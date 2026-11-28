Cuando una solicitud del Kit Digital se deniega, el motivo rara vez es espectacular. Suele ser un detalle que nadie revisó a tiempo. Y en una ayuda que se reparte por orden de llegada, corregirlo después puede significar quedarse sin presupuesto.

Estos son los errores más habituales

1. Una deuda que no sabías que tenías

Estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social es requisito imprescindible. Una liquidación de IVA pendiente, un recibo de autónomo devuelto o un aplazamiento con una cuota impagada bastan para que el certificado salga negativo, sean 30 euros o 3.000.

Para evitarlo, descarga los dos certificados desde las sedes electrónicas de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

2. Quedarse corto de antigüedad

En la última convocatoria, los autónomos necesitaban seis meses de alta. Si te faltan dos semanas el día que presentas la solicitud, no hay margen.

Para evitarlo, comprueba tu fecha exacta de alta en el certificado de situación censal o en tu vida laboral.

3. Equivocarse de segmento

Una sociedad que declara dos empleados cuando la documentación laboral refleja tres pasa a otro segmento, con otras condiciones. Un contrato temporal o a media jornada puede marcar la diferencia.

Para evitarlo, revisa la plantilla con tu gestor antes de solicitar.

4. No haber hecho el test de diagnóstico

Era obligatorio registrarse en Acelera pyme y completar el test de autodiagnóstico digital antes de pedir la ayuda.

Para evitarlo, es aconsejable hacerlo ya. Son unos diez minutos.

5. Datos que no cuadran

Un nombre comercial distinto del fiscal, un NIF mal escrito, un domicilio antiguo. Pequeñas incoherencias que obligan a subsanar y retrasan el expediente, a veces lo suficiente para que se agote el presupuesto.

Para evitarlo, usa siempre los datos exactamente como figuran en Hacienda.

6. Superar el límite de ayudas de minimis

El Kit Digital se acogía a este régimen europeo, que limita lo que una empresa puede recibir en determinadas ayudas públicas durante tres años. Afecta a pocos autónomos, pero conviene saber si has recibido otras subvenciones.

Para evitarlo, repasa las ayudas recibidas en los últimos años.

Y un séptimo error, después de la concesión

Dejar caducar el bono. En la última convocatoria había seis meses para consumirlo. Si se dejaban pasar, el dinero volvía al programa.

Si ya te lo denegaron

Depende del motivo. Si fue por falta de presupuesto, la Orden TDF/39/2026 prevé nuevas propuestas de concesión cuando haya fondos. Si fue por otra causa, corrígela antes de una posible nueva convocatoria.

Hoy no hay convocatoria abierta para autónomos. Precisamente por eso es el mejor momento para detectar estos fallos. La preinscripción de Ordenador Libertad, de Libertad Digital y ZetaPlus, es gratuita y sin compromiso. El equipo revisa si cumplirías los requisitos y te avisa de lo que haya que corregir. No garantiza la ayuda.

Revisa tu situación en ordenadorlibertad.es.