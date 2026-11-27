Uno de los últimos servicios de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sido una campaña de "prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", que se difundió este miércoles en las distintas redes sociales. Así se despedirá la vicepresidenta segunda del Gobierno, después de haber subido el SMI para 2027 hace unos días y de su fallido intento de alcanzar la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la que finalmente ni siquiera se presentó por falta de apoyos.

Desde la cuenta oficial del Ministerio de Trabajo y Economía Social en X han publicado el siguiente vídeo:

Dejarse la piel. Y los ojos. Estar quemada. Que dejarse la vida trabajando no se vuelva literal. Entornos de trabajo seguros y saludables. Descanso. Límites.#TrabajarSinDejarseLaVida pic.twitter.com/h9iOyzACaI — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) November 25, 2026

"Dejarse la piel y los ojos. Estar quemada, fundido o reventado. Romperse la espalda. Estar al pie del cañón. Que dejarse la vida trabajando no se vuelva literal. Fomentemos entornos de trabajo seguros y saludables. Protejamos los tiempos de descanso. Respetemos los límites", se escucha en el vídeo.

Expresiones al pie de la letra

Como se puede ver, el vídeo muestra, según la profesión, distintas situaciones en las que se pueden usar las expresiones mencionadas en el párrafo anterior.

Así, el vídeo, hecho con animación de plastilina, muestra primero a una limpiadora con escoba y pulverizador que tiene una calavera en lugar de cara, porque "se ha dejado la piel". Le sigue un oficinista encorvado frente al ordenador, con la mano en la frente y unos ojos tirados en el suelo junto a la silla, ya que "se ha dejado los ojos". Después se ve a una profesora que escribe en la pizarra con la cabeza en llamas, porque "está quemada", y a un cocinero que se derrite hasta quedar convertido en un charco, ya que está "fundido".

De la calavera al cañón

A continuación, aparece un obrero hecho pedazos en el suelo, con los brazos, las piernas y los ojos esparcidos junto a su casco y su martillo, porque está "reventado". Después, una agricultora que recoge fresas tan encorvada que se le abre la espalda y le sale el relleno, como si fuera un cojín, ya que "se rompe la espalda". Finalmente, aparece una médica metida en un cañón que acaba disparándola, lo que da a entender que está "al pie del cañón".

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha presentado la campaña de la siguiente forma que podemos leer en su página web: "Cada día millones de personas desarrollan su trabajo en entornos y circunstancias muy diferentes. Algunas se enfrentan a riesgos evidentes. Otras conviven con situaciones que pasan más desapercibidas, pero que también pueden afectar a su salud y bienestar".

La explicación del Ministerio

"La seguridad y salud en el trabajo no se limita a evitar accidentes. También tiene que ver con la salud mental, con la organización del trabajo, con la posibilidad de desconectar fuera del horario laboral, con la adaptación de la PRL a los efectos de la emergencia climática o con la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la prevención. Por eso, el Ministerio de Trabajo y Economía Social pone en marcha esta campaña de sensibilización dirigida a toda la población trabajadora. Una iniciativa que busca ayudar a identificar riesgos que muchas veces se normalizan y recordar que prevenir significa proteger la salud física, mental y social de las personas", se explica en la web.

Por otro lado, ni Yolanda Díaz ni ningún otro cargo del Ministerio han hecho declaraciones sobre la campaña. La vicepresidenta segunda del Gobierno ni siquiera la ha compartido en sus redes sociales, como Bluesky o Instagram. Así pues, esta será casi con toda seguridad su última campaña al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige desde 2020 y desde el que lideró Sumar en las generales de 2023. Menos de tres años después, en febrero de este año, anunció que no volvería a ser candidata y que dejaría la primera línea política al acabar la legislatura.