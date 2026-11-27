El enunciado de estas líneas es poco habitual, incluso puede provocar escándalo ante las opiniones rigurosas de tantos hacendistas acerca del objetivo de ese Presupuesto del Estado.

Todos sabemos que el Presupuesto del Estado es, sencillamente, un plan de acción económica en el que se formulan los objetivos a conseguir y se especifican los instrumentos para su consecución, contabilizando tanto los resultados esperados –beneficios sociales–, como los medios empleados para su financiación –costes, financiados por impuestos y/o endeudamiento público– y el balance de ambos.

¿Qué significa entonces que en el título de estas líneas se hable de la impertinencia del mismo? La RAE la define como "importunidad molesta y enfadosa". Es más, si consultáramos a quien tiene que preparar y presentar el Presupuesto –el presidente del Gobierno– y caso de merecer su aprobación gestionarlo en tiempo y forma, probablemente nos diría que "¡para qué!", pues como gestor haría lo que quisiera.

De aquí que la impertinencia que menciona el título no es de las Cortes, sino del gobernante, que desea sentirse libre para hacer cuanto le plazca, prorrogando las cuentas anteriores, incluso sin prestar atención a lo prorrogado.

Por ello, mientras los ministros muestren disciplina plena al presidente, la mejor opción es convocar Consejos de Ministros y utilizar reales decretos para gobernar, como bien se ha comprobado: en dos meses hemos tenido once Consejos para disponer lo no dispuesto en ocho años. ¿Sorprendente?

Es bien cierto que evitar lo molesto y enfadoso puede conducirnos a abrazar como habitual lo que, con carácter excepcional, se establece respecto a prorrogar los Presupuestos aprobados para el año anterior, en nuestro caso los Presupuestos aprobados en 2022 para el ejercicio económico de 2023.

Nunca pensamos que a los constituyentes se les ocurriera que la medida se prolongase para los años 2024, 2025, 2026 y probablemente también para 2027, año este que pretensiones presuntamente ilegítimas determinan que nazca con unos gravámenes resultado de la fiebre preelectoral y establecidos por decretos varios.

Toda renovación es susceptible de alteraciones o de adulterios, buscando ajustar el Presupuesto, aún prorrogado, a la variación de las condiciones para ser presuntamente eficaz. Una forma de hurtarse a la presentación, examen, discusión y aprobación de las Cortes y hacer lo que se quiera hacer, en virtud de una arrogancia insuperable.

Pese a todo, la AIReF tiene dicho que, con datos de agosto pasado, el volumen de modificaciones en operaciones no financieras superaba ya al total registrado al cierre de todos los ejercicios anteriores –unos 40.000 millones de euros– excepción hecha al superior del año de la pandemia (2020). Ya veremos qué dice la AIReF del 2027.

Entre los manejos que implican esas adulteraciones se presentan como significativos el uso de fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia, para objetivos muy distantes de los que pretendía el mencionado Plan. ¿Dónde queda el control parlamentario del Presupuesto y de su ejecución? En términos de la AIReF, "el recurso a estas excepciones –modificaciones, alteraciones, adulteraciones…– reduce la trazabilidad del gasto, limita la transparencia presupuestaria y afecta a la rendición de cuentas".

¡Peor, imposible!