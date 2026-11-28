Durante la campaña electoral se habló mucho del problema de la vivienda. Se hicieron diversas propuestas, desde la construcción de cientos de miles de unidades hasta la expropiación, pasando por impuestos confiscatorios para los propietarios de viviendas vacías.

Cada propuesta era acompañada por una discusión paralela acerca de qué nivel de gobierno tenía la competencia para llevarla a cabo. Una discusión complicada porque tanto los ayuntamientos como las autonomías y el Gobierno nacional tienen algo que decir.

La Constitución dice que las autonomías pueden asumir la competencia de "ordenación del territorio, urbanismo y vivienda". Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que esa competencia autonómica, aunque "exclusiva" no es "excluyente". Entonces, el Gobierno nacional puede, por ejemplo, establecer mínimos comunes para todo el país y fijar líneas de actuación para la construcción y alquileres bajo el amparo constitucional de su función coordinadora de la economía. Por su parte, los ayuntamientos califican el suelo, deciden los usos "permitidos" (!), fijan condiciones de construcción (volumetría, alturas, etc.) y son los que dan las licencias para construir.

Esa superposición competencial, ajena al conocimiento del español medio, es lo que permite a los políticos adjudicarse éxitos o echar culpas a otros en cuestiones de vivienda según convenga, siempre alegando las "competencias". La realidad es que muchas regulaciones entorpecen la construcción. Porque la dispersión competencial obliga a las empresas constructoras a contratar expertos que les asesoren sobre las cambiantes regulaciones de cada municipio en el que quieran construir. Porque la calificación de un suelo como no urbanizable o con uso permitido no residencial reduce la oferta de suelo y lo encarece. Porque hay restricciones contraproducentes, como la superficie mínima de 37 m² que se exige en Zaragoza, los 40 m² de Madrid o Murcia y los 45 m² de Bilbao, porque hace más difícil acceder a una hipoteca y llegar a ahorrar para la entrada y los gastos iniciales. Porque, si se pueden sortear todos esos obstáculos, las licencias suelen tardar demasiado.

Un impuesto es algo que se "impone" a actividades o productos que quieren desalentarse. Un caso son los impuestos al tabaco. Aunque todos los gobiernos hablan de "derecho a la vivienda", todos ellos cobran impuestos que encarecen el acceso a una casa propia, sea de manera directa o indirecta: Impuesto de Construcciones, IBI y Plusvalía los municipios; Patrimonio, Transmisiones, Sucesiones y Donaciones las autonomías; IVA el Gobierno nacional (también puede ser el de Grandes Fortunas).

¿A nadie le llama la atención que el libre mercado funcione tan bien para definir la producción y variedades de ropa, alimentos, neveras y tantas cosas más, pero en cambio, con la vivienda, funcione tan mal? El mercado de la vivienda funciona tan mal, precisamente, porque no es libre. Los políticos consideran que la vivienda es "importante", regulan mal lo que no deberían y consiguen los resultados pésimos por todos conocidos.

Se discute sobre las competencias de vivienda de los distintos niveles de gobierno, pero deberíamos volver al origen: que sea una "competencia" privada. Es decir, algo de lo que se ocupen los propios interesados, unos que quieren comprar o alquilar, otros que quieren construir o poner un piso en alquiler. Lo mismo que el resto de mercados que funcionan bien.

Unas primeras medidas para liberalizar el mercado de la vivienda y devolver esa "competencia" a los privados serían: 1) desregular los alquileres, para que todas las condiciones (plazo, precio, actualización, garantías, etc.) se pacten libremente entre las partes; 2) derogar el Impuesto de Construcciones, que los ayuntamientos cobran a las constructoras antes de empezar las obras y repercuten al comprador; 3) eliminar el impuesto municipal de Plusvalía, que restringe la oferta de viviendas y, por lo tanto, encarece sus precios; 4) suprimir el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que sube hasta un 13% el precio de las viviendas de segunda mano; 5) ampliar un 25% lineal, en toda España, la altura máxima construible; 6) eliminar las normas sobre superficie mínima (si alguien fuera tan tonto de construir pisos de 8 m², lo más probable es que no los pueda vender).

Es evidente que el camino socialista de regularlo todo ha creado más problemas que soluciones. Probemos el camino inverso, el de la libertad, quitando la política de la vivienda.