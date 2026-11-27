"Si sale cara, pagan los ultrarricos, si sale cruz, pagan también", bromeaba hace unos días Pedro Sánchez, tras anunciar otro nuevo impuesto a las grandes rentas del país. El Gobierno ha prometido recaudar otros 2.000 millones de euros con este nuevo golpe a los patrimonios de más de 100 millones de euros a pesar de que no llegan ni a las 200 personas en España.

Y es que el Ejecutivo de Sánchez lleva años defendiendo que sus subidas fiscales afectan fundamentalmente a los grandes patrimonios y a las rentas más altas. Sin embargo, los récords de recaudación que acumula la Agencia Tributaria (AEAT) demuestran que el incremento de la factura fiscal alcanza de forma masiva a todos los contribuyentes.

Otro récord recaudatorio

Con los últimos datos oficiales de recaudación, que abarcan los nueve primeros meses de 2026, Hacienda se embolsó un total de 248.326 millones de euros, lo que supone otro hito para el departamento que ahora dirige Arcadi España.

La cuantía anterior no solo es histórica, también supera en la friolera de 39.641 millones a todo lo que recaudó el fisco en el ejercicio completo de 2018, el primero de Sánchez en el poder y cuando los ingresos tributarios ascendieron a 208.685 millones. Así, el Estado ingresa hasta septiembre casi un 19% más que en los doce meses del 2018.

Desde que Sánchez llegó a la Moncloa, la recaudación tributaria ha ido encadenando máximos históricos. Por ejemplo, en 2025, la Agencia Tributaria ingresó 325.356 millones de euros, lo que supuso 30.622 millones más que el ejercicio anterior y 116.671 millones más que en 2018.

Hacienda, la principal beneficiada por la inflación

El ritmo recaudatorio ha continuado este año. Entre enero y septiembre de 2026, los ingresos aumentaron en 22.579 millones respecto al mismo periodo de 2025, cuando Hacienda había recaudado 225.747 millones.

El IRPF es, con diferencia, la principal fuente de ingresos tributarios. Hacienda ha ingresado por este impuesto 118.068 millones en nueve meses, 13.111 millones más que en el mismo periodo de 2025.

El IVA ocupa el segundo puesto, con 81.181 millones, otros 6.091 millones adicionales. Entre ambos impuestos suman 199.249 millones, aproximadamente el 80,2% de toda la recaudación tributaria.

Es decir, el grueso de los ingresos procede de dos impuestos que afectan directamente a las rentas del trabajo y al consumo de los ciudadanos, y además, que se ven duramente perjudicados por la inflación.

Por la parte del IRPF, cabe recordar que el Gobierno se ha negado en redondo a deflactar la tarifa del IRPF, que consiste en tener en cuenta la inflación a la hora de cobrar impuestos impidiendo que un contribuyente pague más a Hacienda cuando su poder adquisitivo no ha aumentado. Este mecanismo es conocido como progresividad en frío. Al ignorar este efecto, Hacienda lleva a cabo una subida de impuestos silenciosa (sin pasar por el Congreso) a la mayoría de la población.

Según publicó Libre Mercado, un contribuyente con una renta de 25.000 euros puede llegar a pagar entre 250 y 263 euros más a Hacienda (dependiendo de la comunidad autónoma en la que viva), como consecuencia de no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026. Este es el mejor ejemplo que desmonta la teoría de que las subidas fiscales de Sánchez afectan solo a los ricos.

Cabe recordar que el IRPF constituye una de las principales fuentes de ingresos y permite a Hacienda ingresar cada vez más dinero de las nóminas de los trabajadores. La evolución de los salarios, la subida de las pensiones, del sueldo de los funcionarios y la ausencia de una actualización general de los tramos del impuesto frente a la inflación contribuyen a elevar la factura fiscal de numerosos contribuyentes. A ello se suma el IVA, que grava el consumo de las familias y permite al Estado ingresar más dinero cuando suben los precios.

Autónomos, asalariados, empresarios de compañías grandes y pequeñas y consumidores forman parte de esa enorme base de contribuyentes de la que se nutre Hacienda. No hace falta tener una gran fortuna para contribuir a los récords de recaudación de Sánchez: basta con trabajar, comprar o intentar sacar adelante un negocio.