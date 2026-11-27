El cobro de las subvenciones públicas tras las elecciones generales del 29-N no depende únicamente de los votos obtenidos en las urnas ni de la correcta justificación de las facturas ante el Tribunal de Cuentas. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) incorpora en su artículo 133.4 una cláusula de blindaje ético y penal que permite al Ministerio del Interior bloquear de forma inmediata el adelanto del 90 % de las ayudas estatales cuando una formación política mantiene vínculos orgánicos o electorales con condenados por delitos graves.

Qué delitos activan el bloqueo automático de las ayudas

La normativa establece que no procederá la concesión del adelanto de las subvenciones electorales cuando en una entidad política figuren personas condenadas por sentencia, aunque esta no sea firme, por diferentes tipos penales. Incluye condenas por delitos contra la Administración Pública como la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude o exacciones ilegales, así como cualquier condena vinculada a organizaciones, grupos o actividades terroristas o actuaciones penales dirigidas contra el orden constitucional y las altas instituciones del Estado.

Para que se aplique este veto financiero, la sentencia judicial debe haber impuesto además la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, la inhabilitación absoluta o especial, o la suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

Cómo afecta a la tesorería de los partidos tras el 29-N

En la práctica, esta disposición supone un freno financiero crítico para las formaciones afectadas. Tras presentar su contabilidad electoral ante el Tribunal de Cuentas —entre el 9 de marzo y el 3 de abril de 2027—, los partidos que cumplen todos los requisitos legales reciben un anticipo inmediato del 90 % de la subvención calculada por sus escaños y votos, lo que les permite cancelar los créditos bancarios pedidos para la campaña del 29-N.

Sin embargo, si la Dirección General de Política Interior verifica la existencia de personas incursas en estos supuestos penales dentro de la entidad política, el adelanto queda congelado, obligando a la formación a soportar los costes financieros y las deudas de la campaña hasta que concluya todo el proceso de fiscalización y resolución parlamentaria definitiva.