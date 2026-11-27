Donde hay una ayuda pública hay intermediarios, y no todos juegan limpio. Con la posibilidad de una nueva convocatoria del Kit Digital, vuelven las llamadas, los correos y los anuncios que ofrecen "tu ordenador gratis". Algunos vienen de agentes digitalizadores serios. Otros, no tanto.

Estas son las señales que deberían hacerte parar

Te dicen que es obligatorio: el Kit Digital es voluntario. Nadie te va a sancionar por no pedirlo. Si alguien insiste en que "es obligatorio" o que "Hacienda te lo va a exigir", está usando una técnica de presión. Lo que sí llegarán son obligaciones de facturación, pero no tienen nada que ver con pedir esta ayuda. Te piden dinero para "reservar plaza": hoy no hay convocatoria abierta para autónomos, así que no hay plaza que reservar. Una preinscripción seria es gratuita. Si te piden una señal o una cuota de alta, desconfía. Te garantizan la ayuda: nadie puede asegurar que vayas a recibir el Kit Digital. Depende de que se abra una convocatoria, de sus condiciones, de que cumplas los requisitos y de que quede presupuesto cuando presentes la solicitud. Quien lo promete está vendiendo algo que no tiene. Te dan una fecha que nadie más da: las convocatorias se publican en el BOE y en la sede electrónica de Red.es. Si alguien asegura que el Kit Digital "se abre el día tal" y no hay nada publicado, es un rumor o un anzuelo. Te piden datos que no hacen falta: para comprobar si cumples los requisitos no se necesitan tu número de cuenta, tu tarjeta ni las claves de tu certificado digital. En la tramitación real, el agente firma contigo una autorización de representación y la confirmas tú; nunca necesita tus contraseñas.

Cómo comprobar que un agente es oficial

Los agentes digitalizadores adheridos figuran en el catálogo de la plataforma Acelera pyme, gestionada por Red.es. Antes de firmar nada:

Busca el nombre de la empresa en ese catálogo.

Comprueba que la razón social coincide con la de quien te llama.

Pide que te expliquen por escrito qué incluye cada solución y qué pasa después de los doce meses.

Pregunta quién adelanta el IVA y cuál será el valor residual del ordenador.

También cuidado con lo que no se dice

No todo engaño es una estafa. A veces es una oferta que omite la letra pequeña: que el IVA no lo cubre la ayuda, que la web tiene coste a partir del segundo año o que el ordenador tiene un valor residual de hasta el 15% del acuerdo si quieres quedártelo. Un agente serio lo explica antes de que lo preguntes.

¿Quién está detrás de Ordenador Libertad?

La campaña es de Libertad Digital y esRadio con ZetaPlus, agente digitalizador homologado, y entregó 3.500 ordenadores en 2025. Su preinscripción no cuesta nada, no garantiza la ayuda y lo dice por escrito en el propio formulario: no es una solicitud de subvención y no existe todavía una nueva convocatoria confirmada.

Comprueba sus condiciones en ordenadorlibertad.es.