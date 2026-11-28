La política fiscal española arrastra un profundo problema de legitimidad ante los ciudadanos. Así lo refleja un nuevo estudio de Funcas, publicado en el número 44 de la revista Panorama Social, que analiza cuatro décadas de encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para determinar cómo ha evolucionado la percepción de los españoles sobre los impuestos, su cuantía, su justicia y los servicios públicos que se reciben a cambio.

Las conclusiones dibujan un panorama especialmente preocupante: el 77,2% de los españoles considera que los impuestos no se cobran con justicia, el 57,4% sostiene que su familia recibe menos de las administraciones públicas de lo que aporta mediante impuestos y cotizaciones, y el 54,4% cree que la sociedad se beneficia poco o nada de los recursos que recauda el Estado. Dicho de otra manera, una amplia mayoría de los contribuyentes cuestiona tanto la equidad del sistema fiscal como la correspondencia entre el esfuerzo económico que realiza y los resultados que obtiene a cambio.

La percepción de injusticia tributaria constituye uno de los resultados más contundentes de la investigación. En julio de 2026, solamente el 20,4% de los encuestados consideraba que los impuestos se cobran con justicia. Esto significa, pues, que casi ocho de cada diez ciudadanos cuestionan la manera en que está diseñado el actual modelo tributario español, una señal de desconfianza difícil de ignorar.

Los resultados son igualmente reveladores cuando se pregunta a los ciudadanos por la contraprestación que reciben del sector público. El 57,4% considera que las administraciones le proporcionan menos de lo que paga en impuestos y cotizaciones sociales, mientras que un 30,1% cree que recibe un valor equivalente a lo aportado y únicamente un 10,4% sostiene que obtiene más de lo que aporta. Por tanto, la proporción de españoles que se considera perjudicada en su relación económica con el Estado supera en más de cinco veces a la de quienes creen salir beneficiados.

Naturalmente, esta valoración subjetiva no equivale a una contabilidad individual del saldo fiscal, pero sí resulta fundamental para comprender cómo perciben los hogares el funcionamiento del Estado del bienestar. Cuando una mayoría tan amplia de ciudadanos entiende que su esfuerzo tributario no encuentra una compensación suficiente en las prestaciones y servicios disponibles, el problema deja de limitarse a la cuantía de los impuestos, sobre los que, como vemos, existe una opinión muy negativa, y pasa a afectar también a la confianza en la gestión del dinero público, directamente cuestionada por un número creciente de españoles que, como explicaba un informe del Instituto Juan de Mariana, creen que todo funciona cada vez peor.

La insatisfacción también aparece cuando se abandona la perspectiva individual y se pregunta por los beneficios que obtiene la sociedad en su conjunto. Según la encuesta del CIS analizada por Funcas, un 47,6% considera que la sociedad se beneficia poco de los impuestos y otro 6,8% estima que no se beneficia nada. Frente a ese 54,4% de opiniones negativas, solamente el 31,2% cree que los ciudadanos se benefician bastante y un 12,5% sostiene que el beneficio es elevado. Es decir, ni siquiera cuando se plantea la cuestión desde una perspectiva colectiva, y no desde el interés meramente particular de cada contribuyente, se alcanza una valoración mayoritariamente positiva.

Esta diferencia entre el esfuerzo realizado y el rendimiento percibido resulta especialmente relevante en un país donde los sucesivos gobiernos han defendido las subidas tributarias como una herramienta imprescindible para financiar los servicios públicos. Los datos sugieren que una mayoría de españoles no está convencida de que el volumen de recursos exigido a los contribuyentes se traduzca en resultados suficientemente satisfactorios.

Otro de los hallazgos más llamativos del informe es la evolución de la percepción de la carga tributaria. En 2026, el 43,7% de los españoles considera que se pagan muchos impuestos, mientras que el 47,7% califica el nivel de carga fiscal como regular. Apenas un 7,2% opina que la incidencia de los gravámenes es reducida. Funcas relaciona esta cuestión con tres factores especialmente relevantes: la erosión de las rentas reales provocada por la inflación, los niveles récord de recaudación y el incremento de la imposición asociado a la falta de deflactación de los tramos del IRPF.

Por otro lado, mientras que en 2017 la izquierda y la derecha compartían ampliamente el diagnóstico de que los impuestos eran elevados, en 2026 existe una distancia de casi 64 puntos entre los extremos ideológicos. La valoración de la fiscalidad se ha transformado, por tanto, en uno de los principales elementos de diferenciación política. Esta fractura se reproduce cuando se pregunta por el rendimiento social de los impuestos, puesto que también hay muchos más encuestados de izquierdas que de derechas entre quienes opinan que los servicios básicos sí funcionan bien.