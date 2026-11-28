Una de las señas de identidad del mandato de Pedro Sánchez, que puede llegar a su fin en tan sólo unos días, es la de haber confiado buena parte de la creación de empleo en España a la inmigración, de tal manera que el aumento de los asalariados se ha debido en muy buena medida a la llegada masiva de inmigrantes. Esto se ha dejado notar en una de las cuestiones más importantes para los españoles, como es la vivienda, donde más de la mitad de los inquilinos han nacido fuera de España.

No obstante, si analizamos los datos más recientes que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la evolución del empleo asalariado en nuestro país, es decir, el de los trabajadores por cuenta ajena, sin contar a los autónomos ni a los empresarios, podremos ver hasta qué punto la llegada de inmigrantes ha supuesto un factor clave para el "milagro laboral y económico" de Pedro Sánchez, que ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de "mano de obra" extranjera para nuestra economía.

El 99,6% del empleo asalariado creado en 2025 fue de inmigrantes

En primer lugar, si observamos el siguiente gráfico, veremos cómo prácticamente la totalidad del empleo asalariado creado en 2025 (tanto a jornada completa como a tiempo parcial) correspondió a nacidos en el extranjero.

Como vemos, de los 389.300 asalariados más que hubo en 2025 en comparación con 2024, 387.700 nacieron fuera de España. Es decir, el 99,6% del empleo asalariado creado en 2025 correspondió a personas nacidas en el extranjero. Tan sólo el 0,4% fue para nacidos en España.

Por otro lado, si tenemos en cuenta el periodo que va desde 2018 hasta 2025, casi todo el mandato socialista, veremos que los asalariados aumentaron en 2.632.600, de los cuales 1.810.100 habían nacido en el extranjero (el 68,8% del total). Es decir, casi siete de cada diez empleos asalariados creados desde que gobierna Pedro Sánchez fueron para nacidos fuera de España.

Casi 7 de cada 10 nuevos empleos con Sánchez son extranjeros

Alguien podría argumentar que este notable aumento de asalariados entre la población inmigrante se debe a que los que ya estaban aquí han encontrado trabajo, es decir, a que ha crecido la ocupación entre los inmigrantes, algo que sería una buena noticia. Sin embargo, aunque esto pueda ser cierto, al menos en parte, la realidad es que el aumento de los asalariados inmigrantes se debe fundamentalmente a los flujos migratorios de los últimos años.

En el siguiente gráfico podemos ver el aumento anual de la población residente en España nacida en el extranjero y el de los asalariados nacidos fuera de España:

Como se puede ver, en el año 2025 la población nacida fuera de España aumentó en nada menos que 620.100 personas en términos netos, es decir, una vez descontadas las salidas, mientras que los asalariados nacidos fuera de España aumentaron en 387.700. Si tomamos 2018 como referencia, la población extranjera ha crecido en 3,88 millones entre 2018 y 2025, mientras que los asalariados extranjeros han aumentado en 1,81 millones. Además, desde el año 2022, la población extranjera aumenta en más de 600.000 personas cada año.

Más asalariados inmigrantes porque llegan más inmigrantes

De esta forma, podemos ver dos cosas, por un lado, que la práctica totalidad del empleo asalariado creado en 2025 se debió a la inmigración, mientras que casi 7 de cada 10 nuevos empleos creados entre 2018 y 2025 se debe también a la inmigración. Y que, por otro lado, este aumento de los asalariados extranjeros se debe básicamente a que entre el año 2018 y 2025 la población extranjera ha aumentado en 3,88 millones, por 1,81 millones de empleos asalariados más.

Esta es la realidad del "milagro laboral y económico" de Pedro Sánchez: un aumento del número de asalariados que se ha basado en un crecimiento de casi cuatro millones de la población extranjera entre 2018 y 2025, y en el que, durante el año 2025, la creación de empleo entre los nacidos en España ha sido prácticamente nula.