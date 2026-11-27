La lista de los 30 españoles señalados por Ada Colau en su plan fiscal
La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, atacó nuevamente a los grandes patrimonios en el debate electoral y defendió que la buena marcha de la macroeconomía no se había traducido en una mejora de la economía doméstica. Así, la exalcaldesa de Barcelona reclamó "subir los impuestos a los ricos" y denunció "es una vergüenza cómo ha aumentado la desigualdad en este país, que un 1% acumule el 26% de la riqueza, que haya 33 personas que sean milmillonarias". Estos son los treinta grandes patrimonios españoles a los que Colau querría poner un nuevo impuesto específico.
30. Fernando Masaveu y familia (1.700 millones de euros)
Fernando Masaveu Herrero preside Corporación Masaveu, el conglomerado empresarial asturiano que la familia dirige desde 1840. Forbes incluye este año a la familia en la lista con un patrimonio estimado de 1.700 millones de euros. El grupo mantiene participaciones relevantes en empresas como la eléctrica portuguesa EDP, Bankinter, Línea Directa y Logista. Sus actividades también abarcan los sectores del cemento, las bodegas, los aparcamientos y el inmobiliario. La familia cuenta además con una notable colección de arte. Una parte de su patrimonio empresarial se canaliza a través de la Fundación María Cristina Masaveu, vinculada al legado familiar. Masaveu cierra el grupo de los 30 españoles más ricos de la clasificación de 2026.
29. Alberto Alcocer (1.800 millones de euros)
Alberto Alcocer es uno de los empresarios conocidos como «Los Albertos», junto a su primo Alberto Cortina. Su patrimonio está articulado a través de varias sociedades, algunas compartidas con Cortina, desde las que controlan cerca del 5% de ACS, el grupo de infraestructuras presidido por Florentino Pérez. Forbes estima su fortuna en 1.800 millones de euros, 350 millones más que el año anterior. La revalorización bursátil de ACS durante el último ejercicio ha contribuido a aumentar el valor de sus activos, pese a que Alcocer vendió un pequeño paquete de acciones en mayo. Su patrimonio le permite avanzar dos posiciones en la lista, desde el puesto 31 hasta el 29.
28. Helena Revoredo (1.800 millones de euros)
Helena Revoredo es la presidenta de Prosegur, grupo internacional especializado en seguridad privada, vigilancia y alarmas. Controla la compañía a través de Gubel SL, el holding familiar en el que también participan sus hijos. Forbes calcula su patrimonio en 1.800 millones de euros, 200 millones más que en la edición anterior. Prosegur celebró en 2026 su 50 aniversario y presentó un plan estratégico para el periodo 2026-2029. La compañía también mejoró su beneficio semestral, con el negocio de vigilancia en Estados Unidos y los servicios de alarmas entre sus principales motores. Pese al crecimiento de su fortuna, Revoredo baja del puesto 24 al 28 en la clasificación de las mayores riquezas españolas.
27. Luis Riu Güell (1.800 millones de euros)
Luis Riu Güell dirige RIU Hotels & Resorts, el grupo hotelero familiar, tras la retirada de su hermana Carmen Riu de los cargos ejecutivos. Forbes estima su patrimonio en 1.800 millones de euros, con un aumento de 300 millones respecto al año anterior. En 2024, la compañía registró ingresos brutos superiores a los 4.082 millones de euros, un 13% más que en el ejercicio anterior, con una ocupación media del 89% y 6,7 millones de clientes. Bajo su dirección, el grupo ha continuado invirtiendo en reformas y nuevas aperturas, además de completar la fusión de Riu Hotels SA y Hotel San Francisco SA. Luis Riu ocupa el puesto 27 de la lista.
26. Carmen Riu Güell (1.800 millones de euros)
Carmen Riu Güell pertenece a la familia propietaria del Grupo RIU, una de las principales compañías hoteleras de Europa. Forbes estima su patrimonio en 1.800 millones de euros, 300 millones más que el año anterior. En 2024 dejó los cargos ejecutivos de la empresa, aunque continúa como presidenta del consejo de administración. La compañía completó la fusión de Riu Hotels y Hotel San Francisco y ha acelerado el relevo generacional, distribuyendo responsabilidades entre miembros de la cuarta generación de la familia. El grupo encadena otro año de resultados récord, según la información recogida en la lista. Carmen Riu mantiene la misma posición que en la edición anterior, el puesto 26 entre las mayores fortunas españolas.
25. Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo (1.800 millones de euros)
Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo es hermano de Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, y uno de los accionistas de la compañía de infraestructuras. Forbes valora su patrimonio en 1.800 millones de euros, 100 millones más que en la edición anterior. La evolución de Ferrovial, que en 2025 se incorporó al índice Nasdaq-100, ha contribuido al valor de su participación empresarial. Joaquín del Pino y su hermana María administran la sociedad Lolland SA, desde la que controlan la totalidad de la sicav Casa Grande y otras sociedades. Aunque su fortuna ha aumentado ligeramente, pierde cuatro posiciones en el ranking y pasa del puesto 22 al 25.
24. Manuel Lao (1.900 millones de euros)
Manuel Lao es el fundador de Nortia Capital, holding a través del cual gestiona su patrimonio tras vender Cirsa al fondo Blackstone en 2018. Forbes estima su fortuna en 1.900 millones de euros, 200 millones más que en la edición anterior. Desde la venta de la compañía de juego, Lao ha diversificado sus inversiones en distintos sectores, con especial presencia en el negocio inmobiliario, los fondos de inversión y las empresas cotizadas. Entre sus activos figura Teleno Real Estate y una cartera de participaciones en compañías como Merlin Properties. La diversificación de sus inversiones constituye una de las principales características de su patrimonio actual. En 2026 se mantiene en el puesto 24, uno por debajo de la clasificación del año anterior.
23. Carmen Daurella Aguilera (1.900 millones de euros)
Carmen Daurella Aguilera es accionista de Coca-Cola Europacific Partners a través de Cobega, el holding de la familia Daurella, que controla el 57,47% de Olive Partners, principal accionista de la embotelladora. Forbes calcula su patrimonio en 1.900 millones de euros, 300 millones más que el año anterior. La evolución de Coca-Cola Europacific Partners ha contribuido al aumento de su fortuna. La compañía obtuvo cerca de 2.000 millones de euros de beneficio en 2025, elevó el dividendo y puso en marcha un programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones. Durante 2026, su cotización ha vuelto a subir con fuerza. Daurella
22. Alicia Koplowitz (1.900 millones de euros)
Alicia Koplowitz es la propietaria de Omega Capital, el family office que gestiona su patrimonio y que dirige su hijo Alberto Cortina Koplowitz. Forbes estima su fortuna en 1.900 millones de euros, 100 millones más que en la edición anterior. Una parte importante de sus activos se articula a través de Morinvest, sociedad de inversión de la que posee casi la totalidad. Su patrimonio incluye también fondos gestionados por Omega Gestión, inversiones inmobiliarias en España, Italia y Estados Unidos y una importante colección de arte. Koplowitz pertenece a una de las familias empresariales más conocidas de España y mantiene una actividad inversora diversificada. En 2026 desciende del puesto 20 al 22 de la clasificación.
21. Javier y Guillermo Luengo, y familia (2.100 millones de euros)
Javier y Guillermo Luengo dirigen SAMCA, grupo empresarial aragonés creado por su abuelo Ángel Luengo. La compañía desarrolla actividades en sectores como la minería, las energías renovables, los envases y la química. Forbes atribuye a los hermanos y su familia un patrimonio conjunto de 2.100 millones de euros, 200 millones más que el año anterior. Entre las operaciones recientes del grupo figura la adquisición de Enso, fabricante de envases PET, que refuerza su presencia en el negocio de los plásticos reciclados. La familia mantiene además un litigio relacionado con la herencia, en el que se cuestiona la validez del pacto sucesorio otorgado a favor de los hermanos. En la lista retroceden dos posiciones, hasta el puesto 21.
20. Manuel Puig Rocha (2.100 millones de euros)
Manuel Puig Rocha es el principal accionista individual y vicepresidente de Puig Brands, el grupo español de perfumería, cosmética y moda. Forbes estima su patrimonio en 2.100 millones de euros, 300 millones más que en la edición anterior. La compañía cerró 2025 con ventas récord y durante 2026 nombró un nuevo consejero delegado, después de descartar una fusión con Estée Lauder. Puig Rocha también posee un 8% de Fluidra, fabricante de equipamiento para piscinas y bienestar, del que es el segundo accionista. En abril de 2026 se incorporó además a la comisión ejecutiva de Colonial, la inmobiliaria especializada en oficinas. Su fortuna crece y le permite avanzar una posición, hasta el puesto 20.
19. Fernando Roig (2.400 millones de euros)
Fernando Roig, hermano de Juan Roig, es el propietario del grupo cerámico Pamesa, considerado el mayor fabricante de azulejos de Europa por volumen. Forbes sitúa su patrimonio en 2.400 millones de euros, 300 millones más que el año anterior. Pamesa cerró 2025 con una facturación superior a los 1.100 millones de euros y prevé invertir 120 millones durante 2026. Roig también es accionista de Mercadona y preside el Villarreal Club de Fútbol, que en 2026 vuelve a competir en la Liga de Campeones. La evolución de sus negocios ha permitido aumentar su fortuna, aunque desciende desde el puesto 15 hasta el 19 en el ranking de las mayores fortunas españolas.
18. Leopoldo del Pino Calvo-Sotelo (2.600 millones de euros)
Leopoldo del Pino Calvo-Sotelo es uno de los accionistas históricos de Ferrovial, compañía de infraestructuras fundada por su familia. Canaliza su participación a través de la sociedad Siemprelara y su patrimonio está estrechamente relacionado con la evolución bursátil del grupo. Forbes estima su fortuna en 2.600 millones de euros, 600 millones más que en la edición anterior. Ferrovial cerró 2025 con una revalorización bursátil del 36,4%, lo que contribuyó a aumentar el valor de sus acciones. Del Pino también desarrolla actividad filantrópica a través de la Fundación Estrella de los Mares, creada en 2024 y de la que es presidente. Pese al crecimiento patrimonial, baja dos puestos en la lista, hasta el número 18.
17. José María Serra Farré (2.900 millones de euros)
José María Serra Farré es el principal accionista del grupo asegurador Catalana Occidente, cuyo control familiar se consolidó en 2026 tras su salida de Bolsa. En enero culminó la oferta pública de adquisición de acciones lanzada por Inocsa, el holding de la familia, poniendo fin a más de un siglo de cotización de la compañía. Serra Farré mantiene la presidencia del grupo, mientras que su hijo Hugo Serra ocupa la vicepresidencia y el cargo de consejero delegado. Forbes valora su patrimonio en 2.900 millones de euros, 1.300 millones más que el año anterior. La valoración de la oferta de exclusión ha impulsado su fortuna y le ha permitido pasar del puesto 25 al 17 de la clasificación.
16. Alberto Palatchi (2.900 millones de euros)
Alberto Palatchi es el fundador de Pronovias, la firma especializada en moda nupcial que dirigió durante décadas antes de venderla en 2017 al fondo BC Partners por aproximadamente 550 millones de euros. Desde entonces, ha centrado su actividad en la gestión de sus inversiones y de su patrimonio familiar. Forbes calcula su fortuna en 2.900 millones de euros, 400 millones más que el año anterior. Sus activos se articulan a través de Galma, su holding familiar, y de una cartera financiera en la que destaca Gesprisa Inversiones, una de las mayores sociedades de inversión de capital variable españolas. Esta cartera concentra inversiones en renta variable internacional, cuya evolución determina buena parte de los cambios en su patrimonio.
15. Juan March Delgado (3.100 millones de euros)
Juan March Delgado es uno de los principales accionistas de Banca March, entidad de la que posee un 34%, al igual que su hermano Carlos. También participa en Corporación Financiera Alba, el holding de inversión de la familia que en 2025 dejó de cotizar en Bolsa. Forbes valora su patrimonio en 3.100 millones de euros, 1.200 millones más que en la edición anterior. En marzo de 2026 cedió la presidencia de la Fundación Juan March a su hija Catalina, después de permanecer 52 años al frente de la institución. La evolución de sus inversiones y el valor de los activos familiares han impulsado su fortuna, que le permite avanzar desde el puesto 18 hasta el 15 del ranking.
14. Juan Abelló (3.100 millones de euros)
Juan Abelló es el fundador de Torreal, el holding de inversión familiar creado en 1990, del que actualmente es presidente de honor. La presidencia ejecutiva está en manos de su hijo Miguel Abelló. Forbes estima su fortuna en 3.100 millones de euros, unos 100 millones más que el año anterior. Torreal mantiene inversiones en diferentes sectores y entre sus participaciones figuran empresas como Talgo, Aernnova y Linneo Health. Además de sus inversiones empresariales, Abelló cuenta con fincas, inmuebles y una importante colección de arte. Su patrimonio se mantiene relativamente estable, aunque este año desciende del puesto 11 al 14 en la clasificación de las mayores fortunas españolas.
13. Carlos March Delgado (3.300 millones de euros)
Carlos March Delgado pertenece a la familia propietaria de Banca March y es uno de los principales accionistas de Corporación Financiera Alba. Junto a sus hermanos, participa en Banca March, de la que posee un 34%, la misma proporción que su hermano Juan. En 2025 dejó la presidencia de Corporación Financiera Alba, el holding familiar que salió de Bolsa ese mismo año. La presidencia pasó a manos de su hijo Juan March de la Lastra. Forbes estima su patrimonio en 3.300 millones de euros, 1.300 millones más que en la edición anterior. El incremento se explica por la revalorización de los activos que integran su patrimonio y por los dividendos percibidos.
12. Daniel Maté (3.500 millones de euros)
Daniel Maté es uno de los accionistas históricos de Glencore, multinacional anglosuiza dedicada al comercio y la producción de materias primas. Desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en la compañía y se retiró de la gestión en 2020, aunque mantiene una participación que constituye la principal fuente de su patrimonio. Forbes calcula su fortuna en 3.500 millones de euros, con un incremento de 100 millones respecto al año anterior. El valor de sus activos depende en buena medida de la evolución de Glencore y de los mercados internacionales de materias primas. Durante 2026, la cotización de la compañía ha mantenido una evolución positiva, mientras que las distribuciones realizadas a sus accionistas también contribuyen a sostener su riqueza.
11. Sol Daurella Comadrán (3.500 millones de euros)
Sol Daurella Comadrán es una de las principales representantes de la familia Daurella, vinculada desde hace décadas al negocio de Coca-Cola. Preside Coca-Cola Europacific Partners, considerada la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo, y también está al frente de Cobega, el holding familiar. Cobega participa en la embotelladora a través de Olive Partners, su principal accionista. Forbes valora la fortuna de Daurella en 3.500 millones de euros, 600 millones más que en la edición anterior. El crecimiento de su patrimonio está relacionado con la evolución bursátil de Coca-Cola Europacific Partners, cuya acción ha subido con fuerza durante 2026 después de un ejercicio récord en 2025.
10. Miguel Fluxà Rosselló (4.100 millones de euros)
Miguel Fluxà Rosselló es el presidente ejecutivo del Grupo Iberostar, una de las principales compañías hoteleras españolas. Forbes estima su patrimonio en 4.100 millones de euros, 800 millones más que el año anterior. La familia controla el grupo a través de Sayglo Holding SL. La gestión operativa de la compañía está vinculada a sus hijas, Sabina Fluxà, consejera delegada, y Gloria Fluxà. Iberostar cerró 2025 con ingresos récord y durante 2026 dejó la gestión de sus hoteles en Cuba, al tiempo que abrió nuevos establecimientos en Montenegro y Zanzíbar. Aunque su fortuna ha crecido, Fluxà baja una posición en la lista y ocupa el décimo puesto.
9. María del Pino Calvo-Sotelo (4.200 millones de euros)
María del Pino Calvo-Sotelo es presidenta de la Fundación Rafael del Pino, institución que lleva el nombre de su padre, fundador de Ferrovial. Su patrimonio está vinculado a la fortuna familiar generada por el grupo de infraestructuras y Forbes lo sitúa en 4.200 millones de euros. Es economista y forma parte del consejo de administración de Ferrovial desde 2006. También es patrona de la Fundación Princesa de Asturias. Su hermano Rafael del Pino preside actualmente la compañía, que en 2025 se incorporó al índice Nasdaq-100. La valoración de su riqueza se mantiene estable respecto al año anterior, lo que la convierte en la tercera mujer más rica de España, según la clasificación de Forbes.
8. Tomás Olivo (4.900 millones de euros)
Tomás Olivo es uno de los principales empresarios españoles del sector de los centros comerciales y propietario de casi todo el capital de General de Galerías Comerciales. Forbes calcula su fortuna en 4.900 millones de euros, 300 millones más que en la edición anterior. La compañía cotiza en Bolsa desde 2017 y la evolución de sus acciones ha contribuido al aumento de su patrimonio. Olivo también mantiene inversiones en el sector financiero, con participaciones en entidades como Unicaja, cuyo valor se ha beneficiado de la evolución bursátil de la banca. A estas inversiones suma activos hoteleros en República Dominicana. La valoración de Forbes incorpora un descuento del 20% sobre General de Galerías Comerciales por su reducida proporción de acciones disponibles en el mercado.
7. Florentino Pérez (4.900 millones de euros)
Florentino Pérez preside ACS, uno de los principales grupos internacionales de infraestructuras, y el Real Madrid Club de Fútbol. Forbes estima su patrimonio en 4.900 millones de euros, tras aumentar en 1.800 millones durante el último año. Su fortuna procede principalmente de su participación en ACS, de la que es presidente y máximo accionista. La evolución bursátil de la constructora ha impulsado el valor de sus activos: la acción se revalorizó más de un 80% en 2025 y continuó al alza durante 2026. Ese crecimiento le permite avanzar desde el décimo hasta el séptimo puesto de la lista. En el ámbito deportivo, renovó en junio de 2026 su mandato al frente del Real Madrid hasta 2030.
6. Hortensia Herrero (5.550 millones de euros)
Hortensia Herrero es vicepresidenta de Mercadona y, junto a su marido Juan Roig, una de las principales accionistas de la cadena de supermercados. Su patrimonio asciende a 5.550 millones de euros, con un crecimiento anual de 1.150 millones. La evolución de Mercadona ha contribuido al aumento de su fortuna, que también incluye inversiones gestionadas mediante sociedades patrimoniales. Herrero desarrolla además una importante actividad cultural a través de la Fundación Hortensia Herrero, que preside y desde la que impulsa proyectos relacionados con el arte, la cultura y la conservación del patrimonio. La empresaria es asimismo una de las principales coleccionistas de arte contemporáneo de España.
5. Rafael del Pino (7.800 millones de euros)
Rafael del Pino Calvo-Sotelo es presidente y principal accionista de Ferrovial, uno de los grandes grupos españoles de infraestructuras. Forbes valora su patrimonio en 7.800 millones de euros, 200 millones menos que el año anterior. Aunque desciende dos posiciones y queda en el quinto puesto, su fortuna se mantiene en niveles elevados tras la evolución bursátil de la compañía. En 2025, la acción de Ferrovial subió más de un 36% y la empresa entró en el índice Nasdaq-100. Durante 2026, el grupo continúa creciendo en Norteamérica, con las autopistas estadounidenses como uno de sus principales motores y una cartera de proyectos de construcción que alcanza niveles récord. Del Pino canaliza su participación y otras inversiones a través de Rijn Capital.
4. Juan Carlos Escotet (8.100 millones de euros)
Juan Carlos Escotet es el presidente y principal accionista de Abanca, además de fundador del grupo financiero Banesco, con actividad bancaria internacional. Forbes sitúa su patrimonio en 8.100 millones de euros, tras un incremento de 1.900 millones que le permite alcanzar la cuarta posición del ranking español. Su fortuna procede principalmente de sus participaciones en el sector financiero. Abanca cerró 2025 con un beneficio récord, un aumento del volumen de negocio y una rentabilidad destacada dentro de la banca mediana española. A estos resultados se suman los dividendos recibidos y el crecimiento de Banesco USA. Escotet también es el principal accionista del Deportivo de La Coruña, que en 2026 milita en Primera División.
3. Juan Roig (9.800 millones de euros)
Juan Roig es el fundador, principal accionista y presidente de Mercadona, la cadena de supermercados líder en España, con presencia también en Portugal. Su patrimonio alcanza los 9.800 millones de euros, después de crecer en 1.900 millones, y le sitúa como la tercera mayor fortuna del país. La evolución de su riqueza está ligada a los resultados de Mercadona, que en 2025 obtuvo un beneficio de 1.729 millones de euros, un 25% más que el año anterior. La compañía elevó sus ventas un 8% y alcanzó una cuota de mercado del 28,5%. También destinó más de 1.000 millones a iniciativas relacionadas con la plantilla, entre ellas mejoras salariales, jornada laboral y primas por objetivos.
2. Sandra Ortega (11.500 millones de euros)
Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega y Rosalía Mera, ocupa el segundo puesto entre las mayores fortunas de España y es la mujer más rica del país. Forbes calcula su patrimonio en 11.500 millones de euros, 1.500 millones más que en la edición anterior. Su riqueza procede principalmente de su participación en Inditex, que gestiona a través de Rosp Corunna, sociedad que también reúne otras inversiones. La recuperación de la cotización del grupo textil ha impulsado el valor de sus activos durante 2026. Sandra Ortega mantiene además su vinculación con la Fundación Paideia Galiza, creada por su madre en 1986 y relacionada con el legado filantrópico de Rosalía Mera.
1. Amancio Ortega (125.200 millones de euros)
Amancio Ortega, fundador de Inditex, encabeza la lista Forbes de las mayores fortunas españolas con un patrimonio estimado de 125.200 millones de euros, tras aumentar su riqueza en 15.300 millones durante el último año. El empresario, que cumplió 90 años en marzo de 2026, controla cerca del 60% de Inditex, el grupo propietario de marcas como Zara, Massimo Dutti y Bershka. La compañía salió a Bolsa en 2001 y constituye la principal fuente de su fortuna. Ortega canaliza buena parte de sus inversiones a través de Pontegadea y otros vehículos societarios. Con los dividendos de Inditex ha construido una extensa cartera inmobiliaria y mantiene inversiones en energía, logística e infraestructuras.