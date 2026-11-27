Para evitar que la capacidad económica de las grandes formaciones desequilibre la igualdad de oportunidades en las urnas, la legislación española impone un techo al dinero que cada candidatura puede invertir durante la campaña del 29-N. Tanto la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) como la Ley Orgánica 8/2007 sobre Financiación de los Partidos Políticos establecen un régimen de fiscalización que penaliza a quienes rebasan el presupuesto permitido.

Cómo se calcula el techo máximo de gasto

El límite legal de gasto electoral no es una cifra única, sino que se calcula de forma individualizada para cada partido, federación, coalición o agrupación de electores en función de su implantación territorial.

El máximo permitido es el resultado de multiplicar 0,37 euros por el número de habitantes oficialmente empadronados y que residen habitualmente en las circunscripciones donde la formación haya presentado candidaturas. Dentro de este tope entran todos los gastos realizados desde la convocatoria oficial hasta la celebración de los comicios como pueden ser la confección de sobres y papeletas, propaganda y publicidad exterior o digital, alquiler de locales para actos públicos, remuneraciones de personal eventual, medios de transporte y gastos corrientes de campaña. Quedan fuera de este límite específico los gastos del envío directo de propaganda o mailing, que cuentan con su propio tope de 0,26 euros por elector.

Infracciones leve, grave y muy grave: las multas del duplo al quíntuplo

Una vez celebradas las elecciones del 29-N, todas las formaciones que hayan obtenido representación o percibido anticipos deben entregar su contabilidad detallada al Tribunal de Cuentas entre el 9 de marzo y el 3 de abril de 2027.

Si la auditoría detecta que se ha sobrepasado el límite de los 0,37 euros por habitante, el organismo fiscalizador inicia un expediente sancionador graduado en tres niveles según el porcentaje de exceso. Se produce una infracción leve cuando el partido supera el límite de gasto electoral en más de un 1 % y menos de un 3 %, mientras que es grave al exceder el tope legal en más de un 3 % y menos de un 10 %. La muy grave tiene lugar cuando la formación sobrepasa el límite permitido en un 10 % o más.

En los tres supuestos, la sanción prevista por la ley consiste en una multa pecuniaria proporcional del doble al quíntuple del exceso de gasto producido, es decir, la ley no pone una cifra fija, sino una horquilla que va desde el doble hasta cinco veces la cantidad en la que te hayas pasado del límite. De este modo, si una formación sobrepasa su techo legal en 100.000 euros, se enfrenta a una sanción económica que oscila entre los 200.000 y los 500.000 euros, además de la correspondiente minoración en la liquidación definitiva de sus subvenciones públicas.