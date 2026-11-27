23 / 30

8. Tomás Olivo (4.900 millones de euros)

Tomás Olivo es uno de los principales empresarios españoles del sector de los centros comerciales y propietario de casi todo el capital de General de Galerías Comerciales. Forbes calcula su fortuna en 4.900 millones de euros, 300 millones más que en la edición anterior. La compañía cotiza en Bolsa desde 2017 y la evolución de sus acciones ha contribuido al aumento de su patrimonio. Olivo también mantiene inversiones en el sector financiero, con participaciones en entidades como Unicaja, cuyo valor se ha beneficiado de la evolución bursátil de la banca. A estas inversiones suma activos hoteleros en República Dominicana. La valoración de Forbes incorpora un descuento del 20% sobre General de Galerías Comerciales por su reducida proporción de acciones disponibles en el mercado.