El último viernes antes de las elecciones está siendo una auténtica cascada de noticias sobre la subida de las pensiones y de otras prestaciones. Si bien ya hemos explicado aquí que las pensiones subirán hasta un 14,2% en 2027 tras conocerse el dato adelantado del IPC de noviembre, con un 3,5% para las contributivas sin complemento a mínimos y las de Clases Pasivas y un 14,1% para las no contributivas, tenemos que hablar en mayor profundidad de la subida del Ingreso Mínimo Vital y de lo que supondrá el próximo año.

Como ha anunciado el Gobierno por medio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado que se puede leer aquí, el IMV subirá un 14,1% el próximo año. Esto significa que los distintos hogares que perciben esta prestación verán subir de forma significativa sus ingresos, algo que vamos a mostrar en este artículo.

Hasta 227 euros más al mes

En el siguiente gráfico se puede ver cuánto subirá el IMV según el tipo de hogar, con algunos de los más representativos:

Como podemos ver, la subida del 14,1% del IMV supondrá un aumento mensual de entre 103,44 y 227,56 euros, en función del tamaño y la composición del hogar. De este modo, un hogar compuesto por un adulto solo pasará de cobrar 733,60 euros a 837,04 euros al mes, mientras que uno de dos adultos pasará de 953,68 euros a 1.088,15 euros. En el caso de los hogares monoparentales, un adulto con un menor a su cargo pasará de 1.115,07 euros a 1.272,30 euros, y un adulto con dos menores, de 1.335,15 euros a 1.523,41 euros. Por su parte, un hogar de dos adultos con un menor pasará de 1.173,76 euros a 1.339,26 euros; uno de dos adultos con dos menores, de 1.393,84 euros a 1.590,37 euros, y uno de dos adultos con tres o más menores, de 1.613,92 euros a 1.841,48 euros al mes.

En términos anuales, un adulto que vive solo pasará a cobrar 10.044,48 euros en 2027, 1.241,28 euros más que este año, mientras que un hogar de dos adultos recibirá 13.057,80 euros, 1.613,64 euros más. En el caso de los hogares monoparentales, un adulto con un menor a su cargo cobrará 15.267,60 euros al año (1.886,76 euros más) y un adulto con dos menores, 18.280,92 euros (2.259,12 euros más). Por su parte, un hogar de dos adultos con un menor percibirá 16.071,12 euros anuales (1.986 euros más); uno de dos adultos con dos menores, 19.084,44 euros (2.358,36 euros más), y uno de dos adultos con tres o más menores, 22.097,76 euros, 2.730,72 euros más que en 2026.

Un gasto que no deja de crecer

Esta subida no sólo afectará a lo que cobra cada hogar, sino también al gasto total del IMV, que no deja de crecer. Tal y como contamos en este medio, la nómina bruta del IMV alcanzó en octubre los 748,2 millones de euros, un 56,1% más que en septiembre, cuando fue de 479,3 millones, debido en buena parte a los atrasos. Ese mes, la prestación llegó a 911.274 hogares en los que viven 2.781.679 personas, un 17,7% más que un año antes. A este crecimiento en el número de beneficiarios se sumará ahora una subida de la cuantía muy por encima de la inflación, lo que hará que el gasto en el IMV vuelva a aumentar con fuerza el próximo año.

Así pues, tenemos que a menos de 48 horas de que den comienzo las elecciones generales en las que se decidirá si el Gobierno de Pedro Sánchez llega o no a su fin, se anuncia por parte del Ejecutivo que prestaciones como el IMV, para el que hay que recordar que no hace falta cotizar previamente para acceder a él, van a subir un 14,1%, recortando así previsiblemente la distancia entre la cuantía del IMV y la del SMI o del salario medio.