Las últimas medidas aprobadas por el Gobierno supondrán un nuevo aumento de los costes laborales que deberán asumir las empresas. A la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que según las estimaciones de la patronal tendrá un impacto de más de 3.000 millones de euros, se suma ahora la ampliación del permiso remunerado por fallecimiento de un familiar directo, cuyo coste podría aproximarse a los 1.000 millones.

Impacto de la subida del SMI

El Gobierno ha aprobado para el año 2027 una nueva subida del 5,3% del salario mínimo interprofesional (SMI), que alcanzará los 1.286 euros mensuales en catorce pagas —1.500 euros en doce pagas—. Este incremento supondrá 910 euros más de ingresos al año y 65 euros adicionales al mes para los trabajadores afectados.

Lo cierto es que este incremento quedará por debajo del 7% que reclamaban los sindicatos y superará el 4,9% recomendado por el comité de expertos que asesora al Ejecutivo. En cualquier caso, lo cierto es que este tipo de medidas tienen un impacto adicional sobre las empresas que lastra su actividad y, al mismo tiempo, desincentiva la contratación —algo que de por sí hacen las subidas sistemáticas del SMI—.

En este sentido, cabe recordar que el año pasado, ante la subida del SMI planteada por el Gobierno, desde CEOE estimaron un impacto de 575 millones de euros para las empresas por cada punto porcentual de incremento salarial —donde se incluye también el coste en el caso de las empleadas del hogar—. En consecuencia, un incremento del SMI del 5,3% como el aprobado por el Ejecutivo podría tener un coste adicional de 3.047,5 millones de euros para los empresarios.

Asimismo, cabe destacar que, según detalla Expansión, el Consejo General de Economistas calcula que este incremento del SMI —que asciende a los 910 euros anuales— tendrá un coste total de más de 1.459 euros adicionales de coste anual por empleado, de los que 549 euros corresponderían a cotizaciones sociales.

En este contexto, la nueva ampliación de los permisos remunerados por fallecimiento constituye otro de los cambios que elevarán los costes laborales. Concretamente, el Gobierno ha aprobado ampliar de dos a diez días el permiso por la muerte del cónyuge, los hijos, la pareja de hecho o familiares de primer grado de consanguinidad.

De esta forma, con el nuevo permiso las jornadas remuneradas que el trabajador podrá ausentarse por el fallecimiento de un familiar directo se multiplicarán por cinco. La empresa deberá asumir el coste de esos días, aunque el empleado no preste servicios durante ese periodo.

Así las cosas, según detalla Expansión, economistas consultados por el diario calculan que la ampliación del permiso podría tener un coste cercano a los 1.000 millones de euros, tomando como referencia el coste salarial por jornada laboral. Concretamente, según detalla este mismo medio, esta estimación se refiere al desembolso derivado de las jornadas de permiso remunerado —y no incluye el posible coste adicional que tendría que afrontar una empresa si necesitara contratar a otra persona o reorganizar su actividad para cubrir la ausencia del trabajador—.

Anuncios electoralistas

Con todo, cabe destacar que las organizaciones empresariales denuncian especialmente el uso con fines electorales de estas medidas. Precisamente, desde CEOE y Cepyme denuncian que la subida del SMI planteada por el Gobierno "supone una utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de las elecciones generales".

Además, desde las patronales defienden que "a pocos días del inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, consideramos que lo adecuado sería reservar esta decisión para el Ejecutivo que resulte elegido, sea del color político que sea, y adoptarla antes de que finalice 2026, respetando los plazos legales".