Frente al avance de los proyectos de monedas digitales de bancos centrales (CBDC) impulsados por los gobiernos europeos y las autoridades monetarias, el efectivo sigue ocupando un lugar relevante en las decisiones financieras de los ciudadanos. En un contexto marcado por la incertidumbre económica, las dudas sobre la evolución de la economía y la creciente digitalización de los pagos, los billetes y las monedas mantienen su atractivo como una forma de disponer de dinero al margen de los sistemas electrónicos.

Esta tendencia se observa especialmente en Reino Unido, donde los hogares están aumentando sus reservas de efectivo en paralelo a las recomendaciones oficiales de prepararse para posibles emergencias. Así las cosas, la preocupación por la estabilidad económica y la posibilidad de interrupciones en los servicios bancarios o digitales han reforzado el interés por mantener dinero físico a mano, una práctica que parecía perder peso con la expansión de las tarjetas y los pagos móviles.

Los británicos se pasan al efectivo

En las últimas semanas, los hogares británicos han aumentado sus reservas de dinero en efectivo, lo cual ha coincidido con la puesta en marcha por parte del Gobierno de Reino Unido de una campaña —bajo el título "Be Ready" (Prepárate)— en la que recomendaba a la población prepararse para posibles emergencias.

Concretamente, el Ejecutivo británico alerta de que "desde condiciones meteorológicas adversas hasta ciberataques, las emergencias pueden interrumpir los servicios de los que dependes". En este sentido, Reino Unido asegura que "estar preparado para tres días te ayuda a gestionar la situación mientras la ayuda llega a quienes la necesitan".

En consecuencia, la campaña anima a los ciudadanos a revisar "sus armarios para ver qué artículos esenciales guarda en casa", además de planificar lo que aún necesita y comprar los artículos faltantes de forma gradual, configurando incluso un sistema de alerta "para revisar las fechas de caducidad y reemplazar los artículos que lo necesiten".

Así las cosas, en el folleto en el que se indican las recomendaciones básicas para los ciudadanos, el Gobierno británico destaca entre los artículos necesarios el agua, la comida, los productos de higiene, la ropa de abrigo, dispositivos de comunicación, un botiquín y, al mismo tiempo, dinero. "Efectivo (una mezcla de monedas y billetes) y tarjetas", incide el documento.

Gobierno de Reino Unido

Así lo anunció, de hecho, el propio Gobierno británico, que animaba a los hogares "a tomar medidas pequeñas y sencillas para estar preparados en caso de emergencia". Al respecto, el Ejecutivo detalló también que este consejo suponía "la primera fase de una campaña de tres años".

En este contexto, según los datos del Banco de Inglaterra citados por Bloomberg, los británicos han ahorrado hasta 700 millones de libras más de lo habitual durante las últimas cinco semanas. De este modo, el efectivo en circulación también ha experimentado un aumento que no se registraba desde hace más de una década.

En consecuencia, el efectivo en circulación ha aumentado en 1.500 millones de libras desde el pasado 22 de octubre, cuando el ministro de Seguridad, Dan Jarvis, aconsejó a la población que se abasteciera de productos esenciales para tres días —lo que implica un incremento del 1,5%, el mayor registrado desde 2014—. Precisamente, Bloomberg destaca también que la única ocasión en la que se acumuló una cantidad mayor de efectivo desde comienzos de siglo fue durante la crisis financiera de 2009.

Banco de Inglaterra

Con todo, como podemos comprobar, el Banco de Inglaterra informó de que el pasado 25 de noviembre había 101.111 millones de libras en efectivo en circulación, frente a los 100.739 millones de la semana anterior. Así lo detalla el organismo en su último informe semanal, donde se refleja un aumento continuado de los billetes y monedas que permanecen fuera de las reservas de las entidades financieras.

Finalmente, cabe destacar también que, de acuerdo con los datos recabados por la red Link —que gestiona unos 40.000 cajeros automáticos en el Reino Unido—, en el país se ha registrado un aumento de las cantidades retiradas en los cajeros automáticos. Así, durante la semana los británicos habrían retirado unos 16 millones de libras más que la semana anterior.

Pero ¿por qué crece el interés por atesorar dinero en efectivo? Según las encuestas del propio Banco de Inglaterra, uno de los factores que explicarían esta tendencia reside en un creciente interés por conservar billetes y monedas durante largos periodos en lugar de ingresarlos en sus cuentas bancarias, sumado también a la incertidumbre que añade la amenaza inflacionaria.