ha reprochado que Vox votara en contra de ampliar sus derechos mientras él se beneficia de determinadas prestaciones. "Votó en contra para los demás, pero lo quiere para sí mismo. ¡Menuda hipocresía!", ha dicho.

Abascal ha negado que su partido haya votado contra las familias numerosas y ha defendido que estas reciben pocas ayudas en España. "Queremos que sean más y que además se extienda al resto de las familias", ha respondido. El dirigente ha aludido también a sus cinco hijos: "Lo que usted no puede hacer es discriminar a nadie por sus ideas".