Un brindis entre compañeros, una fotografía compartida en redes sociales o una conversación que acaba en discusión. Las tradicionales comidas y cenas de empresa de Navidad son una oportunidad para compartir momentos fuera del entorno laboral, pero también pueden dar lugar a situaciones con implicaciones legales que no siempre se conocen.

Aunque estas celebraciones suelen desarrollarse en un ambiente distendido y fuera del horario de trabajo, determinadas conductas pueden tener consecuencias legales. Desde la difusión de imágenes sin consentimiento hasta los comportamientos inapropiados o los accidentes durante el evento, existen derechos y obligaciones que conviene conocer.

Con el inicio de la temporada de cenas de empresa navideñas, onLygal, compañía especializada en soluciones legales de protección jurídica y servicios legales, analiza algunas de las situaciones más habituales y explica cómo prevenir posibles conflictos.

¿Se pueden publicar fotos sin permiso?

Las fotografías de grupo, los selfis y los vídeos son habituales en estas celebraciones. Sin embargo, participar en una cena de empresa o posar para una fotografía no implica autorizar automáticamente su publicación en redes sociales.

Cuando una compañía comparte imágenes de sus trabajadores en canales corporativos como LinkedIn o Instagram, debe contar con una base jurídica válida y respetar la normativa de protección de datos y el derecho a la propia imagen. En este contexto, el consentimiento libre, específico e informado es una de las vías para legitimar su publicación.

La situación puede complicarse cuando una fotografía o un vídeo comprometido termina circulando por los grupos de WhatsApp de la oficina o se difunde para ridiculizar a un compañero. Dependiendo de las circunstancias, estas conductas pueden vulnerar derechos como el honor, la intimidad o la propia imagen y dar lugar a reclamaciones legales o consecuencias disciplinarias.

En el caso de la difusión de un vídeo para ridiculizar a un compañero, acompañada de comentarios ofensivos o vejatorios, la persona afectada puede solicitar la retirada de las imágenes y, cuando corresponda, ejercer sus derechos ante el responsable de su publicación o acudir a las vías legales disponibles.

En este sentido, los expertos de onLygal recuerdan que hacer una fotografía no equivale a tener libertad para difundirla, especialmente cuando su publicación puede perjudicar a las personas que aparecen en ella.

Consecuencias de las conductas inapropiadas

El ambiente festivo no elimina las obligaciones de respeto entre compañeros. Aunque la celebración tenga lugar fuera de la oficina y del horario laboral, determinadas conductas pueden tener consecuencias profesionales si guardan una vinculación suficiente con el trabajo.

De hecho, el Tribunal Supremo declaró procedente el despido de un trabajador que, tras una comida de Navidad organizada por su empresa, insultó y agredió a varios compañeros. En su sentencia del 31 de mayo de 2022, el Alto Tribunal confirmó que las conductas realizadas fuera del entorno laboral pueden ser sancionables cuando afectan gravemente a la relación de trabajo.

No obstante, esto no significa que cualquier discusión, broma desafortunada o comentario fuera de lugar justifique una sanción. Es necesario valorar las circunstancias, la gravedad de los hechos, su repercusión y su relación con el ámbito profesional. Asimismo, el consumo de alcohol no exime automáticamente de responsabilidad por las conductas protagonizadas durante la celebración.

"Las cenas de Navidad son una oportunidad para compartir y fortalecer las relaciones entre compañeros, pero el ambiente festivo no significa que desaparezcan las responsabilidades profesionales. El respeto y la privacidad siguen siendo fundamentales, también fuera de la oficina. Conocer estos límites ayuda a prevenir conflictos y disfrutar de las celebraciones con tranquilidad", explica Gemma Viñuales, abogada de onLygal.

¿Se considera accidente laboral?

Una caída en el restaurante, una lesión durante la cena o un accidente de tráfico en el trayecto de regreso pueden plantear dudas sobre su posible consideración como accidente laboral.

Aunque la celebración se desarrolle fuera del horario de trabajo, determinados accidentes pueden llegar a tener carácter laboral si existe una conexión suficiente con la actividad profesional.

Para determinarlo, deben analizarse las circunstancias concretas, como quién organiza el encuentro, si la asistencia es obligatoria o voluntaria y en qué contexto se produce el accidente.

En cualquier caso, no todos los accidentes ocurridos durante una cena de empresa o en el trayecto de vuelta al domicilio tienen automáticamente la consideración de laborales. Su reconocimiento dependerá de las particularidades de cada situación.

¿Es obligatorio asistir a la cena?

Con carácter general, cuando la comida o cena se organiza como una actividad voluntaria fuera de la jornada laboral, los empleados pueden decidir libremente si asisten o no.

En estos casos, la ausencia no debería comportar sanciones ni represalias. La situación puede ser diferente cuando el encuentro forma parte de una actividad profesional obligatoria y se desarrolla dentro de la jornada de trabajo.

"Más allá de las posibles consecuencias legales, lo importante es recordar que estas celebraciones deben ser espacios de convivencia y respeto. Conocer nuestros derechos y obligaciones es la mejor manera de evitar que una situación cotidiana termine convirtiéndose en un conflicto", concluye Viñuales.