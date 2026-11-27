Este viernes se ha conocido que las pensiones contributivas subirán con carácter general un 3,5% el próximo año, a falta de confirmación definitiva, después de publicarse el dato adelantado del IPC para el mes de noviembre. Esta subida no tiene en cuenta el complemento a mínimos, por lo que las pensiones contributivas que lo cobran subirán más. Por su parte, las pensiones mínimas y las no contributivas (incluido el IMV) subirán entre un 8,8% y un 14,2%, en función de su modalidad. En concreto, el IMV aumentará un 14,1%. De esta forma, se cumple lo que ya contamos en este medio hace más de un mes, y es que el Gobierno anuncia esta subida a tan sólo dos días de celebrarse las elecciones generales.

Así lo ha anunciado el Ejecutivo este viernes, después de que se haya publicado el dato adelantado del IPC de noviembre, que permite a la Seguridad Social calcular de forma provisional cuánto deben subir por ley las pensiones contributivas.

La cuenta oficial en X del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lo ha anunciado así:

🔴Revalorización de las pensiones 2027 📌Más de 10,6 millones de pensiones contributivas subirán el 3,5% 📌Las mínimas y no contributivas subirán entre el 8,8% y el 14,2% 📃Más info: https://t.co/2JBdibnM7L pic.twitter.com/MBsQw19OWO — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) November 27, 2026

En el comunicado del anuncio, que se puede leer aquí, se dice lo siguiente:

"La revalorización supondrá, aproximadamente, 774,5 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del Sistema aumentarán en 676 euros anuales. Este incremento beneficiará a los casi 9,6 millones de personas -4,82 millones de hombres y 4,76 millones de mujeres- que reciben 10,6 millones de pensiones contributivas, además de los 722.400 pensionistas correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también verán cómo se revalorizan sus prestaciones con el mismo porcentaje", explica.

"De acuerdo con estos datos, la revalorización de las pensiones mínimas y de las no contributivas, incluido el Ingreso Mínimo Vital, se situará entre el 8,8% y el 14,2%, en función de su modalidad. En concreto, la cuantía del Ingreso Mínimo Vital aumentará un 14,1%. La revalorización de las pensiones mínimas beneficiará a 2,1 millones -el 68% son mujeres-, la de las pensiones no contributivas a 475 mil personas -el 63% son mujeres- y la del Ingreso Mínimo Vital a 2,8 millones de personas -1,1 millones son niños, niñas y adolescentes", prosigue el comunicado.

"Desde la entrada en vigor de la Ley 21/2021, acordada con los interlocutores sociales, las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios para garantizar su poder adquisitivo, tal y como se recoge en la 2ª Recomendación del Pacto de Toledo. Por su parte, el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, estableció un marco estable para revalorizar adicionalmente las pensiones mínimas y no contributivas y garantizar su suficiencia. Cuando se conozca el dato definitivo del IPC, el Gobierno aprobará un Real Decreto-ley que garantice el incremento de las pensiones el mes de enero del próximo año; al tiempo que ha iniciado el procedimiento para que se tramite el Real Decreto, que supone su desarrollo normativo", añade.

Según la normativa vigente, la subida no es igual para todas las pensiones. Las pensiones contributivas sin complemento a mínimos y las de Clases Pasivas subirán un 3,5%, el IPC medio entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, tal y como establece la Ley 21/2021. Las pensiones con complemento a mínimos y las no contributivas, en cambio, se revalorizan conforme al Real Decreto-ley 2/2023, que las vincula al umbral de pobreza relativa y no a la inflación.

Así subirán las pensiones por tipo en 2027

De esta forma, las pensiones mínimas con cargas familiares, como la de jubilación con cónyuge a cargo, subirán un 14,2%, y las no contributivas, un 14,1%, al igual que el Ingreso Mínimo Vital, cuya cuantía se calcula a partir de la de estas pensiones. Por su parte, las pensiones mínimas sin cargas familiares subirán un 8,8%, ya que la ley sólo les aplica la mitad de la subida adicional que reciben las que tienen cargas familiares.

En el siguiente cuadro se puede ver cuánto subirá cada tipo de pensión:

De esta forma, el Gobierno anuncia la subida de las pensiones contributivas, mínimas y no contributivas, así como del Ingreso Mínimo Vital, a tan sólo dos días de que se celebren las elecciones generales, con el impacto que esto puede tener en el voto de los ciudadanos.